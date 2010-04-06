MA Momentum Scalper

Mejore sus operaciones con estrategias avanzadas de cruces de medias móviles. Basándose en el éxito del AI Momentum Scalper, el MA Momentum Scalper ofrece un enfoque refinado para la entrada en el mercado utilizando el poder de los cruces de medias móviles para identificar oportunidades de trading de alta probabilidad.

$499 (quedan 6 copias a este precio, el precio final será de $999)


Por qué funcionan los cruces de medias móviles
MA Momentum Scalper aprovecha uno de los patrones técnicos más fiables del mercado: los cruces de medias móviles. Cuando las medias móviles más rápidas se cruzan por encima de las más lentas, señalan un impulso emergente antes de que se produzcan movimientos importantes de los precios. Combinando tres Medias Móviles cuidadosamente seleccionadas, este EA identifica no cualquier cruce, sino aquellos con el sesgo direccional más fuerte para un momento de entrada óptimo.

Señal en vivo - https://www.mql5.com/en/signals/2345526

Características principales

  • Estrategia Triple MA: Utiliza tres Medias Móviles (rápida, media y lenta) para confirmar la dirección del mercado y el impulso antes de entrar en las operaciones.
  • Parámetros MA personalizables: Períodos, métodos (EMA, SMA, etc.) y precios aplicados totalmente ajustables para adaptarse a su estilo de negociación preferido.
  • Filtros de entrada avanzados: Filtros opcionales que incluyen la posición del precio en relación con las EMA, el precio de apertura diario y los niveles de precio personalizados
  • Gestión integral del riesgo: Funcionalidad de punto muerto, trailing stops y opciones de cierre de emergencia para proteger su capital.
  • Opción de recuperación Martingale: Función opcional para gestionar posiciones perdedoras con promedios estratégicos
  • Filtrado temporal: Opere sólo durante las horas de mercado que prefiera para obtener un rendimiento óptimo


Cómo funciona
El MA Momentum Scalper entra en operaciones de COMPRA cuando:

  • La MA rápida cruza por encima de la MA media
  • El precio se sitúa por encima de la MA lenta (confirmación de la tendencia)
  • Se cumplen los filtros personalizados adicionales (si están activados)


El MA Momentum Scalper entra en operaciones de VENTA cuando:

  • La MA rápida cruza por debajo de la MA media
  • El precio se posiciona por debajo de la MA lenta (confirmación de tendencia)
  • Se cumplen los filtros personalizados adicionales (si están activados)

Mientras que el AI Momentum Scalper destaca en la captura de movimientos repentinos del mercado, el MA Momentum Scalper ofrece:
-Oportunidades de negociación más frecuentes a través de cruces de medias móviles
-Señales de entrada más claras y basadas en reglas
-Confirmación de tendencia mejorada a través de análisis de múltiples marcos temporales
-Mayor personalización para diversas condiciones de mercado

Brokers recomendados
IC Markets y cualquier otro broker de primer nivel con spreads ajustados y ejecución fiable.

Ideal para
Operadores técnicos que aprecian la fiabilidad de las estrategias de Medias Móviles
Operadores que buscan un enfoque sistemático para la entrada y salida del mercado
Aquellos que quieren capturar oportunidades tanto de tendencia como de impulso
Operadores que buscan una alternativa probada a las estrategias basadas puramente en el impulso

Transforme su operativa con el poder de los cruces de Medias Móviles. MA Momentum Scalper combina el análisis técnico probado con la ejecución moderna para ofrecer un sistema de negociación potente y adaptable.

