Iron Root

3
Iron Root – Comercio de Precisión con Protección de Ganancias

¿Por qué conformarte con lo promedio?
Iron Root no es solo otro Asesor Experto—es una máquina de trading disciplinada. Desarrollada para traders que priorizan la exposición al riesgo inteligente y la ejecución estratégica, este EA ofrece una solución de trading limpia y poderosa que se centra en la consistencia y en proteger las ganancias.



Construido para Traders que Piensan en el Futuro

  • Cómo opera: Captura movimientos rápidos de precios al detectar cambios repentinos de momentum y entrar con riesgo ajustado.
  • Gestión de Órdenes Inteligente: Divide automáticamente tus posiciones para capturar ganancias parciales mientras sigue la tendencia con el lote restante.
  • Riesgo que Puedes Controlar: Ya seas conservador o agresivo, Iron Root pone la configuración del riesgo en tus manos—hasta el decimal.
  • Configuración Mínima, Máxima Eficiencia: Simplemente cárgalo en un gráfico y déjalo manejar todo, desde entradas hasta la lógica de salida con precisión quirúrgica.


¿Quieres más? Obtén actualizaciones directas y perspectivas de EA en nuestro Telegram grupo privado después de la compra.

Únete a nuestro canal de MQL hoy: Canal de MQL

Lee nuestra guía oficial de EA: Manual del Usuario


Configuración Rápida en 3 Pasos:

1. Lanza Iron Root en tu símbolo elegido: EURUSD con el marco de tiempo recomendado: M15.

2. Elige tus instrumentos de trading (ejemplos: EURUSD) y establece tu riesgo preferido por operación.

3. Habilita la función de cierre parcial para asegurar ganancias tempranas y reducir la exposición a medida que avanza el precio.



¿Para Quién es?

  • Traders que desean un control estricto sobre el riesgo por operación.
  • Aquellos que valoran una estrategia consistente que equilibre riesgo y recompensa.
  • Cualquiera cansado de configuraciones complicadas—este EA es plug-and-play.


Requisitos Mínimos:

  • Saldo de cuenta de al menos $100
  • Apalancamiento recomendado: 1:30 o más
  • Corredor compatible con MT4/MT5


Toma el Camino Más Inteligente:
Iron Root no se basa en suerte o hype. Se trata de estructura, lógica y eficiencia. Asegura tu copia hoy antes de que el precio aumente a $2000. El trading inteligente comienza con herramientas inteligentes.




Comentarios 6
Sergey Porphiryev
1947
Sergey Porphiryev 2025.09.23 07:38 
 

Three months after purchase, I can confirm that the advisor is trading profitably.

Avinash Chavan
85
Avinash Chavan 2025.09.08 15:00 
 

Willy Has improved his way of working and feedback, New version is stable, but it varies result broker to broker so need to use ECN Account.

Иван Зеленин
149
Иван Зеленин 2025.06.09 22:19 
 

Купил. Проверю на реальном счёте. В тестере стратегий показывает себя отлично.

