Iron Root
- Uzman Danışmanlar
- Willy Raditya
- Sürüm: 2.65
- Güncellendi: 17 Eylül 2025
- Etkinleştirmeler: 20
Neden ortalama ile yetinesiniz?
Iron Root sadece başka bir Uzman Danışman değil—disiplinli bir ticaret makinesidir. Akıllı risk maruziyetini ve stratejik uygulamayı önceliklendiren tüccarlar için geliştirilmiştir, bu EA, tutarlılık ve kazançları korumaya odaklanan temiz, güçlü bir ticaret çözümü sunar.
İleri Düşünen Tüccarlar İçin Üretildi
- Ticaret tarzı: Ani momentum değişimlerini tespit ederek hızlı fiyat hareketlerini yakalar ve sıkı riskle girer.
- Zeki Emir Yönetimi: Kısmi kârları güvence altına almak için pozisyonlarınızı otomatik olarak bölerken kalan lot ile trendin üzerinde seyahat etmeye devam eder.
- Kontrol Edebileceğiniz Risk: İster temkinli ister agresif olun, Iron Root riski hesabınıza bırakır—ondalık seviyesine kadar.
- Minimal Kurulum, Maksimum Verimlilik: Sadece bir grafiğe yükleyin ve girişlerden çıkış mantığına kadar her şeyi cerrahi bir hassasiyetle halletmesine izin verin.
Daha fazlasını mı istiyorsunuz? Satın aldıktan sonra özel Telegram grubumuzda doğrudan güncellemeler ve EA içgörüleri alın.
Bugün MQL kanalımıza katılın: MQL Kanalı
Resmi EA kılavuzumuzu okuyun: Kullanıcı Kılavuzu
3 Adımda Hızlı Kurulum:
1. Seçtiğiniz sembolde Iron Root 'i başlatın: EURUSD ve önerilen zaman dilimi: M15.
2. Ticaret araçlarınızı seçin (örnekler: EURUSD) ve işle başına tercih ettiğiniz riski ayarlayın.
3. Karları erkenden güvence altına almak ve fiyat ilerledikçe maruziyeti azaltmak için kısmi kapanış özelliğini etkinleştirin.
Kimler İçin Uygun?
- İşlem başına riski sıkı bir şekilde kontrol etmek isteyen tüccarlar.
- Risk ve getiriyi dengeleyen tutarlı bir stratejiye değer verenler.
- Aşırı karmaşık kurulumlardan yorulan herkes—bu EA tak ve çalıştırdır.
Minimum Gereksinimler:
- En az $100 hesap bakiyesi
- Önerilen kaldıraç: 1:30 veya daha yüksek
- MT4/MT5 uyumlu aracı kurum
Daha Akıllı Bir Yolu Seçin:
Iron Root şansa veya heyecana dayanmıyor. Yapı, mantık ve verimlilikle ilgilidir. Fiyatın $2000'a çıkmadan önce bugün kopyanızı güvence altına alın. Akıllı ticaret, akıllı araçlarla başlar.
Three months after purchase, I can confirm that the advisor is trading profitably.