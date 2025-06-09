Iron Root – Точная торговля с защитой прибыли

Зачем соглашаться на среднее?

Iron Root — это не просто еще один советник по торговле. Это дисциплинированная торговая машина. Разработанный для трейдеров, которые придают значение умному риску и стратегическому исполнению, этот советник предлагает чистое, мощное торговое решение, которое фокусируется на последовательности и защите прибыли.

Создан для трейдеров, которые думают наперед

Как он торгует: Улавливает быстрые ценовые движения, обнаруживая внезапные изменения момента и входя с низким риском.

Улавливает быстрые ценовые движения, обнаруживая внезапные изменения момента и входя с низким риском. Интеллектуальное управление ордерами: Автоматически распределяет ваши позиции для захвата частичной прибыли, продолжая следовать тренду с оставшейся лотой.

Автоматически распределяет ваши позиции для захвата частичной прибыли, продолжая следовать тренду с оставшейся лотой. Риск, который вы можете контролировать: Будь вы консервативны или агрессивны, Iron Root предоставляет возможность настроить риск — вплоть до десятичной доли.

Будь вы консервативны или агрессивны, Iron Root предоставляет возможность настроить риск — вплоть до десятичной доли. Минимальная настройка, максимальная эффективность: Просто загрузите его на один график и позвольте ему управлять всем, от входов до логики выхода с хирургической точностью.





Хотите больше? Получайте прямые обновления и инсайты по советнику в нашей частной Telegram группе после покупки. Присоединяйтесь к нашему каналу MQL сегодня: MQL Канал Прочитайте наш официальный гид по советнику: Руководство пользователя

Быстрая настройка в 3 шага:

1. Запустите Iron Root на вашем выбранном символе: EURUSD с рекомендованным временным интервалом: M15. 2. Выберите свои торговые инструменты (например: EURUSD) и установите предпочитаемый риск на сделку. 3. Включите функцию частичного закрытия, чтобы зафиксировать прибыль на ранней стадии и уменьшить риск по мере движения цены.

Для кого это?

Трейдеры, которые хотят жесткий контроль над риском на сделку.

Те, кто ценит последовательную стратегию, сбалансированную по риску и вознаграждению.

Любой, кто устал от слишком сложных настроек — этот советник готов к использованию.

Минимальные требования:

Баланс счета не менее $100

Рекомендуемое плечо: 1:30 или выше

или выше Брокер, совместимый с MT4/MT5

Выберите умный путь:

Iron Root не основан на удаче или хайпе. Это о структуре, логике и эффективности. Обеспечьте свою копию сегодня, прежде чем цена увеличится до $2000. Умная торговля начинается с умных инструментов.