Productos recomendados
DCA Guardian
Yulia Azan Sabaeva
Asesores Expertos
EA 100% enfocado a GBPUSD en M15. Estrategia DCA con cesta de hasta 5 órdenes, separación por desvío porcentual y cierre por objetivo de cesta. Incluye dos presets : Funding (conservador): pensado para pasar pruebas de fondeo con baja caída de balance. Turbo (agresivo): mismo algoritmo con tamaño de lote y SL de equity más altos para quien busca más velocidad asumiendo más riesgo. ️ Sin indicadores externos ni filtros de noticias (ejecución pura de precio). ️ SL de equity en % del balance (cor
Boom and CrashX
Godbless C Nygu
Asesores Expertos
Eleve su trading a nuevas cotas con Boom and CrashX, el Asesor Experto (EA) avanzado diseñado con precisión para mejorar su experiencia de trading. Este EA aprovecha potentes indicadores para proporcionar señales precisas, agilizar la gestión de riesgos y aumentar la rentabilidad, garantizando un funcionamiento sin problemas en los mercados financieros en constante cambio. Boom and CrashX es el aliado perfecto tanto para los operadores experimentados que buscan mejorar sus estrategias como para
Progressing ADX
Roland Aimua Akenuwa
Asesores Expertos
EA ADX progresivo para MT5 Opere Tendencias Fuertes con Confianza Usando el Poder del ADX. El EA Progressing ADX es un asesor experto de seguimiento de tendencias que aprovecha el Índice Direccional Medio (ADX) para identificar y operar sólo tendencias fuertes, respaldadas por el impulso. Diseñado para los operadores que prefieren la calidad sobre la cantidad, este EA espera pacientemente movimientos direccionales de alta fuerza antes de ejecutar operaciones. Características principales : Filtro
Alpha Striker us30 V2 MT5
Shokhboz Mamarasulov
Asesores Expertos
Alpha Striker US30 V2 MT5 es un Asesor Experto único que continúa la serie de asesores Estocásticos. Los métodos innovadores del enfoque del programa para el comercio, y los resultados prometedores de rendimiento son posibles gracias a la utilización de tecnologías y métodos modernos. El Alpha Striker US30 V2 MT5 es un EA totalmente automatizado diseñado para el comercio de divisas solamente. Pares de trabajo recomendados US30. Experto mostró resultados estables en las monedas en 2020-2024 perío
Sir Stoch and Commodities
Sergio Izquierdo Rodriguez
Asesores Expertos
Asesor Experto que funciona en momentos de alto contraste empleado el indicador estocástico y el indicador comodity index, empleando para la salida de las operaciones los puntos de sobrecompra o sobreventa o indicación ADX. También cuenta para activar a voluntad un control de stoploss que funciona por diferencia de porcentaje en el precio, con un escalado de lote progresivo a medida que se incrementa el balance, no pierde de vista el margen de llamada de la cuenta. Aprenda qué parámetros ofrecen
Turnaround Technique
Razvan-andrei Tomegea
5 (1)
Asesores Expertos
Transforme su trading con Turnaround Technique EA, una sofisticada solución de trading algorítmico diseñada para capturar rentables inversiones de mercado e inversiones de tendencia utilizando una configuración avanzada del indicador RSI. Este Asesor Experto de nivel profesional es perfecto para los operadores que buscan rendimientos consistentes a través del trading automatizado. El "robot de trading" proporciona señales para swing y day trading en forex, materias primas, acciones, índices y c
Trend Matrix EA MT5
Lachezar Krastev
5 (1)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY ->> ¡Compre cualquiera de nuestros productos con un 70% de DESCUENTO y reciba Trend Matrix EA como BONO EA! Puede encontrar todos nuestros productos aquí: https: //www.mql5.com/en/users/autotrader/seller ¡Después de la compra, póngase en contacto conmigo para obtener su BONUS EA! Trend Matrix EA es más que un robot de Forex; es su clave para dominar el arte de seguir tendencias. Desarrollado para sobresalir en los mercados de divisas de ritmo rápido y siempre cambiante, este asesor
ChronoATR Guardian
Roman Lomaev
Asesores Expertos
ChronoATR Guardian (Asesor de Scalping Tendencial) ChronoATR Guardian es una herramienta de trading automatizado en los mercados financieros, diseñada para operar en impulsos con confirmación basada en el ATR (Average True Range) y la tendencia. El asesor incluye ajustes preconfigurados para varios pares de divisas, lo que lo hace fácil de usar incluso para principiantes. ️ Parámetros principales Parámetro Descripción cSeconds Intervalo de tiempo (en segundos) para analizar las condiciones
Drovi MT5
Musthaq Ahamed Badurdeen
Asesores Expertos
