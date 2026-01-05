📈 FHermes – Mean Reversion BUY Strategy for Stocks & ETFs (D1)

FHermes es un Expert Advisor diseñado para operar acciones (stocks) y ETFs en gráfico diario (D1), aprovechando un principio estadístico simple pero poderoso:

👉 la reversión a la media en mercados estructuralmente alcistas.

El EA está especialmente optimizado para activos que tienden a crecer a largo plazo, como ETFs amplios e índices bursátiles, donde comprar debilidad suele ofrecer una ventaja estadística.

🔍 ¿Cómo funciona FHermes?

FHermes analiza la posición del cierre diario dentro del rango de la vela:

Cuando el precio cierra cerca del mínimo diario, el EA interpreta este movimiento como una posible debilidad temporal y abre una posición BUY.

Si el patrón se repite en días consecutivos, FHermes puede abrir múltiples posiciones, acumulando entradas durante fases de retroceso.

Todas las posiciones se cierran cuando el precio cierra cerca del máximo diario, señalando una posible finalización del rebote.

👉 Cada operación sigue la misma lógica independiente, sin promediar precios ni modificar órdenes existentes.

⚙️ Características principales

✅ BUY only (optimizado para mercados alcistas)

📊 Timeframe: D1 (Diario)

📈 Diseñado para Stocks y ETFs

🔁 Entradas múltiples cuando el patrón se repite

🚫 Sin Stop Loss ni Take Profit

🧠 Lógica basada en mean reversion, no en indicadores retrasados

⏱ Opera una vez por vela, evitando sobreoperar

🔢 Gestión mediante Magic Number

⚡ Código ligero y eficiente

🧩 Filosofía de la estrategia

FHermes no persigue el precio ni intenta predecir techos o suelos.

Su enfoque es reactivo y estadístico:

Comprar debilidad en activos que, por naturaleza, tienden a recuperarse con el tiempo.

Esta metodología es común en estrategias institucionales y resulta especialmente efectiva en ETFs amplios y mercados con sesgo alcista a largo plazo.

⚠️ Aviso importante de riesgo

FHermes no utiliza Stop Loss, por lo que está pensado para: activos líquidos y diversificados mercados con tendencia alcista estructural

No es recomendable para: mercados altamente bajistas activos de baja liquidez operativa intradía



Se recomienda realizar backtesting y forward testing antes de usar el EA en una cuenta real.

🧪 Activos recomendados (ejemplos)

ETFs amplios: SPY, QQQ, VOO, VTI

Índices y ETFs sectoriales fuertes

Acciones líquidas de gran capitalización

🎯 ¿Para quién es FHermes?