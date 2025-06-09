Iron Root

3
Iron Root – 利益保護での精密取引

平均に妥協する必要がありますか？
Iron Root は単なるエキスパートアドバイザーではなく、規律ある取引マシンです。スマートなリスクエクスポージャーと戦略的な実行を優先するトレーダーのために開発されたこのEAは、一貫性と利益保護に重点を置いたクリーンでパワフルな取引ソリューションを提供します。



先を見越したトレーダーのために構築されました

  • 取引方法: 突然のモメンタムシフトを検出し、タイトなリスクでエントリーすることによって、迅速な価格変動を捉えます。
  • インテリジェントなオーダーマネジメント: トレンドに乗り続けながら、部分的利益を得るために自動的にポジションを分割します。
  • あなたが管理できるリスク: 保守的であろうと攻撃的であろうと、Iron Root はリスクの設定をあなたの手に委ねます—小数点単位で。
  • 最小限の設定、最大の効率: 1つのチャートにロードするだけで、エントリーからエグジットロジックまでを外科的精度で処理させます。


もっと知りたい？ 購入後、私たちのプライベート Telegram グループで直接の更新とEAの洞察を受け取ります。

今日から私たちのMQLチャンネルに参加しましょう: MQL チャンネル

公式EAガイドをお読みください: ユーザーマニュアル


3ステップでの迅速な設定:

1. 選択したシンボルでIron Root を起動します: EURUSD、推奨時間枠: M15

2. 取引するインストゥルメントを選択してください（例: EURUSD）および1取引あたりの好みのリスクを設定します。

3. 利益を早期に確保し、価格の進行に応じてリスクを減少させるために部分的クローズ機能を有効にします。



誰に向いていますか？

  • 1取引あたりのリスクを厳格に管理したいトレーダー。
  • リスクとリワードのバランスを取る一貫した戦略を重視する人。
  • 複雑な設定に疲れたすべての人—このEAはプラグアンドプレイです。


最低要件:

  • 最低$100の口座残高
  • 推奨レバレッジ: 1:30 以上
  • MT4/MT5互換のブローカー


賢い道を選びましょう:
Iron Root は運や話題に基づいていません。構造、論理、効率のことです。価格が$2000に上がる前に今日、あなたのコピーを確保しましょう。賢い取引は賢いツールから始まります。




レビュー 6
Sergey Porphiryev
1947
Sergey Porphiryev 2025.09.23 07:38 
 

Three months after purchase, I can confirm that the advisor is trading profitably.

Avinash Chavan
85
Avinash Chavan 2025.09.08 15:00 
 

Willy Has improved his way of working and feedback, New version is stable, but it varies result broker to broker so need to use ECN Account.

Иван Зеленин
149
Иван Зеленин 2025.06.09 22:19 
 

Купил. Проверю на реальном счёте. В тестере стратегий показывает себя отлично.

作者のその他のプロダクト
Zenth
Willy Raditya
4.33 (3)
エキスパート
Zenth – 利益保護を伴う精密取引 平均で妥協する必要はありません。 Zenthは単なるエキスパートアドバイザーではなく、規律ある取引マシンです。賢いリスクエクスポージャーと戦略的な実行を重視するトレーダーのために開発されたこのEAは、一貫性と利益の保護に焦点を当てたクリーンで強力な取引ソリューションを提供します。 先を見越したトレーダーのために作られています 取引方法:  包み込みやピンバーなどの高確率のローソク足パターンに基づいてクイックセットアップで取引します。 インテリジェントなオーダー管理: トレンドに乗りながら部分的な利益を得るためにポジションを自動的に分割します。 あなたが制御できるリスク: 保守的でも攻撃的でも、Zenthはリスク設定をあなたの手に委ねます—小数点以下まで。 最小限の設定、最大限の効率: 1つのチャートにロードするだけで、エントリーからエグジットロジックまでを外科的精度で処理させます。 Ask me for a demo-limited version to try before buying. 設定については私に連絡してください 本当のバッ