Drovi EA - El Asesor Experto Definitivo Presentamos Drovi EA IMPORTANTE: Después de la compra, envíe un mensaje privado para recibir el manual de instalación completo y las instrucciones de configuración. Experimenta la tecnología de trading de vanguardia con Drovi EA , el asesor experto que redefine el éxito en el mundo del trading automatizado. este EA asegura precisión y consistencia en la ejecución de operaciones. El precio de Drovi EA aumenta en $100 después de cada 10 compras. Actúa ahor
Amaris EA MT5
Mohamed Kamel Touati
Asesores Expertos
precio actual 99 $ - se subirá pronto- Adding on the attractive price  , I will give those who buy AMARIS an other  SUCCESSFUL BREAKOUT EA for free  AMARIS EA es un robot comercial completamente automatizado que utiliza una estrategia de reventa nocturna muy exitosa que ha demostrado su eficacia a lo largo de los años. AMARIS operará solo durante las horas muy tranquilas y dudosas de la noche utilizando muchos filtros, medidas de seguridad y stop loss. puede operar en múltiples pares de divis
Bitcoin Sniper
Janet Abu Khalil
Asesores Expertos
Bitcoin Sniper — Asesor Experto para Bitcoin Requisitos del sistema Símbolo: BTCUSD Periodo: M30 Depósito mínimo: 200 USD Corredor: ECN, bajo spread, admite operaciones de Bitcoin los fines de semana Tamaño de lote: ~0.01 lotes por cada 500 USD (ajustar según riesgo) Descripción general Bitcoin Sniper es un Asesor Experto automatizado para BTCUSD en el marco temporal M30. Diseñado para capturar volatilidad intradía y momentum, incluye bloqueo de noticias, protecciones diarias y control de cesta
Pikhangsai
Wesley
4 (1)
Asesores Expertos
Asesor experto 3 en 1 Estrategia de recuperación de zonas Estrategia Grid Martingale Estrategia de tendencia estocástica Metodología de negociación Modo de Recuperación de Zona Ideal para mercados con tendencia Identifica zonas de precios utilizando señales de indicadores estocásticos Gestiona el tamaño de las posiciones en función de las condiciones del mercado Incluye protección automática contra huecos Cierra posiciones con objetivos de beneficios predefinidos Modo Grid Martingale Ideal para
FREE
Advanced ORBS
Dodong Christian Arnon
Asesores Expertos
Importante: No utilice la configuración predeterminada, consulte los comentarios para ver los ajustes recomendados. ADVANCED ORBS EA - Sistema Profesional de Trading Breakout especializado para ORO & USDJPY USE M1 TIME FRAME ONLY,PLEASE CHECK COMMENTS FOR THE INSTRUCTIONS USE THE SAME SETTING AND TIME FRAME FOR GOLD AND USDJPY Broker Recomendado > https://tickmill.link/3Y1QeAK&nbsp ; https://icmarkets.com/?camp=76649 LA NUEVA GENERACIÓN DE BREAKOUT TRADING ADVANCED OPENING RAN
Trend Flow EA MT5
Ongkysetiawan
Asesores Expertos
Deje de perseguir al mercado y empiece a fluir con él. Trend Flow EA MT5 está diseñado para los operadores que quieren un enfoque limpio y lógico a los mercados sin mirar los gráficos todo el día . Sin Martingale, sin Grid, sin promedios arriesgados. Timeframe: H1 (1 Hora) es el punto dulce. Ignora el ruido. Sólo abre una operación cuando el precio se "recarga" y confirma que está listo para continuar la tendencia.
Auto Orders
Sebastien Ludovic Rodolf Lelu
Asesores Expertos
Asesor experto para el comercio automático de divisas Forex para MT5 El asesor experto coloca dos órdenes retrasadas a igual distancia del precio del mercado, una orden de compra y una orden de venta. Tan pronto como se activa una orden, la orden restante se elimina y se colocan dos órdenes nuevas, creando así una continuidad con una posición abierta sucesivamente, así como una presencia constante en los mercados. Ideal para implementar una estrategia de tipo opciones binarias, combinada o no co
OXI DCA machine
Nickey Magale
Asesores Expertos
Oxi - Mean Reversion DCA Riser (MT5 Expert Advisor) Oxi es un Asesor Experto de MetaTrader 5 totalmente automatizado que combina la lógica avanzada de la reversión a la media con el promediado estratégico del coste del dólar (DCA) para ayudarle a hacer crecer su cuenta de forma constante. Diseñado para trabajar a través de múltiples pares de divisas utilizando el análisis adaptativo y la gestión inteligente del comercio, Oxi ofrece una alta tasa de ganancias, controles flexibles, y la recup
Splash EA
Mikhail Golubev
Asesores Expertos
Splash EA es una implementación largamente esperada de mi sistema de trading de forma totalmente automatizada. El algoritmo se basa en el análisis de la simbiosis del volumen de operaciones y el movimiento del precio del instrumento, como resultado de lo cual obtenemos puntos con una alta probabilidad de reversión. Mi sistema de trading siempre funcionará mientras exista el mercado. Asesor honesto con pruebas honestas. Únase a su equipo, ¡no se arrepentirá! Marcos de tiempo: M5- H1 Pares básico
Nova ICH Trader
Anita Monus
Asesores Expertos
Nova ICH Trader se basa en el poder atemporal del sistema Ichimoku Kinko Hyo - rediseñado en una solución de trading totalmente automatizada que entiende la tendencia, el impulso y el equilibrio en un marco cohesivo. Este Asesor Experto no se limita a seguir el precio, sino que interpreta la estructura, el espacio y el sentimiento con precisión. Al analizar la dinámica de las nubes, los cruces y la distancia desde el equilibrio, Nova ICH Trader identifica oportunidades de alta probabilidad donde
Double 7 with a twist
Noelle Chua Mei Ping
Asesores Expertos
Adaptación del premiado best seller internacional (Short Term Strategies That Work) por Larry Connors y Cesar Alverez en 2008, este concepto se volvió a probar 10 años después de la publicación del libro y que le dará una idea del concepto si todavía funciona. Tome los últimos 10 años como caminar hacia adelante y esta estrategia se añade con un giro a la gestión de riesgos con arbitraria 5% de pérdida de la parada y el día de salida contados como días calendario en lugar de día de negociación.
LT Alligator EA
Sie Samuel Roland Youl
Asesores Expertos
Experimente el inmenso potencial del indicador Alligator como nunca antes con nuestro Asesor Experto Alligator. Esta poderosa herramienta está meticulosamente diseñada para aprovechar la sabiduría de este indicador icónico y elevar su trading a nuevas alturas. El indicador Alligator, creado por el legendario trader Bill Williams, no es sólo una herramienta - es una filosofía. Se basa en el concepto de que el mercado presenta diferentes fases: dormir, despertar y comer. Mediante la comprensión de
Gold Crown Pro
Hassan Abdullah Hassan Al Balushi
3 (1)
Asesores Expertos
Gold Crown Pro - Asesor Experto de Cobertura Adaptativa para XAUUSD (H1) Descripción del producto Gold Crown Pro es un Asesor Experto diseñado específicamente para el comercio XAUUSD en el marco de tiempo H1. Combina un mecanismo de cobertura adaptable, ejecución de órdenes sensible a la volatilidad y reglas predefinidas de gestión de riesgos. El sistema funciona de forma totalmente automática y no utiliza martingala ni escalado de posiciones de rejilla. El EA ofrece tres perfiles operativos pa
ScalperBunny
Marius Ovidiu Sunzuiana
Asesores Expertos
ScalperBunny EA (métodos EAReverseScalp) Precisión Adaptativa para todas las condiciones de mercado RegimeSwitch VirtualStops es un sistema de trading automatizado de última generación diseñado para ofrecer un rendimiento y una fiabilidad de nivel profesional. Utiliza un núcleo de cambio de régimen , que alterna dinámicamente entre rupturas que siguen la tendencia y retrocesos de reversión media , guiado por la detección de fases de mercado ADX para garantizar que se aplica la táctica adecuada
Golden Scalper EA
Vladimir Shumikhin
Asesores Expertos
Golden Scalper EA - Asesor Experto Automático para Scalping con Análisis de Patrones de Velas en MetaTrader 5 DESCRIPCIÓN Golden Scalper EA es un Asesor Experto (EA) totalmente automatizado para la plataforma MetaTrader 5, especializado en trading de alta frecuencia y scalping con máxima eficiencia y riesgo mínimo. El EA utiliza algoritmos avanzados de análisis de patrones de velas y filtrado de señales mediante medias móviles (MA - Moving Average) para identificar con precisión los puntos de en
MACD Strategy EA MT5
Biswarup Banerjee
Asesores Expertos
MACD Strategy EA MT5 es una herramienta de trading automatizada avanzada diseñada para MetaTrader 5, que capitaliza las tendencias del mercado utilizando el indicador de Convergencia/Divergencia de Medias Móviles (MACD). El EA realiza operaciones basadas en cruces de la línea MACD por encima o por debajo de la línea de señal, desencadenando señales de compra o venta, respectivamente, asegurando una gestión eficiente de las operaciones con estrategias predefinidas basadas en MACD. Ampliamente pro
Alpha Striker us30 MT5 by YSF
Shokhboz Mamarasulov
Asesores Expertos
Alpha Striker US30 MT5 de YSF es un Asesor Experto único que continúa la serie de asesores Estocásticos. Los métodos innovadores del enfoque del programa para el comercio, y los resultados prometedores de rendimiento son posibles gracias a la utilización de tecnologías y métodos modernos. El Alpha Striker US30 MT5 por YSF es un EA totalmente automatizado diseñado para el comercio de divisas solamente. Pares de trabajo recomendados US30. Experto mostró resultados estables en las monedas en 2020-2
Super Gold Trend
Sugianto
Asesores Expertos
