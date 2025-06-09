Iron Root – 利益保護での精密取引

平均に妥協する必要がありますか？

Iron Root は単なるエキスパートアドバイザーではなく、規律ある取引マシンです。スマートなリスクエクスポージャーと戦略的な実行を優先するトレーダーのために開発されたこのEAは、一貫性と利益保護に重点を置いたクリーンでパワフルな取引ソリューションを提供します。

先を見越したトレーダーのために構築されました

取引方法: 突然のモメンタムシフトを検出し、タイトなリスクでエントリーすることによって、迅速な価格変動を捉えます。

突然のモメンタムシフトを検出し、タイトなリスクでエントリーすることによって、迅速な価格変動を捉えます。 インテリジェントなオーダーマネジメント: トレンドに乗り続けながら、部分的利益を得るために自動的にポジションを分割します。

トレンドに乗り続けながら、部分的利益を得るために自動的にポジションを分割します。 あなたが管理できるリスク: 保守的であろうと攻撃的であろうと、Iron Root はリスクの設定をあなたの手に委ねます—小数点単位で。

保守的であろうと攻撃的であろうと、Iron Root はリスクの設定をあなたの手に委ねます—小数点単位で。 最小限の設定、最大の効率: 1つのチャートにロードするだけで、エントリーからエグジットロジックまでを外科的精度で処理させます。





3ステップでの迅速な設定:

1. 選択したシンボルでIron Root を起動します: EURUSD、推奨時間枠: M15。 2. 取引するインストゥルメントを選択してください（例: EURUSD）および1取引あたりの好みのリスクを設定します。 3. 利益を早期に確保し、価格の進行に応じてリスクを減少させるために部分的クローズ機能を有効にします。

誰に向いていますか？

1取引あたりのリスクを厳格に管理したいトレーダー。

リスクとリワードのバランスを取る一貫した戦略を重視する人。

複雑な設定に疲れたすべての人—このEAはプラグアンドプレイです。

最低要件:

最低 $100 の口座残高

の口座残高 推奨レバレッジ: 1:30 以上

以上 MT4/MT5互換のブローカー

賢い道を選びましょう:

Iron Root は運や話題に基づいていません。構造、論理、効率のことです。価格が$2000に上がる前に今日、あなたのコピーを確保しましょう。賢い取引は賢いツールから始まります。











