Iron Root
- Experts
- Willy Raditya
- 버전: 4.51
- 업데이트됨: 1 1월 2026
- 활성화: 20
평균에 안주할 이유가 무엇인가요?
Iron Root 는 단순한 전문가 조언 프로그램이 아닙니다. 이는 규칙적인 거래 기계입니다. 스마트한 리스크 노출과 전략적인 실행을 우선시하는 트레이더를 위해 개발된 이 EA는 일관성과 이익 보호에 집중하는 깔끔하고 강력한 거래 솔루션을 제공합니다.
미리 생각하는 트레이더를 위해 제작됨
- 거래 방식: 갑작스러운 모멘텀 변화를 감지하여 빠른 가격 움직임을 포착하고 좁은 리스크로 진입합니다.
- 지능형 주문 관리: 트렌드를 따라가기 위해 잔여 롯으로 부분 이익을 확보하기 위해 자동으로 포지션을 분할합니다.
- 제어할 수 있는 리스크: 보수적이든 공격적이든, Iron Root 는 리스크 구성을 소수점 단위까지 여러분의 손에 맡깁니다.
- 최소 설정, 최대 효율: 하나의 차트에 로드하고 모든 것을 진입부터 종료 논리까지 정교하게 처리하게 하세요.
더 원하세요? 구매 후 우리 개인 텔레그램 그룹에서 직접 업데이트와 EA 정보를 받으세요.
지금 MQL 채널에 가입하세요: MQL 채널
공식 EA 가이드를 읽어보세요: 사용자 매뉴얼
3단계로 빠르게 설정하기:
1. 선택한 심볼에서 Iron Root 를 시작하세요: EURUSD 및 권장 시간 프레임: M15.
2. 거래 수단을 선택하세요 (예: EURUSD) 및 거래당 선호하는 리스크를 설정하세요.
3. 가격이 진행됨에 따라 초기 이익을 확보하고 노출을 줄이기 위해 부분 종료 기능을 활성화하세요.
누구를 위한 것인가요?
- 거래당 리스크를 철저히 통제하고자 하는 트레이더.
- 리스크와 보상을 균형 있게 맞추는 일관된 전략을 중요시하는 사람들.
- 복잡한 설정에 지친 누구에게나—이 EA는 플러그 앤 플레이입니다.
최소 요구 사항:
- 최소 $100의 계좌 잔고
- 권장 레버리지: 1:30 이상
- MT4/MT5 호환 브로커
더 똑똑한 경로 선택하기:
Iron Root 는 운이나 과대 광고에 기반하지 않습니다. 이는 구조, 논리, 그리고 효율성에 관한 것입니다. 가격이 $2000로 인상되기 전에 오늘 당신의 복사본을 확보하세요. 스마트한 거래는 스마트한 도구에서 시작됩니다.
Three months after purchase, I can confirm that the advisor is trading profitably.