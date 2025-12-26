Gold Flow TraderPlus - Descripción Oficial

Overview (M3 Timeframe / 1:1000 Leverage)

Gold Flow Trader Plus es un sistema de trading automatizado (Expert Advisor) desarrollado exclusivamente para XAUUSD (Oro), con un enfoque absoluto en la disciplina operativa, estricto control de riesgo y preservación del capital.

Este Asesor Experto fue diseñado para operar sólo cuando las condiciones del mercado son favorables, evitando entradas en entornos de alto riesgo, inestabilidad excesiva, o configuraciones de baja calidad técnica.

Su objetivo no es operar todo el tiempo, sino priorizar la calidad de entrada, la estructura técnica y la supervivencia a largo plazo.

Modo de funcionamiento (IMPORTANTE)

👉 Esta versión opera EXCLUSIVAMENTE con posiciones de COMPRA.

El EA no abre operaciones de VENTA en esta versión.

Una versión dedicada a la VENTA está en desarrollo y puede ser lanzada en el futuro como un producto separado o actualización, siguiendo la misma filosofía de control de riesgo.

Esta decisión se tomó para:

Mantener la estrategia clara, objetiva y especializada

Reducir el riesgo operativo

Evitar conflictos lógicos durante las tendencias del mercado de oro

Calendario operativo (OBLIGATORIO)

👉 Gold Flow Trader Plus fue desarrollado para operar exclusivamente en el marco temporal M3 (3 minutos).

El EA debe ser utilizado únicamente en gráficos M3 .

No se admite su uso en otros marcos temporales

Los resultados obtenidos fuera de M3 no reflejan el comportamiento real del sistema

Toda la lógica de entrada, filtros, bloques, trailing stop y Stop Loss fueron calibrados específicamente para M3, considerando la microestructura y volatilidad del Oro en este intervalo.

El 98% de las entradas fueron bloqueadas para proteger al cliente del riesgo. Cualquier cambio en los parámetros puede reducir la eficiencia del EA.

Apalancamiento Obligatorio

👉 Este Asesor Experto fue diseñado para operar con un apalancamiento de 1:1000.

La lógica para:

Dimensionamiento del lote

Uso del margen

Protecciones internas

se ha desarrollado exclusivamente pensando en el apalancamiento 1:1000.

El uso de un apalancamiento inferior (por ejemplo, 1:500, 1:200 o 1:100) puede:

Reducir el tamaño máximo de lote permitido

Rechazar órdenes por falta de margen

Cambiar el comportamiento operativo del EA

✔ Para un correcto funcionamiento según el diseño, es obligatorio un apalancamiento de 1:1000.

Lógica de negociación

Gold Flow Trader Plus utiliza un robusto conjunto de filtros técnicos, incluyendo:

Confirmación de tendencia alcista

Filtros de flujo de mercado

Análisis dinámico de la volatilidad

Bloqueos inteligentes en condiciones adversas

El sistema evita operar automáticamente cuando lo detecta:

Diferencial excesivo

Volatilidad inadecuada

Mercados laterales o inestables

Tendencias desfavorables en plazos superiores

Cada nueva entrada se produce sólo cuando TODOS los filtros técnicos y reglas de protección se cumplen simultáneamente.

Gestión de posiciones

El EA puede mantener más de una posición de COMPRA simultáneamente, siempre que cada nueva operación cumpla plenamente los criterios del sistema.

Gold Flow Trader Plus NO utiliza:

Cuadrícula

Martingala

Recuperación de pérdidas

Apilamiento agresivo

Cada operación:

Se abre independientemente

Tiene su propio Stop Loss individual

Respeta un plazo mínimo entre entradas

Puede bloquearse automáticamente en caso de pérdida flotante elevada o de racha perdedora

Este enfoque permite al sistema beneficiarse de las tendencias alcistas de forma controlada sin comprometer la gestión del riesgo.

Características principales

Opera exclusivamente con XAUUSD (Oro)

Estrategia sólo de COMPRA (en esta versión)

Marco temporal obligatorio: M3

Lógica basada en tendencia, flujo y volatilidad

Permite múltiples posiciones de COMPRA de forma controlada

Stop Loss dinámico y trailing basado en un porcentaje del precio del Oro

Filtros avanzados para evitar malas condiciones de mercado

Mecanismos internos de protección

Trailing stop progresivo

Bloqueo de nuevas entradas por pérdida flotante

Enfriamiento tras rachas perdedoras

Protección diaria

Controle el tamaño de su lote (protección del capital)

Gold Flow Trader Plus fue desarrollado con un enfoque real en mantener segura la cuenta del usuario.

Recomendamos probar y simular qué saldo inicial/tamaño de lote tiene sentido para su situación, sin exponerse desproporcionadamente.

Gestión de Riesgos (Transparente)

Incluso con todas las protecciones:

Pueden producirse pérdidas

Las caídas forman parte del trading

Los resultados pasados no garantizan los futuros

Gold Flow Trader Plus no promete beneficios ni elimina el riesgo.

Está pensado para operadores que valoran el control, la consistencia y la longevidad, no promesas poco realistas.

Uso recomendado

Utilice tamaños de lote conservadores.

Negociar con:

Un broker fiable

Spreads estables

Marco temporal M3 (obligatorio)

Apalancamiento 1:1000 (obligatorio)

Aviso final

Gold Flow Trader Plus es un sistema técnico, disciplinado y conservador, centrado exclusivamente en operaciones de COMPRA en esta versión.

No pretende "ganar todas las operaciones" y no utiliza atajos arriesgados.

Su propósito es operar con método, controlar el riesgo y proteger el capital, incluso en escenarios adversos.

En las imágenes de ejemplo se muestran dos pruebas: una más agresiva y otra más conservadora. Haga sólo lo que sea apropiado para su propia situación