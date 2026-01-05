Fhermes
- Asesores Expertos
- Francisco Jesus Alonso Martin
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
📈 FHermes – Mean Reversion BUY Strategy for Stocks & ETFs (D1)
FHermes es un Expert Advisor diseñado para operar acciones (stocks) y ETFs en gráfico diario (D1), aprovechando un principio estadístico simple pero poderoso:
👉 la reversión a la media en mercados estructuralmente alcistas.
El EA está especialmente optimizado para activos que tienden a crecer a largo plazo, como ETFs amplios e índices bursátiles, donde comprar debilidad suele ofrecer una ventaja estadística.
🔍 ¿Cómo funciona FHermes?
FHermes analiza la posición del cierre diario dentro del rango de la vela:
-
Cuando el precio cierra cerca del mínimo diario, el EA interpreta este movimiento como una posible debilidad temporal y abre una posición BUY.
-
Si el patrón se repite en días consecutivos, FHermes puede abrir múltiples posiciones, acumulando entradas durante fases de retroceso.
-
Todas las posiciones se cierran cuando el precio cierra cerca del máximo diario, señalando una posible finalización del rebote.
👉 Cada operación sigue la misma lógica independiente, sin promediar precios ni modificar órdenes existentes.
⚙️ Características principales
-
✅ BUY only (optimizado para mercados alcistas)
-
📊 Timeframe: D1 (Diario)
-
📈 Diseñado para Stocks y ETFs
-
🔁 Entradas múltiples cuando el patrón se repite
-
🚫 Sin Stop Loss ni Take Profit
-
🧠 Lógica basada en mean reversion, no en indicadores retrasados
-
⏱ Opera una vez por vela, evitando sobreoperar
-
🔢 Gestión mediante Magic Number
-
⚡ Código ligero y eficiente
🧩 Filosofía de la estrategia
FHermes no persigue el precio ni intenta predecir techos o suelos.
Su enfoque es reactivo y estadístico:
Comprar debilidad en activos que, por naturaleza, tienden a recuperarse con el tiempo.
Esta metodología es común en estrategias institucionales y resulta especialmente efectiva en ETFs amplios y mercados con sesgo alcista a largo plazo.
⚠️ Aviso importante de riesgo
-
FHermes no utiliza Stop Loss, por lo que está pensado para:
-
activos líquidos y diversificados
-
mercados con tendencia alcista estructural
-
-
No es recomendable para:
-
mercados altamente bajistas
-
activos de baja liquidez
-
operativa intradía
-
Se recomienda realizar backtesting y forward testing antes de usar el EA en una cuenta real.
🧪 Activos recomendados (ejemplos)
-
ETFs amplios: SPY, QQQ, VOO, VTI
-
Índices y ETFs sectoriales fuertes
-
Acciones líquidas de gran capitalización
🎯 ¿Para quién es FHermes?
-
Traders que buscan una estrategia simple y robusta
-
Usuarios interesados en stocks y ETFs
-
Inversores sistemáticos con enfoque BUY & HOLD activo
-
Traders que prefieren lógica clara frente a sistemas sobreoptimizados