LarryTrader

5

LarryTrader EA es un sistema de trading totalmente automatizado desarrollado para XAUUSD en el marco temporal de 5 minutos. El algoritmo se basa en un modelo dinámico de ruptura e impulso, diseñado para capitalizar los movimientos de precios intradía con un estricto control del riesgo. Se adapta de forma inteligente a las condiciones del mercado utilizando confirmación de volumen, filtros de volatilidad y gestión adaptativa de stop-loss. El EA incluye herramientas de riesgo avanzadas como la toma de beneficios parciales, trailing stops personalizables y lógica de punto de equilibrio para proteger su capital y bloquear las ganancias. No se utilizan martingalas, rejillas ni estrategias de recuperación peligrosas. Ideal para los operadores que buscan un enfoque coherente y disciplinado para scalping oro.

Si activa las funciones de seguridad integradas, como la recogida parcial de beneficios, el trailing stop-loss personalizado y el trailing take-profit, experimentará mayores tasas de ganancias y menores drawdowns, aunque los beneficios totales por operación pueden ser menores. Estas opciones le dan un control total sobre la agresividad o conservadurismo con que el EA gestiona sus operaciones.

El algoritmo está actualmente optimizado para XAUUSD en el gráfico de 5 minutos, pero las pruebas están en curso para otros activos y marcos de tiempo. En un futuro próximo estarán disponibles archivos de configuración adicionales verificados y ajustes recomendados para ampliar aún más la usabilidad del EA.

Solicite archivos de configuración. El EA funciona mucho mejor con archivos de configuración optimizados.

Consulte el siguiente vídeo para obtener una explicación sobre los parámetros: https: //www.youtube.com/watch?v=QweRpL7QBGk


Parámetros

Configuración de la estrategia

  • DonchianPeriod (por defecto: 300)
    Periodo para calcular los límites del Canal de Donchian.

  • ShowDonchianChannel (true/false, por defecto: false)
    Activa o desactiva el trazado de las líneas del Canal de Donchian en el gráfico.

  • SmoothPeriod (por defecto: 25)
    Periodo de suavizado para el indicador Williams %R incorporado.

  • VolumeMAPeriod (por defecto: 75)
    Periodo para la Media Móvil de Volumen.

  • RR (por defecto: 1.0)
    Relación riesgo-recompensa (por ejemplo, 1.0 significa una relación 1:1).

  • StoplossMethod (0 ó 1; por defecto: 0)
    Define cómo se fija el stop-loss:

    • 0 = Línea media de Donchian

    • 1 = Máximo/mínimo anterior de las últimas barras PrevCandles

  • PrevCandles (por defecto: 15)
    Si StoplossMethod=1, el EA escanea estas muchas barras buscando el máximo más alto (venta) o el mínimo más bajo (compra) para fijar el SL.

  • MoreSetups (true/false, por defecto: true)
    Activa una configuración/condición interna adicional para entrar en operaciones de compra.

Gestión de beneficios basada en rangos

  • TrackProfitRange (true/false, por defecto: true)
    Activa la lógica que cierra una operación rentable si el precio se mantiene dentro de un rango definido por el usuario durante un determinado número de barras.

  • InpRangeMinPercent (por defecto: 60.0)
    El porcentaje mínimo (0-100) de distancia desde la entrada al TP para ser considerado "dentro del rango de beneficios".

  • InpRangeMaxPercent (por defecto: 95.0)
    El porcentaje máximo (0-100) de distancia desde la entrada hasta el TP para ser considerado "dentro del rango de beneficios."

  • InpRangeCandleCount (por defecto: 10)
    Cuántas barras nuevas consecutivas deben permanecer dentro de [InpRangeMinPercent, InpRangeMaxPercent] antes de que el EA cierre la posición.

Gestión del Riesgo

  • RiskPercent (por defecto: 1.0%)
    Fracción del saldo de la cuenta que se arriesga por operación.

  • UsePartialProfit (true/false, por defecto: false)
    Activa la lógica de toma de beneficios parciales.

  • UseCustomTrailingTP (verdadero/falso, por defecto: falso)
    Activa un mecanismo personalizado de recogida de beneficios.

  • UseCustomTrailingSL (true/false, por defecto: false)
    Activa un mecanismo de stop-loss personalizado.

Pruebas y gestión de lotes

  • TestMode (true/false, por defecto: true)
    Si es true, utiliza un modo especial de lote forzado cuando el saldo es bajo.

  • BalanceThreshold (por defecto: 100.0)
    Por debajo de este balance, el EA utiliza TestLotOverride .

  • TestLotOverride (por defecto: 0.01)
    Se utiliza el tamaño de lote en lugar del lote calculado normal si TestMode es verdadero y el saldo está por debajo de BalanceThreshold .

Varios

  • InpMagic (por defecto: 130555)
    Número mágico único para identificar las operaciones del EA internamente.





Comentarios 3
Kazack
34
Kazack 2025.04.21 15:09 
 

been back testing with demo account many times, this EA seems solid choice than others.

Mr.Tai
15
Mr.Tai 2025.04.09 12:38 
 

I ran it on a demo account for 3 days, with 3 wins and 1 loss. The overall performance was good and the risk was controllable. I look forward to the author providing better optimization settings!

