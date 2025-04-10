Body Break Confirmer MT5

Confirmación de rotura de cuerpo - Entry Alerter.

Alertas de rotura de cuerpo de vela basadas en reglas para una confirmación objetiva del impulso. Coloque las alertas manualmente con un solo clic. Las alertas se activan cuando el precio rompe más allá del cuerpo de la vela anterior - sin lógica de caja negra, sin reglas ocultas. Diseñado para operadores basados en niveles que desean una confirmación de entrada clara sin tener que mirar constantemente los gráficos.

Cómo funciona:

Compruebe el precio - controle el precio hasta que alcance una zona de inversión potencial en el gráfico. Establezca una alerta - haga clic en el botón de la esquina del gráfico para colocar instantáneamente una alerta de ruptura en la dirección elegida. Espere la notificación - la herramienta monitoriza continuamente el precio y emite una alerta tan pronto como se produce la ruptura. Desactivar la alerta - haga clic de nuevo en el botón para eliminar la alerta en cualquier momento.

Visibilidad de la ruptura - Cambiar el marco temporal del gráfico no afecta a una alerta activa. Las líneas de ruptura sólo son visibles en el marco temporal en el que se ha colocado la alerta. En otros marcos temporales, sólo se muestra la etiqueta del marco temporal de la alerta.

Alertaspersistentes - Las alertas permanecen activas incluso después de cerrar el terminal. Al reiniciar, la herramienta comprueba si se ha roto algún nivel mientras estaba desconectada y lo notifica al instante.

Consejo: Haga que la señal de ruptura del cuerpo sea más agresiva aplicándola en un marco temporal inferior, o menos agresiva utilizándola en un marco temporal superior.