Iron Root

3
Iron Root – Präzisionshandel mit Gewinnschutz

Warum sich mit Durchschnittlichem zufrieden geben?
Iron Root ist nicht nur ein weiterer Expert Advisor – es ist eine disziplinierte Handelsmaschine. Entwickelt für Händler, die smartes Risiko und strategische Ausführung priorisieren, bietet dieser EA eine saubere, leistungsstarke Handelslösung, die sich auf Konsistenz und den Schutz von Gewinnen konzentriert.



Für Händler, die vorausschauend denken

  • Wie er handelt: Erfasst schnelle Preisbewegungen, indem er plötzliche Momentumwechsel erkennt und mit engem Risiko einsteigt.
  • Intelligentes Ordermanagement:Teilt automatisch Ihre Positionen, um Teilgewinne zu sichern, während Sie mit dem verbleibenden Lot den Trend weiterfahren.
  • Risiko, das Sie steuern können:Ob Sie konservativ oder aggressiv sind, Iron Root gibt Ihnen die Kontrolle über die Risikokonfiguration – bis auf die Dezimale.
  • Minimale Einrichtung, maximale Effizienz:Laden Sie es einfach auf einem Chart und lassen Sie es alles von Einträgen bis zur Ausstiegslogik mit chirurgischer Präzision übernehmen.


Mehr wollen? Erhalten Sie direkte Updates und EA-Einblicke in unserer privaten  Telegram Gruppe nach dem Kauf.

Treten Sie noch heute unserem MQL-Kanal bei: MQL-Kanal

Lesen Sie unseren offiziellen EA-Leitfaden: Benutzerhandbuch


Schnelle Einrichtung in 3 Schritten:

1. Starten Sie Iron Root auf Ihrem gewählten Symbol: EURUSD mit dem empfohlenen Zeitrahmen: M15.

2. Wählen Sie Ihre Handelsinstrumente (Beispiele: EURUSD) und setzen Sie Ihr bevorzugtes Risiko pro Trade.

3. Aktivieren Sie die Teilschlussfunktion, um Gewinne frühzeitig zu sichern und die Exposition zu reduzieren, während der Preis fortschreitet.



Für wen ist es gedacht?

  • Händler, die eine enge Kontrolle über das Risiko pro Trade wünschen.
  • Diejenigen, die eine konsistente Strategie schätzen, die Risiko und Belohnung ausbalanciert.
  • Jeder, der von überkomplizierten Setups genervt ist – dieser EA ist plug-and-play.


Minimale Anforderungen:

  • Konto saldo von mindestens $100
  • Empfohlene Hebelwirkung: 1:30 oder höher
  • MT4/MT5-kompatibler Broker


Gehen Sie den intelligenteren Weg:
Iron Root basiert nicht auf Glück oder Hype. Es geht um Struktur, Logik und Effizienz. Sichern Sie sich noch heute Ihr Exemplar, bevor der Preis auf $2000 steigt. Intelligentes Trading beginnt mit intelligenten Werkzeugen.




Bewertungen 6
Sergey Porphiryev
1948
Sergey Porphiryev 2025.09.23 07:38 
 

Three months after purchase, I can confirm that the advisor is trading profitably.

Avinash Chavan
85
Avinash Chavan 2025.09.08 15:00 
 

Willy Has improved his way of working and feedback, New version is stable, but it varies result broker to broker so need to use ECN Account.

Иван Зеленин
149
Иван Зеленин 2025.06.09 22:19 
 

Купил. Проверю на реальном счёте. В тестере стратегий показывает себя отлично.

