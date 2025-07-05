PCA Pairs Trader Pro

PCA Pairs Trader Pro — beş enstrümandan oluşan portföydeki en uygun varlık çiftini Ana Bileşenler Analizi (PCA) temeline dayanarak otomatik olarak tespit eden ve bu iki varlık arasında piyasa-nötr LONG ve SHORT pozisyonlardan oluşan hedge işlemi kuran bir uzman danışmandır. Klasik eşleştirilmiş trading’de yalnızca tek bir çift analiz edilirken, PCA Pairs Trader Pro çok boyutlu istatistiksel analiz uygular, gizli paternləri ortaya çıkarır ve manuel ayarlara ihtiyaç duymadan değişen piyasa koşullarına uyum sağlar.

“Profesyoneller genellikle büyük bilgiye veya ustalığa sahip değildir. Para kazanırlar çünkü tamamen farklı bir oyunu oynarlar.”

Ticaret yaklaşımınızı değiştirin, “başka” kuralları ve yöntemleri benimseyin—tıpkı en iyi trading şirketleri ve hedge fonlardaki başarılı “büyük isimler” gibi.

Bu, ömür boyu lisanslı 10 adetle sınırlı bir tekliftir. EA’nın fiyatı hızla yükselecek. İndirimli fiyattan ömür boyu lisansa sahip olmak için hemen edinin! Sonrasında yalnızca kiralama seçeneği sunulacaktır.

PCA Pairs Trader Pro’yu bir sonraki düzey eşleştirilmiş trading yapan sebepler

Mültienstrüman Analizi
Danışman, iki varlığa odaklanmak yerine beş enstrümandan oluşan bir sektörü aynı anda inceler, PCA ve kovaryans matrisi hesaplamaları ile en iyi çiftleri belirler. Geleneksel yöntemlerle ulaşılamayan gizli bağlantıları ortaya çıkarır.

Ana Bileşenler Yöntemi + Makine Öğrenmesi Algoritması
Piyasa dağılımının ana vektörlerini ML algoritmalarıyla hesaplayarak genel trendi anomali­lerden nesnel biçimde ayırırız. Böylece yalnızca korelasyonda olan değil, gerçekten sapma gösteren çiftleri tespit ederiz.

Gelişmiş Makine Öğrenmesi ve Otomasyon
Danışman, geçmiş verilerden “öğrenir”, korelasyon ve volatilitedeki değişimlere uyum sağlar. Pozisyon büyüklüklerini manuel ayarlamaya gerek kalmadan otomatik olarak optimize eder.

Piyasa-Nötr Pozisyon ve Sermaye Koruması
Bir çift içindeki LONG ve SHORT pozisyonlar genel piyasa hareketini dengeler. Bu, yüksek volatilite dönemlerinde bile riski azaltır, istikrar sağlar.

Yüksek Riskli Şemaların Olmaması
Martingale, ortalama alım veya grid trading yok—sadece katı matematiksel analiz ve risk yönetimi.

Neden Tam olarak Bu Danışman?
MarketMQL’de beş enstrümanlı bir sektör üzerinde tam PCA analizi uygulayarak “gerçek” eşleştirilmiş trading çiftlerini bulan tek EA. Geleneksel eşleştirilmiş trading iki varlığın korelasyonu ile sınırlıyken, PCA Pairs Trader Pro beş enstrümanı aynı anda işler, analiz başına gizli paternləri ortaya çıkarır.

  • Nesnel İstatistiksel Kriterler: Giriş ve çıkış, egzotik göstergelerle değil, sayısal sinyallerle belirlenir.

  • Riskli Teknik Yok: Grid trading veya lot büyütme gibi riskli yöntemler kullanılmaz. Tamamen saf matematiksel strateji.

Sayılardan konuşan bir piyasada avantaj elde edin—“PCA Pairs Trader Pro” ile eşleştirilmiş trading’in yeni nesliyle tanışın!

Danışman Kullanım Kılavuzu

1. Grafik Üzerine Kurulum

Grafik Seçimi
Danışman, ilk varlık olarak grafik sembolünü kullanır. Bu nedenle, stratejinizde temel saydığınız aktifin grafiğini açmanız önerilir. Örneğin, ABD bankalar sektörü için: Grafik – JPM. İkinci–beşinci semboller parametrelerde şu şekilde girilir: BAC, WFC, C, BK.

