Quantum Index - Asesor Experto para Operar con Índices

Señal en vivo Características principales:

Instrumentos soportados: .US30Cash, .UsTechCash, JP225Cash

Broker: RoboForex(cuenta ECN o Prime).

Actividad media mensual: 100-200 órdenes

Ganancia Esperada : 10-20% por mes

Reducción máxima: Hasta 20% con la configuración de lotes por defecto

Descripción:

Quantum Index es un asesor experto de alta precisión, fiable y rentable diseñado para el trading automatizado en los principales índices bursátiles. Está totalmente optimizado para cuentas de brokers RoboForex, especialmente cuentas ECN y Prime, asegurando una ejecución de órdenes rápida y eficiente.

El EA utiliza un sistema de cobertura inteligente para gestionar las operaciones perdedoras. En lugar de los stop-loss tradicionales, se abre una orden de cobertura en caso de movimiento desfavorable del precio. Si el mercado se invierte, ambas órdenes pueden cerrarse con pérdidas, pero estas situaciones son poco frecuentes. La reducción máxima en estos casos suele ser de entre el 10% y el 20% (con el lote por defecto), y el asesor suele ser capaz de recuperar estas pérdidas en el plazo de un mes.

Quantum Index es fácil de usar: basta con instalarlo en los gráficos de los cuatro índices soportados y activar la operativa automática. El EA se encargará del análisis del mercado y de la toma de decisiones, proporcionando una rentabilidad estable con una participación mínima del usuario.

Ventajas: