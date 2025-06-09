Iron Root – Comercio de Precisión con Protección de Ganancias

¿Por qué conformarte con lo promedio?

Iron Root no es solo otro Asesor Experto—es una máquina de trading disciplinada. Desarrollada para traders que priorizan la exposición al riesgo inteligente y la ejecución estratégica, este EA ofrece una solución de trading limpia y poderosa que se centra en la consistencia y en proteger las ganancias.

Construido para Traders que Piensan en el Futuro

Cómo opera: Captura movimientos rápidos de precios al detectar cambios repentinos de momentum y entrar con riesgo ajustado.

Captura movimientos rápidos de precios al detectar cambios repentinos de momentum y entrar con riesgo ajustado. Gestión de Órdenes Inteligente: Divide automáticamente tus posiciones para capturar ganancias parciales mientras sigue la tendencia con el lote restante.

Divide automáticamente tus posiciones para capturar ganancias parciales mientras sigue la tendencia con el lote restante. Riesgo que Puedes Controlar: Ya seas conservador o agresivo, Iron Root pone la configuración del riesgo en tus manos—hasta el decimal.

Ya seas conservador o agresivo, Iron Root pone la configuración del riesgo en tus manos—hasta el decimal. Configuración Mínima, Máxima Eficiencia: Simplemente cárgalo en un gráfico y déjalo manejar todo, desde entradas hasta la lógica de salida con precisión quirúrgica.





¿Quieres más? Obtén actualizaciones directas y perspectivas de EA en nuestro Telegram grupo privado después de la compra. Únete a nuestro canal de MQL hoy: Canal de MQL Lee nuestra guía oficial de EA: Manual del Usuario

Configuración Rápida en 3 Pasos:

1. Lanza Iron Root en tu símbolo elegido: EURUSD con el marco de tiempo recomendado: M15. 2. Elige tus instrumentos de trading (ejemplos: EURUSD) y establece tu riesgo preferido por operación. 3. Habilita la función de cierre parcial para asegurar ganancias tempranas y reducir la exposición a medida que avanza el precio.

¿Para Quién es?

Traders que desean un control estricto sobre el riesgo por operación.

Aquellos que valoran una estrategia consistente que equilibre riesgo y recompensa.

Cualquiera cansado de configuraciones complicadas—este EA es plug-and-play.

Requisitos Mínimos:

Saldo de cuenta de al menos $100

Apalancamiento recomendado: 1:30 o más

o más Corredor compatible con MT4/MT5

Toma el Camino Más Inteligente:

Iron Root no se basa en suerte o hype. Se trata de estructura, lógica y eficiencia. Asegura tu copia hoy antes de que el precio aumente a $2000. El trading inteligente comienza con herramientas inteligentes.











