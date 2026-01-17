Double Edged Katana

Double Edged Katana es un EA de impulso impulsado por sesiones creado para cortar la volatilidad con una ejecución disciplinada basada en reglas. Despliega un enfoque de entrada de dos lados para capturar ráfagas direccionales, impone límites diarios estrictos(máx. 2 operaciones/día) e incluye limpieza basada en el tiempo para mantener la exposición controlada. Diseñado para operadores que desean un enfoque dinámico y automatizado sin exceso de operaciones.

Configuración recomendada

  • Marco temporal: M1

  • Símbolos: USDJPY (recomendado), también funciona con otras divisas líquidas.

  • Cuenta: ECN/RAW spread preferido; ejecución de baja latencia ayuda

  • Ejecución: VPS recomendado para la gestión de órdenes consistente durante condiciones rápidas

  • Pruebas: Ejecutar en Strategy Tester + demo primero para confirmar las reglas de stop-distance del broker y el tiempo de sesión.


