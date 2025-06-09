Iron Root
Perché accontentarsi della media?
Iron Root non è solo un altro Expert Advisor—è una macchina da trading disciplinata. Sviluppata per i trader che danno priorità a un'esposizione al rischio intelligente e a una esecuzione strategica, questo EA offre una soluzione di trading pulita e potente che si concentra sulla coerenza e sulla protezione dei guadagni.
Costruito per Trader Che Pensano Avanti
- Come traduce: Cattura rapidi movimenti di prezzo rilevando improvvisi cambiamenti di momentum ed entrando con un rischio contenuto.
- Gestione degli Ordini Intelligente: Divide automaticamente le tue posizioni per catturare profitti parziali mentre continua a seguire il trend con il lotto rimanente.
- Rischio Che Puoi Controllare: Che tu sia conservativo o aggressivo, Iron Root mette la configurazione del rischio nelle tue mani—fino al decimale.
- Configurazione Minima, Massima Efficienza: Basta caricarlo su un grafico e lasciare che gestisca tutto, dalle entrate alla logica di uscita con precisione chirurgica.
Vuoi di più? Ricevi aggiornamenti diretti e approfondimenti sull'EA nel nostro gruppo Telegram privato dopo l'acquisto.
Unisciti al nostro canale MQL oggi: Canale MQL
Leggi la nostra guida ufficiale all'EA: Manuale Utente
Configurazione Rapida in 3 Passi:
1. Lancia Iron Root sul tuo simbolo scelto: EURUSD con l'intervallo di tempo raccomandato: M15.
2. Scegli i tuoi strumenti di trading (esempi: EURUSD) e imposta il tuo rischio preferito per operazione.
3. Abilita la funzione di chiusura parziale per garantire profitti precoci e ridurre l'esposizione man mano che il prezzo progredisce.
Per Chi È?
- Trader che desiderano un controllo rigoroso sul rischio per operazione.
- Coloro che apprezzano una strategia coerente che bilancia rischio e rendimento.
- Chiunque sia stanco di configurazioni eccessivamente complicate—questo EA è plug-and-play.
Requisiti Minimi:
- Saldo del conto di almeno $100
- Leva raccomandata: 1:30 o superiore
- Broker compatibile con MT4/MT5
Segui il Percorso più Intelligente:
Iron Root non si basa sulla fortuna o sul clamore. Si tratta di struttura, logica ed efficienza. Assicura la tua copia oggi prima che il prezzo aumenti a $2000. Trading intelligente inizia con strumenti intelligenti.
Three months after purchase, I can confirm that the advisor is trading profitably.