Presentación del Asesor Experto (EA) Super Gold Trend Libere el potencial de las operaciones de ruptura de tendencia con Super Gold Trend , un Asesor Experto potente e inteligente diseñado para operar con XAUUSD (ORO) . Construido sobre una estrategia de seguimiento de tendencia y aprovechando las órdenes pendientes , este EA tiene como objetivo entradas precisas alineándose con la liquidez del mercado, asegurando una mayor precisión y rentabilidad. Señal | Setfile ¡ Promoción de lanzamiento! O
Jardin MT5
Natalyia Nikitina
Asesores Expertos
Jardin MT5 — Sistema de trading automatizado basado en patrones de mercado Jardin MT5 es un Asesor Experto totalmente automatizado que aprovecha patrones clave del mercado, como la corrección del precio después de movimientos bruscos en cualquier dirección. Funciona en modo automático y requiere mínima intervención. Cómo usarlo: Instale el EA en el gráfico de AUDCAD . Los demás pares de divisas se activan automáticamente, permitiendo el trading multimoneda. ¡Atención! Contácteme inmediatamente d
Neura Vault Pro
Befe Ltd
Asesores Expertos
NeuraVault Pro v1.0 - Sistema de Trading Profesional de Reversión RSI Descripción General NeuraVault Pro es un sistema de trading automatizado profesional basado en reversiones del RSI (Índice de Fuerza Relativa). Está diseñado para capturar oportunidades de reversión en zonas de sobrecompra y sobreventa, equipado con filtros avanzados y funciones completas de gestión de riesgos. Lógica de Trading Estrategia Principal: Reversión RSI El EA captura oportunidades de reversión cuando el mercado alca
The Eternal Phoenix
Xian Qin Ceng
Asesores Expertos
Un nuevo y más potente XAU EA, utilizando un método sin precedentes, XAUUSD, XAUEUR/XAUGBP/XAUCHF/XAUJPY/XAUAUD todos pueden usarlo . Este es mi mejor trabajo en XAU. Mucha gente le gusta el comercio XAUUSD, y yo no soy una excepción. Después de acumular alguna experiencia comercial y el trabajo duro, hice este EA específicamente para el comercio de todos los productos relacionados con XAU. Entre ellos, recomiendo la combinación de XAUUSD, XAUJPY, y XAUCHF. Visualización de señales y grupo de di
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.73 (37)
Asesores Expertos
AOT MT5 - Sistema Multi-Divisa de IA de Nueva Generación Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  | AOT Official Channel   ¡IMPORTANTE! Después de la compra, envíeme un mensaje privado para recibir el manual de instalación y las instrucciones de configuración: Recurso Descripción Comprensión de la Frecuencia de Trading de AOT Por qué el bot no opera todos los días Cómo Configurar el Bot AOT Guía de instalación paso a paso Set files AOT MT5 es un Expert Advisor av
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Asesores Expertos
Nota importante: Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original. El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vende
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Asesores Expertos
Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Asesores Expertos
Un nuevo paso adelante | Precisión impulsada por IA encuentra la lógica del mercado Con Argos Rage , se introduce un nuevo nivel de automatización en el trading, impulsado por un sistema DeepSeek AI integrado que analiza el comportamiento del mercado en tiempo real. Si bien se basa en las fortalezas de Argos Fury, este EA sigue un camino estratégico diferente: más flexibilidad, una interpretación más amplia y una mayor interacción con el mercado. Live Signal Marco temporal: M30 Apalancamiento
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Asesores Expertos
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autónomo con Núcleo Analítico Cuántico SEÑAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoy en día, muchos traders manipulan los resultados ejecutando sus Expert Advisors en cuentas cent o con saldos muy pequeños , lo cual demuestra en realidad que no confían en sus propios sistemas . Este señal, en cambio, opera en una cuenta real de 20.000 USD . Refleja una inversión de capital auténtica y ofrece un rendimiento transparente , sin amplificaciones artificia
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Asesores Expertos
PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4.2 (5)
Asesores Expertos
Monitoreo real. Pruebas honestas. Cero hype. LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES Antes de entrar en los detalles técnicos, hay dos cosas que debes saber: PipsHunter está confirmado por una señal de monitoreo con dinero real. El EA ha estado operando en una cuenta real (Pepperstone) durante varios meses, y el monitoreo es totalmente público. Sin simulaciones, sin cuentas ocultas, sin “solo backtests perfectos” — los resultados reales de trading confirman su rendimiento auténtico. Los backtests son 1
