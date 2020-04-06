Pro Grid Master
- Эксперты
- Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
- Версия: 1.0
- Активации: 5
Pro Grid Master – мощный и автоматизированный торговый бот, созданный для максимизации прибыли с использованием продвинутой сеточной стратегии. Он эффективно управляет сделками на нескольких валютных парах, адаптируясь к рыночным условиям для оптимальных точек входа и выхода.
🚀 Технические характеристики:
✔ Валютные пары: EURUSD, GBPUSD, EURNZD
✔ Таймфреймы: H1
✔ Минимальный депозит: $500
✔ Рекомендуемый тип счета: Любой
✔ Кредитное плечо: От 1:30 до 1:1000
🔹 Умная сеточная торговля для контролируемых рисков и высокой прибыльности
🔹 Автоматизированное исполнение с точным управлением сделками
🔹 Работает на любом типе счета с гибким кредитным плечом
💰 Откройте для себя силу Pro Grid Master и выведите свою торговлю на новый уровень!