Iron Root – Trading di Precisione con Protezione dei Profitti

Perché accontentarsi della media?
Iron Root non è solo un altro Expert Advisor—è una macchina da trading disciplinata. Sviluppata per i trader che danno priorità a un'esposizione al rischio intelligente e a una esecuzione strategica, questo EA offre una soluzione di trading pulita e potente che si concentra sulla coerenza e sulla protezione dei guadagni.



Costruito per Trader Che Pensano Avanti

  • Come traduce: Cattura rapidi movimenti di prezzo rilevando improvvisi cambiamenti di momentum ed entrando con un rischio contenuto.
  • Gestione degli Ordini Intelligente: Divide automaticamente le tue posizioni per catturare profitti parziali mentre continua a seguire il trend con il lotto rimanente.
  • Rischio Che Puoi Controllare: Che tu sia conservativo o aggressivo, Iron Root mette la configurazione del rischio nelle tue mani—fino al decimale.
  • Configurazione Minima, Massima Efficienza: Basta caricarlo su un grafico e lasciare che gestisca tutto, dalle entrate alla logica di uscita con precisione chirurgica.


Vuoi di più? Ricevi aggiornamenti diretti e approfondimenti sull'EA nel nostro  gruppo Telegram privato dopo l'acquisto.

Unisciti al nostro canale MQL oggi: Canale MQL

Leggi la nostra guida ufficiale all'EA: Manuale Utente


Configurazione Rapida in 3 Passi:

1. Lancia Iron Root sul tuo simbolo scelto: EURUSD con l'intervallo di tempo raccomandato: M15.

2. Scegli i tuoi strumenti di trading (esempi: EURUSD) e imposta il tuo rischio preferito per operazione.

3. Abilita la funzione di chiusura parziale per garantire profitti precoci e ridurre l'esposizione man mano che il prezzo progredisce.



Per Chi È?

  • Trader che desiderano un controllo rigoroso sul rischio per operazione.
  • Coloro che apprezzano una strategia coerente che bilancia rischio e rendimento.
  • Chiunque sia stanco di configurazioni eccessivamente complicate—questo EA è plug-and-play.


Requisiti Minimi:

  • Saldo del conto di almeno $100
  • Leva raccomandata: 1:30 o superiore
  • Broker compatibile con MT4/MT5


Segui il Percorso più Intelligente:
Iron Root non si basa sulla fortuna o sul clamore. Si tratta di struttura, logica ed efficienza. Assicura la tua copia oggi prima che il prezzo aumenti a $2000. Trading intelligente inizia con strumenti intelligenti.




Recensioni 5
Sergey Porphiryev
1789
Sergey Porphiryev 2025.09.23 07:38 
 

Three months after purchase, I can confirm that the advisor is trading profitably.

Avinash Chavan
85
Avinash Chavan 2025.09.08 15:00 
 

Willy Has improved his way of working and feedback, New version is stable, but it varies result broker to broker so need to use ECN Account.

Sergey Porphiryev
1789
Sergey Porphiryev 2025.09.23 07:38 
 

Three months after purchase, I can confirm that the advisor is trading profitably.

Willy Raditya
449
Risposta dello sviluppatore Willy Raditya 2025.09.23 08:47
Hello thank you for your nice feedback i really appreciate it
Avinash Chavan
85
Avinash Chavan 2025.09.08 15:00 
 

Willy Has improved his way of working and feedback, New version is stable, but it varies result broker to broker so need to use ECN Account.

Willy Raditya
449
Risposta dello sviluppatore Willy Raditya 2025.09.08 16:12
thank you so much i really appreciate it .
Markus
568
Markus 2025.07.19 02:02 
 

Waste of money

Willy Raditya
449
Risposta dello sviluppatore Willy Raditya 2025.09.02 11:37
Hi. Please DM me so we can investigate the issue.
Abdulrahman Mustafa Yaseen Alawi
218
Abdulrahman Mustafa Yaseen Alawi 2025.06.25 08:35 
 

اشتريت الاكسبيرت بعد تجارب باكتست كثيرة وكلها ممتازة الان على الحساب الحقيقي اسبوعين كلها خسارة في خسارة

Willy Raditya
449
Risposta dello sviluppatore Willy Raditya 2025.09.02 11:51
Hi. Please DM me so we can investigate the issue.
Иван Зеленин
149
Иван Зеленин 2025.06.09 22:19 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Willy Raditya
449
Risposta dello sviluppatore Willy Raditya 2025.09.02 13:41
Hi. Please DM me so we can investigate the issue.