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Asesores Expertos
How To Trade Pro (HTTP) EA — un asesor de trading profesional para operar con cualquier activo sin martingala ni redes del autor con más de 25 años de experiencia. La mayoría de los asesores top trabajan con oro en ascenso. Lucen brillantes en las pruebas... mientras el oro sube. Pero ¿qué pasa cuando el trend se agota? ¿Quién protegerá tu depósito? HTTP EA no cree en el crecimiento eterno — se adapta al mercado cambiante y está diseñado para diversificar ampliamente tu cartera de inversión y pr
Remstone
Remstone
5 (8)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo.
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Asesores Expertos
¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Asesores Expertos
Resumen Golden Hen EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para XAUUSD . Funciona combinando ocho estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza técnicas de grid (cuadrícula), martingala ni promedios . Todas las operacione
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Asesores Expertos
Hola a todos, déjenme presentarme: Soy   Quantum StarMan,   el miembro más electrizante y fresco de la familia   Quantum EAs   . Soy un asesor experto (EA) multidivisa totalmente automatizado con la capacidad de gestionar hasta 5 pares dinámicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD y USDCAD   . Con la máxima precisión y una responsabilidad inquebrantable, llevaré tu trading al siguiente nivel. Y lo mejor de todo: no utilizo estrategias Martingala. En su lugar, utilizo un sofisticado sistema de cu
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Asesores Expertos
Golden Synapse EA es un sistema de trading diseñado con precisión que combina una estrategia avanzada con un estricto análisis técnico para ofrecer un rendimiento constante y de bajo riesgo. Diseñado para operar con disciplina, evita los enfoques arriesgados y se centra totalmente en la calidad sobre la cantidad. Cada operación se selecciona cuidadosamente y siempre está protegida por un stop loss. Golden Synapse nunca utiliza sistemas de cuadrícula o martingala. Sólo abre una posición cada vez,
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Asesores Expertos
AxonShift — Sistema Algorítmico con Lógica de Ejecución Adaptativa AxonShift es un algoritmo de trading autónomo diseñado y optimizado específicamente para operar en XAUUSD dentro del marco temporal H1. Su arquitectura se basa en una lógica modular que interpreta el comportamiento del mercado a través de la combinación de dinámicas de corto plazo e impulsos de tendencia intermedia. El sistema evita la sobreexposición reactiva o enfoques de alta frecuencia, centrándose en ciclos de operaciones co
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Asesores Expertos
Por primera vez en esta plataforma | Un EA que entiende el mercado Por primera vez en esta plataforma, un Asesor Experto (EA) utiliza todo el poder de Deep Seek. Combinado con la estrategia Dynamic Reversal Zoning, se crea un sistema que no solo detecta los movimientos del mercado, sino que los comprende. Señal en vivo __________ Configuración Temporalidad: H1 Apalancamiento: mín. 1:30 Depósito: mín. $200 Símbolo: XAUUSD Broker: cualquiera Esta combinación de Deep Seek y la estrategia de rev
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Asesores Expertos
IMPORTANTE   : Este paquete solo se venderá al precio actual para un número muy limitado de copias.    El precio subirá a 1499$ muy rápido.    ¡+100 estrategias incluidas   y más por venir! BONIFICACIÓN   : Por un precio de $999 o superior -> ¡elige  5     de mis otros EA gratis!  TODOS LOS ARCHIVOS CONFIGURADOS GUÍA COMPLETA DE CONFIGURACIÓN Y OPTIMIZACIÓN GUÍA DE VIDEO SEÑALES EN VIVO REVISIÓN (de terceros) ¡Bienvenido al SISTEMA DE BREAKOUT DEFINITIVO! Me complace presentar el Ultimate Bre
Otros productos de este autor
Zenth
Willy Raditya
4.33 (3)
Asesores Expertos
Zenth – Comercio de Precisión con Protección de Ganancias ¿Por qué conformarse con lo promedio? Zenth no es solo otro Asesor Experto—es una máquina de trading disciplinada. Desarrollada para traders que priorizan la exposición a riesgos inteligentes y la ejecución estratégica, este EA ofrece una solución de trading limpia y poderosa que se centra en la consistencia y la protección de las ganancias. Construido para Traders Que Piensan en el Futuro Cómo opera:  Opera basado en formaciones de ve
Filtro:
Giuseppe Carruezzo
40
Giuseppe Carruezzo 2025.11.14 15:09 
 

