Iron Root – Negociação de Precisão com Proteção de Lucros

Por que se contentar com o average?

Iron Root não é apenas mais um Consultor Especializado—é uma máquina de negociação disciplinada. Desenvolvido para traders que priorizam a exposição ao risco inteligente e a execução estratégica, este EA oferece uma solução de negociação limpa e poderosa que se concentra na consistência e na proteção dos ganhos.

Construído para Traders que Pensam à Frente

Como ele negocia: Captura movimentos rápidos de preços ao detectar mudanças repentinas de momentum e entrar com risco apertado.

Captura movimentos rápidos de preços ao detectar mudanças repentinas de momentum e entrar com risco apertado. Gerenciamento de Ordens Inteligente: Divide automaticamente suas posições para capturar lucros parciais enquanto ainda mantém a tendência com o lote restante.

Divide automaticamente suas posições para capturar lucros parciais enquanto ainda mantém a tendência com o lote restante. Risco que Você Pode Controlar: Se você é conservador ou agressivo, Iron Root coloca a configuração de risco em suas mãos—até o decimal.

Se você é conservador ou agressivo, Iron Root coloca a configuração de risco em suas mãos—até o decimal. Configuração Mínima, Máxima Eficiência: Basta carregá-lo em um gráfico e deixar que ele cuide de tudo, desde entradas até lógica de saída com precisão cirúrgica.





Quer mais? Receba atualizações diretas e insights do EA em nosso grupo privado Telegram após a compra. Junte-se ao nosso canal MQL hoje: Canal MQL Leia nosso guia oficial do EA: Manual do Usuário

Configuração Rápida em 3 Passos:

1. Inicie Iron Root no seu símbolo escolhido: EURUSD com o prazo recomendado: M15. 2. Escolha seus instrumentos de negociação (exemplos: EURUSD) e defina seu risco preferido por negociação. 3. Ative o recurso de fechamento parcial para garantir lucros precocemente e reduzir a exposição à medida que o preço avança.

Para Quem É?

Traders que desejam controle rígido sobre o risco por negociação.

Aqueles que valorizam uma estratégia consistente que equilibra risco e recompensa.

Qualquer um cansado de configurações excessivamente complicadas—este EA é plug-and-play.

Requisitos Mínimos:

Saldo de conta de pelo menos $100

Alavancagem recomendada: 1:30 ou superior

ou superior Corretora compatível com MT4/MT5

Siga o Caminho Mais Inteligente:

Iron Root não se baseia na sorte ou na hype. É sobre estrutura, lógica e eficiência. Garanta sua cópia hoje antes que o preço aumente para $2000. A negociação inteligente começa com ferramentas inteligentes.











