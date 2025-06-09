Iron Root

3
Iron Root – 이익 보호가 있는 정밀 거래

평균에 안주할 이유가 무엇인가요?
Iron Root 는 단순한 전문가 조언 프로그램이 아닙니다. 이는 규칙적인 거래 기계입니다. 스마트한 리스크 노출과 전략적인 실행을 우선시하는 트레이더를 위해 개발된 이 EA는 일관성과 이익 보호에 집중하는 깔끔하고 강력한 거래 솔루션을 제공합니다.



미리 생각하는 트레이더를 위해 제작됨

  • 거래 방식: 갑작스러운 모멘텀 변화를 감지하여 빠른 가격 움직임을 포착하고 좁은 리스크로 진입합니다.
  • 지능형 주문 관리: 트렌드를 따라가기 위해 잔여 롯으로 부분 이익을 확보하기 위해 자동으로 포지션을 분할합니다.
  • 제어할 수 있는 리스크: 보수적이든 공격적이든, Iron Root 는 리스크 구성을 소수점 단위까지 여러분의 손에 맡깁니다.
  • 최소 설정, 최대 효율: 하나의 차트에 로드하고 모든 것을 진입부터 종료 논리까지 정교하게 처리하게 하세요.


더 원하세요? 구매 후 우리 개인  텔레그램  그룹에서 직접 업데이트와 EA 정보를 받으세요.

지금 MQL 채널에 가입하세요: MQL 채널

공식 EA 가이드를 읽어보세요: 사용자 매뉴얼


3단계로 빠르게 설정하기:

1. 선택한 심볼에서 Iron Root 를 시작하세요: EURUSD 및 권장 시간 프레임: M15.

2. 거래 수단을 선택하세요 (예: EURUSD) 및 거래당 선호하는 리스크를 설정하세요.

3. 가격이 진행됨에 따라 초기 이익을 확보하고 노출을 줄이기 위해 부분 종료 기능을 활성화하세요.



누구를 위한 것인가요?

  • 거래당 리스크를 철저히 통제하고자 하는 트레이더.
  • 리스크와 보상을 균형 있게 맞추는 일관된 전략을 중요시하는 사람들.
  • 복잡한 설정에 지친 누구에게나—이 EA는 플러그 앤 플레이입니다.


최소 요구 사항:

  • 최소 $100의 계좌 잔고
  • 권장 레버리지: 1:30 이상
  • MT4/MT5 호환 브로커


더 똑똑한 경로 선택하기:
Iron Root 는 운이나 과대 광고에 기반하지 않습니다. 이는 구조, 논리, 그리고 효율성에 관한 것입니다. 가격이 $2000로 인상되기 전에 오늘 당신의 복사본을 확보하세요. 스마트한 거래는 스마트한 도구에서 시작됩니다.




리뷰 6
Sergey Porphiryev
1951
Sergey Porphiryev 2025.09.23 07:38 
 

Three months after purchase, I can confirm that the advisor is trading profitably.

Avinash Chavan
85
Avinash Chavan 2025.09.08 15:00 
 

Willy Has improved his way of working and feedback, New version is stable, but it varies result broker to broker so need to use ECN Account.

Иван Зеленин
149
Иван Зеленин 2025.06.09 22:19 
 

Купил. Проверю на реальном счёте. В тестере стратегий показывает себя отлично.

필터:
Giuseppe Carruezzo
40
Giuseppe Carruezzo 2025.11.14 15:09 
 

Don't buy this EA. It's been optimized up to the latest update. If you try to backtest it since the latest update, you'll find that the profit isn't real. It's a scam.

Willy Raditya
609
개발자의 답변 Willy Raditya 2025.11.14 18:12
Hello im sorry for your bad experience but everyone else is happy with latest update please send me more details of your setup for me so i check for you .
Sergey Porphiryev
1951
Sergey Porphiryev 2025.09.23 07:38 
 

Three months after purchase, I can confirm that the advisor is trading profitably.

Willy Raditya
609
개발자의 답변 Willy Raditya 2025.09.23 08:47
Hello thank you for your nice feedback i really appreciate it
Avinash Chavan
85
Avinash Chavan 2025.09.08 15:00 
 

Willy Has improved his way of working and feedback, New version is stable, but it varies result broker to broker so need to use ECN Account.

Willy Raditya
609
개발자의 답변 Willy Raditya 2025.09.08 16:12
thank you so much i really appreciate it .
Markus
588
Markus 2025.07.19 02:02 
 

Waste of money

Willy Raditya
609
개발자의 답변 Willy Raditya 2025.09.02 11:37
Hi. Please DM me so we can investigate the issue.
Abdulrahman Mustafa Yaseen Alawi
217
Abdulrahman Mustafa Yaseen Alawi 2025.06.25 08:35 
 

اشتريت الاكسبيرت بعد تجارب باكتست كثيرة وكلها ممتازة الان على الحساب الحقيقي اسبوعين كلها خسارة في خسارة

Willy Raditya
609
개발자의 답변 Willy Raditya 2025.09.02 11:51
Hi. Please DM me so we can investigate the issue.
Иван Зеленин
149
Иван Зеленин 2025.06.09 22:19 
 

Купил. Проверю на реальном счёте. В тестере стратегий показывает себя отлично.

Willy Raditya
609
개발자의 답변 Willy Raditya 2025.09.02 13:41
Hi. Please DM me so we can investigate the issue.
리뷰 답변