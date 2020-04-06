Aurelia Forge - Domine el mercado del oro con inteligencia de rejilla de precisión

Forja oportunidades de oro a partir de la volatilidad.

SEÑAL EN VIVO

Aurelia Forge es un Asesor Experto premium diseñado para el trading disciplinado y profesional - con un fuerte enfoque en XAUUSD (Oro) y otros instrumentos volátiles. Aprovecha las señales técnicas probadas para entrar en las tendencias y gestiona inteligentemente las posiciones a través de promedios estructurados, ofreciendo un rendimiento constante en los mercados dinámicos.

Elegante en su diseño y robusto en su ejecución, Aurelia Forge combina la precisión en la entrada con una sofisticada gestión de posiciones, salidas de cestas globales, y controles de riesgo integrales - todo en código MQL5 limpio y optimizado.

¿Por qué los operadores confían en Aurelia Forge?

Sobresale en la captura y el aprovechamiento de los retrocesos profundos característicos del oro.

Estricta lógica basada en reglas minimiza las decisiones emocionales.

Altamente adaptable: se adapta a estilos agresivos o conservadores a través de simples cambios de parámetros.

Salvaguardas integradas para la protección del capital y la exposición controlada.

Ideal para

Operadores de tendencias y cuadrículas del oro

Potenciadores de carteras sin manos

Cualquiera que busque un sistema de volatilidad fiable y de alta calidad

Descripción general de los parámetros Aurelia Forge ofrece una personalización completa a través de entradas intuitivas que cubren la gestión de riesgos, la selección del marco temporal, la configuración de la estrategia principal, las reglas de salida, los filtros de sesión y los modos de comportamiento. La configuración predeterminada está optimizada para XAUUSD, pero el EA se adapta fácilmente a su estilo preferido.

¿Listo para elevar su comercio?

Aurelia Forge ofrece resultados de nivel profesional con el mínimo esfuerzo. Para obtener instrucciones detalladas de configuración, archivos de configuración optimizados, parámetros recomendados, y orientación personal - por favor, póngase en contacto conmigo directamente.

Forja tu ventaja con Aurelia Forge. 🛡️✨





Descargo de responsabilidad y Aviso de Riesgo





Tenga en cuenta que este EA se basa en una estrategia de negociación de cuadrícula, que conlleva un riesgo inherente. Mientras que los sistemas de cuadrícula pueden ser eficaces en determinadas condiciones de mercado, también pueden experimentar períodos de mayor reducción. Es importante entender completamente cómo funciona este tipo de estrategia antes de usarla en una cuenta real.

He estado utilizando esta estrategia con éxito en mi propia cuenta real durante un largo período de tiempo. Sin embargo, tenga en cuenta que el rendimiento pasado no garantiza resultados futuros, y las condiciones del mercado pueden cambiar en cualquier momento.

Nunca debe operar o invertir fondos que no pueda permitirse perder. Se recomienda encarecidamente probar el EA en una cuenta de demostración y ajustar la configuración de acuerdo a su propia tolerancia al riesgo antes de ir en vivo.

El EA incluye un mecanismo de protección de parada dura para el control de riesgos. Dicho esto, mi configuración personal de operaciones en vivo no utiliza un stop loss fijo, ya que las pruebas retrospectivas con stop losses no produjeron resultados satisfactorios. Los usuarios son libres de configurarlo según sus propias preferencias y reglas de gestión de riesgos.

Tenga en cuenta que el vendedor no garantiza ningún retorno de la inversión (ROI) y no acepta ninguna responsabilidad por las pérdidas comerciales. Al utilizar este EA, usted reconoce y acepta todos los riesgos asociados y asume plena responsabilidad por sus decisiones de trading.