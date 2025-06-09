Iron Root
Por que se contentar com o average?
Iron Root não é apenas mais um Consultor Especializado—é uma máquina de negociação disciplinada. Desenvolvido para traders que priorizam a exposição ao risco inteligente e a execução estratégica, este EA oferece uma solução de negociação limpa e poderosa que se concentra na consistência e na proteção dos ganhos.
Construído para Traders que Pensam à Frente
- Como ele negocia: Captura movimentos rápidos de preços ao detectar mudanças repentinas de momentum e entrar com risco apertado.
- Gerenciamento de Ordens Inteligente: Divide automaticamente suas posições para capturar lucros parciais enquanto ainda mantém a tendência com o lote restante.
- Risco que Você Pode Controlar: Se você é conservador ou agressivo, Iron Root coloca a configuração de risco em suas mãos—até o decimal.
- Configuração Mínima, Máxima Eficiência: Basta carregá-lo em um gráfico e deixar que ele cuide de tudo, desde entradas até lógica de saída com precisão cirúrgica.
Configuração Rápida em 3 Passos:
1. Inicie Iron Root no seu símbolo escolhido: EURUSD com o prazo recomendado: M15.
2. Escolha seus instrumentos de negociação (exemplos: EURUSD) e defina seu risco preferido por negociação.
3. Ative o recurso de fechamento parcial para garantir lucros precocemente e reduzir a exposição à medida que o preço avança.
Para Quem É?
- Traders que desejam controle rígido sobre o risco por negociação.
- Aqueles que valorizam uma estratégia consistente que equilibra risco e recompensa.
- Qualquer um cansado de configurações excessivamente complicadas—este EA é plug-and-play.
Requisitos Mínimos:
- Saldo de conta de pelo menos $100
- Alavancagem recomendada: 1:30 ou superior
- Corretora compatível com MT4/MT5
Siga o Caminho Mais Inteligente:
Iron Root não se baseia na sorte ou na hype. É sobre estrutura, lógica e eficiência. Garanta sua cópia hoje antes que o preço aumente para $2000. A negociação inteligente começa com ferramentas inteligentes.
Three months after purchase, I can confirm that the advisor is trading profitably.