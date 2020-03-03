Aurora Trading Bot

Aurora Trading Bot - Un asesor experto diseñado con precisión para el oro (XAUUSD)

Construido para la estabilidad. Diseñado para la consistencia. Optimizado para el comercio real.

Aurora Trading Bot es un sistema de trading automatizado de nivel profesional diseñado exclusivamente para XAUUSD (Oro) y optimizado para el marco temporal M30.
Opera tanto en posiciones largas como cortas, combina Stop Loss/Take Profit fijos con un sistema inteligente de arrastre, y se centra en minimizar el drawdown mientras maximiza la participación en la tendencia.

Tanto si es un principiante como un trader experimentado, Aurora le ofrece una experiencia de trading más fluida, disciplinada y controlada.


Características principales

  • 🔹 Totalmente optimizado para XAUUSD
    Específicamente calibrado para la volatilidad del oro y el comportamiento de los precios, este no es un EA de uso general.

  • 🔹 Soporte para operaciones largas y cortas
    Captura oportunidades de mercado tanto en condiciones alcistas como bajistas.

  • 🔹Stop Loss & Take Profit Fijos
    Asegura que cada operación opere dentro de un rango de riesgo definido y controlado.

  • 🔹 Sistema Smart Trailing Stop
    Bloquea automáticamente los beneficios en función de las ganancias flotantes, reduciendo el retroceso de los beneficios.

  • 🔹Mecanismo de enfriamiento incorporado
    Evita las operaciones excesivas introduciendo un retardo entre operaciones, lo que mejora el control general del riesgo.

  • 🔹 Funcionamiento Plug-and-Play sencillo
    Preconfigurado con parámetros prácticos del mundo real, sólo tiene que conectarlo y operar.

  • 🔹 Compatible con todos los brokers MT5 que ofrecen XAUUSD
    Funciona a la perfección en cuentas ECN, Raw Spread y Standard.

Uso recomendado

  • Asignación de capital sugerida
    ✔ 1.00 lote por 10,000 USD
    ✔ 0.10 lote por 1,000 USD

  • Asegúrese de que su cuenta tiene margen suficiente y conectividad estable.

