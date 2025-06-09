Iron Root
- Эксперты
- Willy Raditya
- Версия: 4.23
- Обновлено: 21 декабря 2025
- Активации: 20
Зачем соглашаться на среднее?
Iron Root — это не просто еще один советник по торговле. Это дисциплинированная торговая машина. Разработанный для трейдеров, которые придают значение умному риску и стратегическому исполнению, этот советник предлагает чистое, мощное торговое решение, которое фокусируется на последовательности и защите прибыли.
Создан для трейдеров, которые думают наперед
- Как он торгует: Улавливает быстрые ценовые движения, обнаруживая внезапные изменения момента и входя с низким риском.
- Интеллектуальное управление ордерами: Автоматически распределяет ваши позиции для захвата частичной прибыли, продолжая следовать тренду с оставшейся лотой.
- Риск, который вы можете контролировать: Будь вы консервативны или агрессивны, Iron Root предоставляет возможность настроить риск — вплоть до десятичной доли.
- Минимальная настройка, максимальная эффективность: Просто загрузите его на один график и позвольте ему управлять всем, от входов до логики выхода с хирургической точностью.
Хотите больше? Получайте прямые обновления и инсайты по советнику в нашей частной Telegram группе после покупки.
Присоединяйтесь к нашему каналу MQL сегодня: MQL Канал
Прочитайте наш официальный гид по советнику: Руководство пользователя
Быстрая настройка в 3 шага:
1. Запустите Iron Root на вашем выбранном символе: EURUSD с рекомендованным временным интервалом: M15.
2. Выберите свои торговые инструменты (например: EURUSD) и установите предпочитаемый риск на сделку.
3. Включите функцию частичного закрытия, чтобы зафиксировать прибыль на ранней стадии и уменьшить риск по мере движения цены.
Для кого это?
- Трейдеры, которые хотят жесткий контроль над риском на сделку.
- Те, кто ценит последовательную стратегию, сбалансированную по риску и вознаграждению.
- Любой, кто устал от слишком сложных настроек — этот советник готов к использованию.
Минимальные требования:
- Баланс счета не менее $100
- Рекомендуемое плечо: 1:30 или выше
- Брокер, совместимый с MT4/MT5
Выберите умный путь:
Iron Root не основан на удаче или хайпе. Это о структуре, логике и эффективности. Обеспечьте свою копию сегодня, прежде чем цена увеличится до $2000. Умная торговля начинается с умных инструментов.
Three months after purchase, I can confirm that the advisor is trading profitably.