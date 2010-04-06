Trader Propfirm Pro - プロフェッショナルトレーダー3向けのエキスパートアドバイザー

ニューラルネットワークベースのシステムを使用して、EAは月間の大きなトレンドを追跡し、その後、小さなタイムフレームでチャート分析を行い、最適なエントリーポイントを見つけます。また、サポートとレジスタンスレベルを通じてエントリーを最適化し、価格の修正に適応し、高精度のグリッドで失われた注文を回復し、利益を最大化します。

Trader Propfirm Proには、高いボラティリティ時に取引を防ぐ内部保護システム、スプレッドフィルター、およびパフォーマンスを最適化するための時間フィルターが含まれています。さらに、毎日の目標設定機能と、引き出しを最小限に抑えるための厳格なリスク管理システムを提供します。

リスクと日次ドローダウンの完全な制御：EAは、日次ドローダウンに基づいた追加のストップフィルターを含んでおり、リスク制限を超えないようにし、トレーダーにアカウントを回復する機会を提供します。

外部インディケーターは、ニューラルシステムによって自動的に調整され、Trader Propfirm Proは繰り返し損失パターンを回避し、トレーダーに簡単で実用的な体験を提供します。ニューラルネットワークを有効にすると、エキスパートアドバイザーがすべての最適化を自動的に行います。

Trader Propfirm Proは2つの動作モードを提供します：

モード1：特定の戦略を最適化 モード2：2つの戦略の同時最適化 さらに、3つのタイプのテイクプロフィットがあります：

資金でのテイクプロフィット すべての注文を合計したテイクプロフィット 利益のカットで過剰な注文を避けるテイクプロフィット グリッドは、サポートとレジスタンスの正確なポイントを計算するスマートシステムを使用し、過剰な浮動注文の蓄積を避け、迅速かつ安全なクローズを保証します。

Trader Propfirm Proを使用すると、インテリジェントで実用的、完全に最適化されたエキスパートアドバイザーで、プロップファームでの結果を最大化できます。



