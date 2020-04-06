Drovi MT5

Drovi EA - El Asesor Experto Definitivo Presentamos Drovi EA

IMPORTANTE: Después de la compra, envíe un mensaje privado para recibir el manual de instalación completo y las instrucciones de configuración.


Experimenta la tecnología de trading de vanguardia con Drovi EA, el asesor experto que redefine el éxito en el mundo del trading automatizado. este EA asegura precisión y consistencia en la ejecución de operaciones.


El precio de Drovi EA aumenta en $100 después de cada 10 compras. Actúa ahora para asegurar tu tarifa antes de que el precio alcance su valor final de $1200.


Estrategia Innovadora

A diferencia de los EAs convencionales, Drovi EA emplea una estrategia de trading de múltiples capas que se adapta a las condiciones dinámicas del mercado.

Este enfoque único ofrece un rendimiento superior, haciendo de Drovi EA una opción confiable para los traders que buscan optimizar sus rendimientos.


Recomendaciones Clave

Para resultados óptimos, asegúrese de las siguientes condiciones:

  • Símbolo de Trading: GBPUSD,GBPCHF,GBPJPY,GBPNZD,GBPAUD,GBPCAD
  • Marco de tiempo: H1
  • Depósito Mínimo: $200 (Recomendado: $500)
  • Tipo de Cuenta: Cuentas ECN o Raw Spread
  • Corredores: Utilice corredores con spreads bajos para obtener los mejores resultados.
  • Apalancamiento: 1:100 o superior (1:200 recomendado para un rendimiento óptimo).


    Especificaciones y Configuración

    Drovi EA es fácil de configurar y requiere una configuración mínima. Las características clave incluyen:

    • Funcionalidad automática de dimensionamiento de lotes para escalabilidad.
    • Un gráfico configurado
    • Se recomienda el uso de VPS para operación 24/7.


    Más detalles en: https://www.mql5.com/en/blogs/post/760164

    Únete a nuestro canal de MQL5 para obtener las últimas noticias: https://www.mql5.com/en/channels/musthaqexpertadvisor