ÖNEMLİ: Yüksek korelasyona sahip BEŞ enstrüman seçmelisiniz. Örneğin:

  • NVDA, AVGO, AMD, QCOM, ADI (teknoloji)

  • USDCHF, USDCZK, USDHUF, USDDKK, USDPLN (Avrupa para birimleri / USD)

Grafiğe Ekleme
Danışmanı seçtiğiniz aktifin grafiğine sürükleyin. “Uzman Ayarları” penceresinde değiştirilebilir tüm parametreler listelenecektir.

PCA Pairs Trader Pro Uzman Danışman Parametreleri

Varsayılan semboller rastgeledir. Forex, CFD, Hisse veya ETF parametrelerinizi kendi broker koşullarınıza göre belirleyin ve optimizasyon yapın. Örneğin:

  • Grafiğe Kurulum: JPM

  • Symbol2: BAC

  • Symbol3: WFC

  • Symbol4: C

  • Symbol5: BK

Hisse ve ETF işlemlerinde, mümkün olan en yüksek kaldıraç ve erişilebilir en geniş varlık havuzu sunan brokerleri tercih edin. Testlerde broker marjını ve kaldıraç oranını mutlaka göz önüne alın.

ÖNEMLİ: Eşleştirilmiş Trading, Portföy Trading’dir. Tek bir çiftten yüksek kazanç peşine düşmeyin. En az 3–5 çiftten oluşan bir portföy belirleyin ve sermayenizi risk politikanıza göre dağıtın.

“Geleceğiniz, bugün yaptıklarınızla şekillenir, yarın değil.” Standart algoritmaların ötesine geçmek ve risk yönetiminde yeni fırsatlar keşfetmek istiyorsanız, PCA Pairs Trader Pro tam aradığınız araç. Meydan okumayı kabul edin, geleceğinize yatırım yapın ve piyasayı bir sonraki profesyonellik seviyesinde yönetin. Hemen edinin ve trading’inize yeni bir ses katın!

Ek Kaynaklar

Sorumluluk Reddi: Forex, CFD ve vadeli işlemler yüksek risk içerir. Kaldıraç, hem potansiyel kazancı hem de olası zararı artırabilir. Yatırdığınız sermayenin tamamını veya daha fazlasını kaybedebilirsiniz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez. Yatırımlarınızı kaybetmeyi göze alabileceğiniz miktarla sınırlandırın.


Yazarın diğer ürünleri
PCA Arbitrage3X EA
Oleksandr Art'omenko
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Temel Bileşenler Yöntemi (PCA) – büyük veri hacimlerinden piyasa davranışını belirleyen en önemli faktörleri ortaya çıkarmaya yarayan niceliksel bir matematiksel yaklaşımdır. Bu uzman danışmanda PCA, birden fazla varlığın geçmiş fiyat hareketlerini aynı anda analiz ederek, hangi ortak hareketlerin (yani temel bileşenlerin) dinamiklerini etkilediğini ve hangilerinin istatistiksel olarak anormal sapma gösterdiğini anlar. Bu bilgi temelinde danışman, genel piyasa dalgalanmalarının etkisini en aza i
PCA Arbitrage 3X
Oleksandr Art'omenko
Göstergeler
Pekişmiş istatistik ve dinamik sermaye dağılımı dünyasına, gelişmiş bir araç olan PCA Arbitrage 3X ile dalın. Bu gösterge, piyasa hareketlerindeki gizli kalıpları ortaya çıkarmak için elit trader’lar tarafından kullanılan Principal Component Analysis (PCA) yöntemine dayanmaktadır. Özdeğerleri ve özvektörleri hesaplamak için ileri seviye Jacobi (ML) algoritmasını kullanan sistem, karmaşık geçmiş verileri net giriş ve pozisyon yönetim sinyallerine dönüştürür. Bu yaklaşımın uygulanması, bilinçli ka
FREE
ZScore Cointegration
Oleksandr Art'omenko
Göstergeler
The indicator calculates and displays the Z-Score spread (cointegrated spread) between two financial instruments. It is based on the ordinary least squares (OLS) method to estimate the relationship coefficient between the prices of two symbols and then normalizes the spread distribution into Z-Score values. In a separate indicator window you will see: Main Z-Score line (red) Upper and lower thresholds (silver, dashed), set by the user When the thresholds are reached the indicator signals a poten
