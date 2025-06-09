Iron Root

3
Iron Root – Negociação de Precisão com Proteção de Lucros

Por que se contentar com o average?
Iron Root não é apenas mais um Consultor Especializado—é uma máquina de negociação disciplinada. Desenvolvido para traders que priorizam a exposição ao risco inteligente e a execução estratégica, este EA oferece uma solução de negociação limpa e poderosa que se concentra na consistência e na proteção dos ganhos.



Construído para Traders que Pensam à Frente

  • Como ele negocia: Captura movimentos rápidos de preços ao detectar mudanças repentinas de momentum e entrar com risco apertado.
  • Gerenciamento de Ordens Inteligente: Divide automaticamente suas posições para capturar lucros parciais enquanto ainda mantém a tendência com o lote restante.
  • Risco que Você Pode Controlar: Se você é conservador ou agressivo, Iron Root coloca a configuração de risco em suas mãos—até o decimal.
  • Configuração Mínima, Máxima Eficiência: Basta carregá-lo em um gráfico e deixar que ele cuide de tudo, desde entradas até lógica de saída com precisão cirúrgica.


Quer mais? Receba atualizações diretas e insights do EA em nosso grupo privado Telegram após a compra.

Junte-se ao nosso canal MQL hoje: Canal MQL

Leia nosso guia oficial do EA: Manual do Usuário


Configuração Rápida em 3 Passos:

1. Inicie Iron Root no seu símbolo escolhido: EURUSD com o prazo recomendado: M15.

2. Escolha seus instrumentos de negociação (exemplos: EURUSD) e defina seu risco preferido por negociação.

3. Ative o recurso de fechamento parcial para garantir lucros precocemente e reduzir a exposição à medida que o preço avança.



Para Quem É?

  • Traders que desejam controle rígido sobre o risco por negociação.
  • Aqueles que valorizam uma estratégia consistente que equilibra risco e recompensa.
  • Qualquer um cansado de configurações excessivamente complicadas—este EA é plug-and-play.


Requisitos Mínimos:

  • Saldo de conta de pelo menos $100
  • Alavancagem recomendada: 1:30 ou superior
  • Corretora compatível com MT4/MT5


Siga o Caminho Mais Inteligente:
Iron Root não se baseia na sorte ou na hype. É sobre estrutura, lógica e eficiência. Garanta sua cópia hoje antes que o preço aumente para $2000. A negociação inteligente começa com ferramentas inteligentes.




Comentários 6
Giuseppe Carruezzo
40
Giuseppe Carruezzo 2025.11.14 15:09 
 

Don't buy this EA. It's been optimized up to the latest update. If you try to backtest it since the latest update, you'll find that the profit isn't real. It's a scam.

Willy Raditya
594
Resposta do desenvolvedor Willy Raditya 2025.11.14 18:12
Hello im sorry for your bad experience but everyone else is happy with latest update please send me more details of your setup for me so i check for you .
Sergey Porphiryev
1947
Sergey Porphiryev 2025.09.23 07:38 
 

Three months after purchase, I can confirm that the advisor is trading profitably.

Willy Raditya
594
Resposta do desenvolvedor Willy Raditya 2025.09.23 08:47
Hello thank you for your nice feedback i really appreciate it
Avinash Chavan
85
Avinash Chavan 2025.09.08 15:00 
 

Willy Has improved his way of working and feedback, New version is stable, but it varies result broker to broker so need to use ECN Account.

Willy Raditya
594
Resposta do desenvolvedor Willy Raditya 2025.09.08 16:12
thank you so much i really appreciate it .
Markus
588
Markus 2025.07.19 02:02 
 

Waste of money

Willy Raditya
594
Resposta do desenvolvedor Willy Raditya 2025.09.02 11:37
Hi. Please DM me so we can investigate the issue.
Abdulrahman Mustafa Yaseen Alawi
217
Abdulrahman Mustafa Yaseen Alawi 2025.06.25 08:35 
 

اشتريت الاكسبيرت بعد تجارب باكتست كثيرة وكلها ممتازة الان على الحساب الحقيقي اسبوعين كلها خسارة في خسارة

Willy Raditya
594
Resposta do desenvolvedor Willy Raditya 2025.09.02 11:51
Hi. Please DM me so we can investigate the issue.
Иван Зеленин
149
Иван Зеленин 2025.06.09 22:19 
 

Купил. Проверю на реальном счёте. В тестере стратегий показывает себя отлично.

Willy Raditya
594
Resposta do desenvolvedor Willy Raditya 2025.09.02 13:41
Hi. Please DM me so we can investigate the issue.
Responder ao comentário