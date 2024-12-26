SmartChoise EA – 基于神经网络的XAU/USD（金）M1时间框架交易系统





用户手册可通过我个人资料页面上的链接获取 —— 其中详细解释了所有设置和选项。

在 Telegram 频道中，您还可以找到几个运行 SmartChoise 的账户，它们拥有不同的余额、风险级别和设置。这是一个很好的方式来查看 EA 在多个经纪商和不同条件下的真实表现。

价格暂时下调。





此EA旨在长期、稳定的增长——理解并与您的风险容忍度对齐是其成功的关键。

采用基于神经网络的引擎，持续分析实时市场数据，根据当前市场情况调整交易策略。此方法有助于优化交易入场、提高风险控制并智能管理曝险。

与依赖马丁格尔策略的系统不同，SmartChoise EA采用自适应仓位大小和明确定义的风险管理规则，适合不同经验水平和风险承受能力的交易者。

主要特点

基于神经网络的决策制定

无马丁格尔策略

基于市场条件、账户权益、趋势强度等的动态仓位调整

多种交易模式和可调风险等级

可选的支撑/阻力和蜡烛图形态策略

高级回撤管理恢复系统

内置追踪止损和新闻过滤选项

可选策略（默认禁用）

您可以手动启用两个额外的策略，以增加交易频率并多样化入场逻辑：

支撑与阻力策略

利用最近的高点、低点和反应区识别关键价格水平，从而确定高概率的交易入场。 蜡烛图形态策略

使用经典的反转和延续蜡烛图形态确认趋势方向并检测有利可图的入场。

重要说明

小账户可能不适合使用恢复策略，因为它们没有足够的空间来吸收回撤。

回测限制：

此EA是通过历史市场数据进行训练的，这意味着回测结果可能无法反映实际未来的表现。虽然回测可以展示逻辑和行为，但由于神经网络的自适应性质，无法保证实盘结果。因此，始终更多依赖前向测试。

小账户可能不适合基于恢复的交易，因为回撤承受能力有限。

建议为较小的账户使用硬止损百分比和止损。

恢复策略旨在通过时间恢复回撤。此EA设计用于长期稳定增长。

禁用恢复系统或使用固定仓位大小会显著改变EA的操作方式，并增加风险。

固定仓位大小会禁用EA基于趋势强度的动态仓位计算，显著增加风险，除非您小心管理风险，否则不适合用于恢复交易。

较小的硬止损会禁用恢复策略，使EA变成一个简单的TP/SL机器人，而不是完整的恢复系统。

推荐使用

小账户

使用低或中等风险等级

关注稳定、受控的表现

大账户 / 有经验的用户

可以探索高或极限风险设置

适合那些寻求更高回报并增加市场曝险的交易者

基本配置

风险等级：低、中、高、极限

交易风格：保守型（较少交易，较低风险）或激进型（更多交易，较高风险）

硬止损%：限制最大每日回撤（例如，20 = 20%）

最大点差：在波动期间控制入场，自动调整为当前市场和经纪商的条件

虚拟（隐藏）追踪止损 - SL水平仅由EA内部管理。这提供了更好的保护并避免了不必要的干扰。

新闻过滤

根据影响等级（低、中、高）暂停交易，避免在重要新闻发布时交易

自定义暂停交易的缓冲时间，以便在新闻事件前后暂停入场

注意：您必须启用WebRequest才能使用新闻过滤

交易评论 每笔交易都包含一个评论，用于标识使用的策略：

NN = 神经网络

SR = 支撑/阻力

CD = 蜡烛图形态

R = 恢复

示例：SmartChoise_4A_CD表示在极限风险（4）和激进型（A）设置下，使用蜡烛图形态策略开盘。

在您进行真实交易之前

请始终先在模拟账户上测试EA。这有助于您理解在所选设置下它的行为，并确保您的风险符合预期。

为了分散风险，您可以运行多个带有不同魔术数字的图表。

小账户的推荐设置：

强烈建议使用美分账户，以便给EA足够的空间来有效管理交易。如果手数设置过高，EA的恢复系统可能无法按预期工作，回撤可能会显著增加。始终根据账户余额匹配您的手数或风险等级，以实现最佳性能和安全恢复。