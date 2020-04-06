Deje de perseguir al mercado y empiece a fluir con él.

Trend Flow EA MT5 está diseñado para los operadores que quieren un enfoque limpio y lógico a los mercados sin mirar los gráficos todo el día .

Sin Martingale, sin Grid, sin promedios arriesgados.

Timeframe: H1 (1 Hora) es el punto dulce.

Ignora el ruido. Sólo abre una operación cuando el precio se "recarga" y confirma que está listo para continuar la tendencia.

