PCA Pairs Trader Pro

PCA Pairs Trader Proは、主成分分析（PCA）をベースに、5銘柄からなるポートフォリオの中から最適なアセットペアを自動的に抽出し、LONGとSHORTの2ポジションで構成される市場中立ヘッジポジションを構築するエキスパートアドバイザーです。クラシックなペアトレードが単一ペアのみを分析するのに対し、PCA Pairs Trader Proは多次元統計解析を実行し、潜在的なパターンを抽出し、手動設定なしで変化する市場環境に適応します。

「プロは必ずしも深い知識や高い技術を持っているわけではない。彼らが利益を上げるのは、全く別のゲームをプレイしているからだ。」

トレーディングのアプローチを一新し、「別の」ルールと手法を取り入れてください。これは、成功している“大物”がトップのトレーディング企業やヘッジファンドで実践しているやり方です。

本製品は数量限定10ライセンスの永久ライセンス版です。EAの価格は急速に上昇する予定です。割引価格でのご購入は今だけ—永久ライセンスでの所有権が得られます！以降はレンタル提供のみとなります。

🚀 PCA Pairs Trader Proがペアトレードの次のステージである理由

マルチアセット分析
2銘柄ではなく、セクター単位で5銘柄を同時に解析。PCAと共分散行列の計算により、従来手法では見えない隠れた相関関係を明らかにします。

主成分分析＋機械学習アルゴリズム
市場分布の主要ベクトルをMLアルゴリズムで算出。その結果、単なる相関ではなく、本当に乖離しているペアを特定します。

高度な機械学習と自動化
過去データに基づき「学習」し、相関やボラティリティの変化に適応。ポジションサイズも自動調整され、手動設定は不要です。

市場中立ポジションと資本保護
LONGとSHORTを組み合わせることで、市場全体の動きに左右されにくい安定したリターンを追求します。

リスクの高い手法の排除
マーチンゲール、平均買い、グリッド取引などは一切なし。厳密な数学的分析とリスク管理のみを採用しています。


🎯 なぜこのアドバイザーなのか？

  • MarketMQL唯一の、5銘柄セクター全体を対象にPCA分析を行うEA。

  • 2銘柄間の相関に依存する従来のペアトレードを超え、5銘柄間の統計情報から真のペアを発掘。

  • 入退出シグナルはすべて定量的信号に基づき、高信頼性を実現。

  • グリッドやロット積み増しなどのリスキーな手法は一切排除。純粋な数学戦略のみ。

新世代のペアトレードを「PCA Pairs Trader Pro」で体験してください。市場が物語る数値の言語を読み解き、優位性を手に入れましょう！

アドバイザー使用ガイド

チャートへの適用方法

チャート選択：
EAはチャートのシンボルを第一アセットとみなします。
推奨例：米国銀行セクター ⇒ メインチャート：JPM
パラメータ設定（Symbol2～5）：BAC, WFC, C, BK

重要：
相互に高い相関を持つ5銘柄を選定してください。
例：

  • テック株：NVDA, AVGO, AMD, QCOM, ADI

  • 欧州通貨（対USD）：USDCHF, USDCZK, USDHUF, USDDKK, USDPLN

チャートへのアタッチ：
EAをドラッグ＆ドロップでチャートに適用すると、「エキスパート設定」画面に全パラメータが表示されます。

PCA Pairs Trader Pro EAパラメータガイド

デフォルトのシンボルはサンプルです。実取引前に必ず以下を設定・最適化してください：

  • チャートに適用 – JPM

  • Symbol2 – BAC

  • Symbol3 – WFC

  • Symbol4 – C

  • Symbol5 – BK

株式・ETFの場合は、最大レバレッジと取扱い銘柄数が多いブローカーを選択してください。
テスト時にはブローカーの証拠金とレバレッジを考慮してください！

重要：
ペアトレードはポートフォリオ取引です。一つのペアに過度なリスクを集中せず、最低3～5ペアを選定し、資金を分散して運用してください。

あなたの未来は、今日の行動によって形作られます。標準的なアルゴリズムを超え、新たなリスク管理の可能性を開くPCA Pairs Trader Proをぜひご活用ください。待ってはいけない、行動を—今すぐPCA Pairs Trader Proを手に入れて、トレードに新たな息吹を吹き込みましょう！

免責事項：
FX、CFD、先物取引には高いリスクが伴います。レバレッジの使用は利益・損失の両方を拡大させる可能性があります。投資元本の一部または全額を失うリスクがあり、場合によっては追加的な損失（追証）が発生することがあります。失っても構わない資金のみで取引し、将来の利益は保証されません。過去のパフォーマンスやバックテスト結果は将来の成果を保証するものではありません。


