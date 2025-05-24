Quantum Index
- Asesores Expertos
- Vladimir Mametov
- Versión: 2.3
- Actualizado: 11 noviembre 2025
- Activaciones: 15
Quantum Index - Asesor Experto para Operar con Índices
Características principales:
-
Instrumentos soportados:.US30Cash, .UsTechCash, JP225Cash
-
Broker: RoboForex(cuenta ECN o Prime).
-
Actividad media mensual: 100-200 órdenes
-
Ganancia Esperada: 10-20% por mes
-
Reducción máxima: Hasta 20% con la configuración de lotes por defecto
Descripción:
Quantum Index es un asesor experto de alta precisión, fiable y rentable diseñado para el trading automatizado en los principales índices bursátiles. Está totalmente optimizado para cuentas de brokers RoboForex, especialmente cuentas ECN y Prime, asegurando una ejecución de órdenes rápida y eficiente.
El EA utiliza un sistema de cobertura inteligente para gestionar las operaciones perdedoras. En lugar de los stop-loss tradicionales, se abre una orden de cobertura en caso de movimiento desfavorable del precio. Si el mercado se invierte, ambas órdenes pueden cerrarse con pérdidas, pero estas situaciones son poco frecuentes. La reducción máxima en estos casos suele ser de entre el 10% y el 20% (con el lote por defecto), y el asesor suele ser capaz de recuperar estas pérdidas en el plazo de un mes.
Quantum Index es fácil de usar: basta con instalarlo en los gráficos de los cuatro índices soportados y activar la operativa automática. El EA se encargará del análisis del mercado y de la toma de decisiones, proporcionando una rentabilidad estable con una participación mínima del usuario.
Ventajas:
-
Fiabilidad: La estrategia de cobertura minimiza el riesgo de stop-outs prematuros.
-
Sencillez: Instalar en cuatro gráficos y habilitar el auto-trading - eso es todo lo que se necesita para empezar.
-
Eficacia: La alta frecuencia de las operaciones garantiza un flujo de beneficios constante.
-
Seguridad: La gestión inteligente del riesgo minimiza las pérdidas potenciales.
The developer is very responsive to user issues and is highly recommended.