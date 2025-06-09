Auto Orders Sebastien Ludovic Rodolf Lelu Experts

MT5용 자동 외환 거래 전문가 조언자 이 전문가 조언자는 MetaTrader 5 플랫폼에서 외환 통화 쌍을 자동으로 거래하는 데 사용됩니다. 시장 가격에서 같은 거리에 2개의 지연 주문, 하나의 매수 주문과 하나의 매도 주문을 배치합니다. 하나의 주문이 트리거되면 나머지 주문은 삭제되고 2개의 새로운 주문이 배치됩니다. 이렇게 하면 연속적으로 열린 포지션과 시장에서 지속적인 존재가 생성됩니다. 바이너리 옵션 유형의 전략을 구현하는 데 적합하며 마틴게일과 함께 또는 마틴게일 없이 사용할 수 있습니다. 마틴게일(선택 사항) 마틴게일은 손실이 발생할 때마다 포지션 크기를 두 배로 늘리는 거래 전략입니다. 이 전문가 조언자는 2, 3, 4, 또는 5단계에서 마틴게일을 활성화할 수 있습니다. 마틴게일을 비활성화하려면 martingalefactor 입력에 1의 값을 설정합니다. 슈퍼값 슈퍼값은 지연 주문의 오프셋과 테이크프루프와 스톱로스 값을 나타냅니다. tp와 sl의 값은 해당 요소를