Don't buy this EA. It's been optimized up to the latest update. If you try to backtest it since the latest update, you'll find that the profit isn't real. It's a scam.

Willy Raditya
594
Respuesta del desarrollador Willy Raditya 2025.11.14 18:12
Hello im sorry for your bad experience but everyone else is happy with latest update please send me more details of your setup for me so i check for you .
Sergey Porphiryev
1947
Sergey Porphiryev 2025.09.23 07:38 
 

Three months after purchase, I can confirm that the advisor is trading profitably.

Willy Raditya
594
Respuesta del desarrollador Willy Raditya 2025.09.23 08:47
Hello thank you for your nice feedback i really appreciate it
Avinash Chavan
85
Avinash Chavan 2025.09.08 15:00 
 

Willy Has improved his way of working and feedback, New version is stable, but it varies result broker to broker so need to use ECN Account.

Willy Raditya
594
Respuesta del desarrollador Willy Raditya 2025.09.08 16:12
thank you so much i really appreciate it .
Markus
588
Markus 2025.07.19 02:02 
 

Waste of money

Willy Raditya
594
Respuesta del desarrollador Willy Raditya 2025.09.02 11:37
Hi. Please DM me so we can investigate the issue.
Abdulrahman Mustafa Yaseen Alawi
217
Abdulrahman Mustafa Yaseen Alawi 2025.06.25 08:35 
 

اشتريت الاكسبيرت بعد تجارب باكتست كثيرة وكلها ممتازة الان على الحساب الحقيقي اسبوعين كلها خسارة في خسارة

Willy Raditya
594
Respuesta del desarrollador Willy Raditya 2025.09.02 11:51
Hi. Please DM me so we can investigate the issue.
Иван Зеленин
149
Иван Зеленин 2025.06.09 22:19 
 

Купил. Проверю на реальном счёте. В тестере стратегий показывает себя отлично.

Willy Raditya
594
Respuesta del desarrollador Willy Raditya 2025.09.02 13:41
Hi. Please DM me so we can investigate the issue.
Respuesta al comentario