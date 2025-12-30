Build Your Own EA

Build My Own EA es un Asesor Experto configurable para MetaTrader 5 diseñado para operadores que desean un marco limpio y flexible para montar y probar su propio enfoque basado en reglas sin cambiar el código. Proporciona un módulo de entrada basado en RSI con filtrado de tendencia opcional (Off / Moving Average / ADX), e incluye controles de riesgo como Stop Loss y Take Profit configurables, además de gestión de trailing stop. Cada módulo puede activarse o desactivarse mediante simples entradas, lo que facilita la experimentación con diferentes combinaciones de lógica y ajustes.

Para una mayor estabilidad y compatibilidad con los brokers, el EA incluye salvaguardas prácticas como la normalización automática del tamaño del lote a las restricciones de negociación del símbolo, comprobaciones de márgenes antes de la ejecución y gestión del nivel de stop para reducir las órdenes rechazadas cuando las condiciones están demasiado cerca del mercado. Al igual que con cualquier sistema de trading automatizado, el rendimiento depende en gran medida de las condiciones del mercado, la configuración del broker y la configuración del usuario: el trading implica riesgo y los resultados no están garantizados.