Price manipulation risk mt4

🔍 Herramienta avanzada de evaluación del riesgo de mercado y detección de manipulaciones

📊 Indicador de riesgo de manipulación de precios

Price Manipulation Risk Indic ator es una herramienta profesional diseñada para medir el nivel de riesgo actual en el mercado.

Evalúa el comportamiento de los precios, la actividad del mercado y la dinámica de las velas para detectar entornos inestables o potencialmente manipulados.

Este indicador ayuda a los operadores a evitar trampas, filtrar señales falsas y mejorar la sincronización tanto en las entradas como en las salidas.

🎯 Propósito del producto

Proporcionar una evaluación inmediata y visual de las condiciones del mercado:

Condiciones normales

Fases inestables

Situaciones de alto riesgo

Situaciones de riesgo extremo

Perfecto para reforzar la disciplina y mejorar la toma de decisiones.

🔎 ¿En qué se basa el análisis?





Comportamiento de los precios

Intensidad de la actividad del mercado

Comportamiento del cierre de velas

Condiciones recientes del mercado

Estos factores combinados proporcionan una estimación fiable del riesgo de manipulación.

🎨 Visualización intuitiva

Se muestra en una ventana específica con un histograma codificado por colores:

Color Nivel Interpretación Gris Bajo Mercado estable 🟡 Amarillo Medio Se aconseja precaución 🟠 Naranja Alto Condiciones peligrosas 🔴 Rojo Extremo Alta probabilidad de manipulación

✅ Características principales

✔ No repinta

✔ Funciona en todos los activos

✔ Todos los plazos

✔ Ligero y rápido

✔ Excelente filtro de riesgo para cualquier estrategia

✔ Apto para trading manual o automatizado.

🧠 Uso recomendado

Evitar entradas durante fases de alto riesgo

Confirmar las señales antes de entrar en acción

Añadir un contexto de mercado objetivo

Detectar periodos de manipulación (noticias, sesiones, zonas de liquidez)

⚠️ Importante

Este indicador no genera señales de compra o venta.

Es una herramienta de análisis de riesgo, destinada a apoyar su estrategia existente.

Parámetros

Lookback - Sensibilidad basada en el comportamiento reciente del mercado.

📈 Domina el riesgo. Domina tu trading.