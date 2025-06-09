Iron Root
- Asesores Expertos
- Willy Raditya
- Versión: 4.23
- Actualizado: 21 diciembre 2025
- Activaciones: 20
¿Por qué conformarte con lo promedio?
Iron Root no es solo otro Asesor Experto—es una máquina de trading disciplinada. Desarrollada para traders que priorizan la exposición al riesgo inteligente y la ejecución estratégica, este EA ofrece una solución de trading limpia y poderosa que se centra en la consistencia y en proteger las ganancias.
Construido para Traders que Piensan en el Futuro
- Cómo opera: Captura movimientos rápidos de precios al detectar cambios repentinos de momentum y entrar con riesgo ajustado.
- Gestión de Órdenes Inteligente: Divide automáticamente tus posiciones para capturar ganancias parciales mientras sigue la tendencia con el lote restante.
- Riesgo que Puedes Controlar: Ya seas conservador o agresivo, Iron Root pone la configuración del riesgo en tus manos—hasta el decimal.
- Configuración Mínima, Máxima Eficiencia: Simplemente cárgalo en un gráfico y déjalo manejar todo, desde entradas hasta la lógica de salida con precisión quirúrgica.
¿Quieres más? Obtén actualizaciones directas y perspectivas de EA en nuestro Telegram grupo privado después de la compra.
Únete a nuestro canal de MQL hoy: Canal de MQL
Lee nuestra guía oficial de EA: Manual del Usuario
Configuración Rápida en 3 Pasos:
1. Lanza Iron Root en tu símbolo elegido: EURUSD con el marco de tiempo recomendado: M15.
2. Elige tus instrumentos de trading (ejemplos: EURUSD) y establece tu riesgo preferido por operación.
3. Habilita la función de cierre parcial para asegurar ganancias tempranas y reducir la exposición a medida que avanza el precio.
¿Para Quién es?
- Traders que desean un control estricto sobre el riesgo por operación.
- Aquellos que valoran una estrategia consistente que equilibre riesgo y recompensa.
- Cualquiera cansado de configuraciones complicadas—este EA es plug-and-play.
Requisitos Mínimos:
- Saldo de cuenta de al menos $100
- Apalancamiento recomendado: 1:30 o más
- Corredor compatible con MT4/MT5
Toma el Camino Más Inteligente:
Iron Root no se basa en suerte o hype. Se trata de estructura, lógica y eficiencia. Asegura tu copia hoy antes de que el precio aumente a $2000. El trading inteligente comienza con herramientas inteligentes.
Three months after purchase, I can confirm that the advisor is trading profitably.