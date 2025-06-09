Iron Root – Trading de Précision avec Protection des Profits

Pourquoi se contenter de la moyenne ?

Iron Root n'est pas simplement un autre Expert Advisor—c'est une machine de trading disciplinée. Développé pour les traders qui priorisent une exposition intelligente au risque et une exécution stratégique, cet EA offre une solution de trading claire et puissante qui se concentre sur la cohérence et la protection des gains.

Conçu pour les Traders Qui Pensent à l'Avance

Comment il trade : Captures les mouvements de prix rapides en détectant les changements soudains de momentum et en entrant avec un risque limité.

Captures les mouvements de prix rapides en détectant les changements soudains de momentum et en entrant avec un risque limité. Gestion des Ordres Intelligente : Divise automatiquement vos positions pour capturer des profits partiels tout en suivant la tendance avec le lot restant.

Divise automatiquement vos positions pour capturer des profits partiels tout en suivant la tendance avec le lot restant. Risque que Vous Pouvez Contrôler : Que vous soyez conservateur ou agressif, Iron Root met la configuration du risque entre vos mains—jusqu'au décimal près.

Que vous soyez conservateur ou agressif, Iron Root met la configuration du risque entre vos mains—jusqu'au décimal près. Configuration Minime, Efficacité Maximale : Il vous suffit de le charger sur un graphique et de le laisser gérer tout, des entrées à la logique de sortie, avec une précision chirurgicale.





Envie de plus ? Obtenez des mises à jour directes et des informations sur l'EA dans notre groupe privé Telegram après achat. Rejoignez notre chaîne MQL aujourd'hui : Chaîne MQL Lisez notre guide officiel de l'EA : Manuel de l'Utilisateur

Configuration Rapide en 3 Étapes :

1. Lancez Iron Root sur votre symbole choisi : EURUSD avec la période de temps recommandée : M15. 2. Choisissez vos instruments de trading (exemples : EURUSD) et définissez votre risque préféré par trade. 3. Activez la fonction de clôture partielle pour sécuriser les profits tôt et réduire l'exposition à mesure que le prix progresse.

Pour Qui Cela Est-Il ?

Les traders qui souhaitent un contrôle strict sur le risque par trade.

Ceux qui valorisent une stratégie cohérente qui équilibre risque et récompense.

Tout le monde fatigué des configurations trop compliquées—cet EA est prêt à l'emploi.

Exigences Minimales :

Solde de compte d'au moins $100

Levier recommandé : 1:30 ou plus

ou plus Broker compatible MT4/MT5

Emprunter le Chemin le Plus Intelligent :

Iron Root n'est pas basé sur la chance ou le buzz. Cela concerne la structure, la logique et l'efficacité. Sécurisez votre exemplaire aujourd'hui avant que le prix n'augmente à 2000 $. Le trading intelligent commence avec des outils intelligents.











