Trader Prop firm Pro

Trader Propfirm Pró - Expert Advisor para Traders Profissionais

O Trader Propfirm Pró é um Expert Advisor avançado desenvolvido exclusivamente para traders de mesas proprietárias, compatível tanto com contas de teste quanto contas aprovadas. Este sistema utiliza redes neurais e inteligência artificial para otimizar a análise gráfica, identificar tendências do mês e realizar entradas precisas no gráfico de menores tempos.

Com um sistema baseado em redes neurais, o EA faz o rastreamento da tendência maior do mês e, em seguida, aplica a análise gráfica no gráfico menor para encontrar os melhores pontos de entrada. Além disso, ele otimiza as entradas através de níveis de suporte e resistência, ajustando-se a possíveis correções de preço com um grid altamente ajustado, recuperando ordens perdidas e maximizando lucros.

O Trader Propfirm Pró conta com um sistema de proteção interno que evita operações em momentos de alta volatilidade, além de filtros de spread e filtros de horário para otimizar o desempenho. Ele também oferece uma opção para criação de metas diárias e possui um gerenciamento de risco rígido para minimizar o risco de drawdowns elevados, mantendo as perdas sob controle.

Controle total sobre o risco e drawdown diário: o EA inclui um filtro adicional de stop, baseado no drawdown diário, garantindo que não haja superação dos limites de risco e proporcionando uma chance ao trader de recuperar sua conta.

Com indicadores externos automaticamente ajustáveis pelo sistema neural, o Trader Propfirm Pró evita padrões repetitivos de prejuízo, oferecendo uma experiência simples e prática para o trader. Basta ativar a rede neural e o Expert Advisor fará toda a otimização automaticamente.

O Trader Propfirm Pró oferece dois modos de operação:

Modo 1: Otimiza uma estratégia específica. Modo 2: Utiliza a otimização de duas estratégias simultâneas.

Além disso, existem três tipos de take profit:

Take Profit pelo dinheiro .

. Take Profit total , somando todas as ordens.

, somando todas as ordens. Take Profit com cortes de lucro, evitando o excesso de ordens no grid.

O grid utiliza um sistema smart que calcula pontos precisos de suporte e resistência, evitando a acumulação excessiva de ordens flutuantes e garantindo fechamentos rápidos e seguros.

Com o Trader Propfirm Pró, você tem um Expert Advisor inteligente, prático e totalmente otimizado para maximizar seus resultados em mesas proprietárias.

Grupo para Traders de Mesas Proprietárias: Receba Sua Licença Gratuita do EA Trader Propfirm Pró!

Se você é um trader que busca novas oportunidades no mundo das mesas proprietárias, temos uma excelente novidade para você! Agora, você pode obter uma amostra gratuita do EA Trader Propfirm Pró, uma ferramenta poderosa que pode ser utilizada tanto em contas demo quanto em contas reais.

Ao entrar em nosso grupo exclusivo para traders de mesas proprietárias, você poderá baixar a versão demo do EA Trader Propfirm Pró e, com isso, solicitar sua licença gratuita, válida por 30 dias. Essa é uma oportunidade única para testar todas as funcionalidades do EA e otimizar suas operações, sem compromisso e sem custos.

Para garantir sua licença gratuita e começar a aproveitar essa oportunidade, basta entrar no nosso grupo através do link abaixo, onde você poderá interagir com outros traders, tirar dúvidas e se beneficiar de dicas valiosas para aprimorar sua performance nas mesas proprietárias.

Entre agora no grupo e aproveite a sua licença gratuita por 1 mês:

https://www.mql5.com/en/channels/trader-prop-groupfirmpro

Não perca essa chance de melhorar seus resultados no mercado com o EA Trader Propfirm Pró. Estamos esperando por você!