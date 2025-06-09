Iron Root
- エキスパート
- Willy Raditya
- バージョン: 4.23
- アップデート済み: 21 12月 2025
- アクティベーション: 20
平均に妥協する必要がありますか？
Iron Root は単なるエキスパートアドバイザーではなく、規律ある取引マシンです。スマートなリスクエクスポージャーと戦略的な実行を優先するトレーダーのために開発されたこのEAは、一貫性と利益保護に重点を置いたクリーンでパワフルな取引ソリューションを提供します。
先を見越したトレーダーのために構築されました
- 取引方法: 突然のモメンタムシフトを検出し、タイトなリスクでエントリーすることによって、迅速な価格変動を捉えます。
- インテリジェントなオーダーマネジメント: トレンドに乗り続けながら、部分的利益を得るために自動的にポジションを分割します。
- あなたが管理できるリスク: 保守的であろうと攻撃的であろうと、Iron Root はリスクの設定をあなたの手に委ねます—小数点単位で。
- 最小限の設定、最大の効率: 1つのチャートにロードするだけで、エントリーからエグジットロジックまでを外科的精度で処理させます。
もっと知りたい？ 購入後、私たちのプライベート Telegram グループで直接の更新とEAの洞察を受け取ります。
今日から私たちのMQLチャンネルに参加しましょう: MQL チャンネル
公式EAガイドをお読みください: ユーザーマニュアル
3ステップでの迅速な設定:
1. 選択したシンボルでIron Root を起動します: EURUSD、推奨時間枠: M15。
2. 取引するインストゥルメントを選択してください（例: EURUSD）および1取引あたりの好みのリスクを設定します。
3. 利益を早期に確保し、価格の進行に応じてリスクを減少させるために部分的クローズ機能を有効にします。
誰に向いていますか？
- 1取引あたりのリスクを厳格に管理したいトレーダー。
- リスクとリワードのバランスを取る一貫した戦略を重視する人。
- 複雑な設定に疲れたすべての人—このEAはプラグアンドプレイです。
最低要件:
- 最低$100の口座残高
- 推奨レバレッジ: 1:30 以上
- MT4/MT5互換のブローカー
賢い道を選びましょう:
Iron Root は運や話題に基づいていません。構造、論理、効率のことです。価格が$2000に上がる前に今日、あなたのコピーを確保しましょう。賢い取引は賢いツールから始まります。
Three months after purchase, I can confirm that the advisor is trading profitably.