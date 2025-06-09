Iron Root

3
Iron Root – Точная торговля с защитой прибыли

Зачем соглашаться на среднее?
Iron Root — это не просто еще один советник по торговле. Это дисциплинированная торговая машина. Разработанный для трейдеров, которые придают значение умному риску и стратегическому исполнению, этот советник предлагает чистое, мощное торговое решение, которое фокусируется на последовательности и защите прибыли.



Создан для трейдеров, которые думают наперед

  • Как он торгует: Улавливает быстрые ценовые движения, обнаруживая внезапные изменения момента и входя с низким риском.
  • Интеллектуальное управление ордерами: Автоматически распределяет ваши позиции для захвата частичной прибыли, продолжая следовать тренду с оставшейся лотой.
  • Риск, который вы можете контролировать: Будь вы консервативны или агрессивны, Iron Root предоставляет возможность настроить риск — вплоть до десятичной доли.
  • Минимальная настройка, максимальная эффективность: Просто загрузите его на один график и позвольте ему управлять всем, от входов до логики выхода с хирургической точностью.


Хотите больше? Получайте прямые обновления и инсайты по советнику в нашей частной Telegram группе после покупки.

Присоединяйтесь к нашему каналу MQL сегодня: MQL Канал

Прочитайте наш официальный гид по советнику: Руководство пользователя


Быстрая настройка в 3 шага:

1. Запустите Iron Root на вашем выбранном символе: EURUSD с рекомендованным временным интервалом: M15.

2. Выберите свои торговые инструменты (например: EURUSD) и установите предпочитаемый риск на сделку.

3. Включите функцию частичного закрытия, чтобы зафиксировать прибыль на ранней стадии и уменьшить риск по мере движения цены.



Для кого это?

  • Трейдеры, которые хотят жесткий контроль над риском на сделку.
  • Те, кто ценит последовательную стратегию, сбалансированную по риску и вознаграждению.
  • Любой, кто устал от слишком сложных настроек — этот советник готов к использованию.


Минимальные требования:

  • Баланс счета не менее $100
  • Рекомендуемое плечо: 1:30 или выше
  • Брокер, совместимый с MT4/MT5


Выберите умный путь:
Iron Root не основан на удаче или хайпе. Это о структуре, логике и эффективности. Обеспечьте свою копию сегодня, прежде чем цена увеличится до $2000. Умная торговля начинается с умных инструментов.




Отзывы 6
Sergey Porphiryev
1947
Sergey Porphiryev 2025.09.23 07:38 
 

Three months after purchase, I can confirm that the advisor is trading profitably.

Avinash Chavan
85
Avinash Chavan 2025.09.08 15:00 
 

Willy Has improved his way of working and feedback, New version is stable, but it varies result broker to broker so need to use ECN Account.

Иван Зеленин
149
Иван Зеленин 2025.06.09 22:19 
 

Купил. Проверю на реальном счёте. В тестере стратегий показывает себя отлично.

Фильтр:
Giuseppe Carruezzo
40
Giuseppe Carruezzo 2025.11.14 15:09 
 

Don't buy this EA. It's been optimized up to the latest update. If you try to backtest it since the latest update, you'll find that the profit isn't real. It's a scam.

Willy Raditya
594
Ответ разработчика Willy Raditya 2025.11.14 18:12
Hello im sorry for your bad experience but everyone else is happy with latest update please send me more details of your setup for me so i check for you .
Sergey Porphiryev
1947
Sergey Porphiryev 2025.09.23 07:38 
 

Three months after purchase, I can confirm that the advisor is trading profitably.

Willy Raditya
594
Ответ разработчика Willy Raditya 2025.09.23 08:47
Hello thank you for your nice feedback i really appreciate it
Avinash Chavan
85
Avinash Chavan 2025.09.08 15:00 
 

Willy Has improved his way of working and feedback, New version is stable, but it varies result broker to broker so need to use ECN Account.

Willy Raditya
594
Ответ разработчика Willy Raditya 2025.09.08 16:12
thank you so much i really appreciate it .
Markus
588
Markus 2025.07.19 02:02 
 

Waste of money

Willy Raditya
594
Ответ разработчика Willy Raditya 2025.09.02 11:37
Hi. Please DM me so we can investigate the issue.
Abdulrahman Mustafa Yaseen Alawi
217
Abdulrahman Mustafa Yaseen Alawi 2025.06.25 08:35 
 

اشتريت الاكسبيرت بعد تجارب باكتست كثيرة وكلها ممتازة الان على الحساب الحقيقي اسبوعين كلها خسارة في خسارة

Willy Raditya
594
Ответ разработчика Willy Raditya 2025.09.02 11:51
Hi. Please DM me so we can investigate the issue.
Иван Зеленин
149
Иван Зеленин 2025.06.09 22:19 
 

Купил. Проверю на реальном счёте. В тестере стратегий показывает себя отлично.

Willy Raditya
594
Ответ разработчика Willy Raditya 2025.09.02 13:41
Hi. Please DM me so we can investigate the issue.
Ответ на отзыв