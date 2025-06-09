Iron Root – Präzisionshandel mit Gewinnschutz

Warum sich mit Durchschnittlichem zufrieden geben?

Iron Root ist nicht nur ein weiterer Expert Advisor – es ist eine disziplinierte Handelsmaschine. Entwickelt für Händler, die smartes Risiko und strategische Ausführung priorisieren, bietet dieser EA eine saubere, leistungsstarke Handelslösung, die sich auf Konsistenz und den Schutz von Gewinnen konzentriert.

Für Händler, die vorausschauend denken

Wie er handelt: Erfasst schnelle Preisbewegungen, indem er plötzliche Momentumwechsel erkennt und mit engem Risiko einsteigt.

Erfasst schnelle Preisbewegungen, indem er plötzliche Momentumwechsel erkennt und mit engem Risiko einsteigt. Intelligentes Ordermanagement: Teilt automatisch Ihre Positionen, um Teilgewinne zu sichern, während Sie mit dem verbleibenden Lot den Trend weiterfahren.

Teilt automatisch Ihre Positionen, um Teilgewinne zu sichern, während Sie mit dem verbleibenden Lot den Trend weiterfahren. Risiko, das Sie steuern können: Ob Sie konservativ oder aggressiv sind, Iron Root gibt Ihnen die Kontrolle über die Risikokonfiguration – bis auf die Dezimale.

Ob Sie konservativ oder aggressiv sind, Iron Root gibt Ihnen die Kontrolle über die Risikokonfiguration – bis auf die Dezimale. Minimale Einrichtung, maximale Effizienz:Laden Sie es einfach auf einem Chart und lassen Sie es alles von Einträgen bis zur Ausstiegslogik mit chirurgischer Präzision übernehmen.





Mehr wollen? Erhalten Sie direkte Updates und EA-Einblicke in unserer privaten Telegram Gruppe nach dem Kauf. Treten Sie noch heute unserem MQL-Kanal bei: MQL-Kanal Lesen Sie unseren offiziellen EA-Leitfaden: Benutzerhandbuch

Schnelle Einrichtung in 3 Schritten:

1. Starten Sie Iron Root auf Ihrem gewählten Symbol: EURUSD mit dem empfohlenen Zeitrahmen: M15. 2. Wählen Sie Ihre Handelsinstrumente (Beispiele: EURUSD) und setzen Sie Ihr bevorzugtes Risiko pro Trade. 3. Aktivieren Sie die Teilschlussfunktion, um Gewinne frühzeitig zu sichern und die Exposition zu reduzieren, während der Preis fortschreitet.

Für wen ist es gedacht?

Händler, die eine enge Kontrolle über das Risiko pro Trade wünschen.

Diejenigen, die eine konsistente Strategie schätzen, die Risiko und Belohnung ausbalanciert.

Jeder, der von überkomplizierten Setups genervt ist – dieser EA ist plug-and-play.

Minimale Anforderungen:

Konto saldo von mindestens $100

Empfohlene Hebelwirkung: 1:30 oder höher

oder höher MT4/MT5-kompatibler Broker

Gehen Sie den intelligenteren Weg:

Iron Root basiert nicht auf Glück oder Hype. Es geht um Struktur, Logik und Effizienz. Sichern Sie sich noch heute Ihr Exemplar, bevor der Preis auf $2000 steigt. Intelligentes Trading beginnt mit intelligenten Werkzeugen.











