Fhermes

📈 FHermes – Mean Reversion BUY Strategy for Stocks & ETFs (D1)

FHermes es un Expert Advisor diseñado para operar acciones (stocks) y ETFs en gráfico diario (D1), aprovechando un principio estadístico simple pero poderoso:
👉 la reversión a la media en mercados estructuralmente alcistas.

El EA está especialmente optimizado para activos que tienden a crecer a largo plazo, como ETFs amplios e índices bursátiles, donde comprar debilidad suele ofrecer una ventaja estadística.

🔍 ¿Cómo funciona FHermes?

FHermes analiza la posición del cierre diario dentro del rango de la vela:

  • Cuando el precio cierra cerca del mínimo diario, el EA interpreta este movimiento como una posible debilidad temporal y abre una posición BUY.

  • Si el patrón se repite en días consecutivos, FHermes puede abrir múltiples posiciones, acumulando entradas durante fases de retroceso.

  • Todas las posiciones se cierran cuando el precio cierra cerca del máximo diario, señalando una posible finalización del rebote.

👉 Cada operación sigue la misma lógica independiente, sin promediar precios ni modificar órdenes existentes.

⚙️ Características principales

  • ✅ BUY only (optimizado para mercados alcistas)

  • 📊 Timeframe: D1 (Diario)

  • 📈 Diseñado para Stocks y ETFs

  • 🔁 Entradas múltiples cuando el patrón se repite

  • 🚫 Sin Stop Loss ni Take Profit

  • 🧠 Lógica basada en mean reversion, no en indicadores retrasados

  • ⏱ Opera una vez por vela, evitando sobreoperar

  • 🔢 Gestión mediante Magic Number

  • ⚡ Código ligero y eficiente

🧩 Filosofía de la estrategia

FHermes no persigue el precio ni intenta predecir techos o suelos.
Su enfoque es reactivo y estadístico:

Comprar debilidad en activos que, por naturaleza, tienden a recuperarse con el tiempo.

Esta metodología es común en estrategias institucionales y resulta especialmente efectiva en ETFs amplios y mercados con sesgo alcista a largo plazo.

⚠️ Aviso importante de riesgo

  • FHermes no utiliza Stop Loss, por lo que está pensado para:

    • activos líquidos y diversificados

    • mercados con tendencia alcista estructural

  • No es recomendable para:

    • mercados altamente bajistas

    • activos de baja liquidez

    • operativa intradía

Se recomienda realizar backtesting y forward testing antes de usar el EA en una cuenta real.

🧪 Activos recomendados (ejemplos)

  • ETFs amplios: SPY, QQQ, VOO, VTI

  • Índices y ETFs sectoriales fuertes

  • Acciones líquidas de gran capitalización

🎯 ¿Para quién es FHermes?

  • Traders que buscan una estrategia simple y robusta

  • Usuarios interesados en stocks y ETFs

  • Inversores sistemáticos con enfoque BUY & HOLD activo

  • Traders que prefieren lógica clara frente a sistemas sobreoptimizados


