Trader Prop firm Pro

Trader Propfirm Pro - Экспертный советник для профессиональных трейдеро

Trader Propfirm Pro — это продвинутый экспертный советник, разработанный исключительно для трейдеров проп-фирм, совместимый как с демонстрационными, так и с реальными счетами. Эта система использует нейронные сети и искусственный интеллект для оптимизации графического анализа, выявления месячных трендов и выполнения точных входов на графиках меньших временных интервалов.

Используя систему на основе нейронных сетей, EA отслеживает основной тренд месяца, а затем применяет графический анализ на меньших временных интервалах, чтобы найти лучшие точки входа. Кроме того, он оптимизирует входы через уровни поддержки и сопротивления, адаптируясь к возможным коррекциям цен с помощью высоко настроенной сетки, восстанавливая утерянные ордера и максимизируя прибыль.

Trader Propfirm Pro оснащен внутренней системой защиты, которая предотвращает сделки в периоды высокой волатильности, а также фильтрами спреда и временными фильтрами для оптимизации производительности. Он также предлагает функцию установки ежедневных целей и имеет строгую систему управления рисками, чтобы минимизировать риск значительных просадок, удерживая убытки под контролем.

Полный контроль над рисками и дневной просадкой: EA включает дополнительный стоп-фильтр, основанный на дневной просадке, который гарантирует, что пределы риска не будут превышены и дает трейдеру возможность восстановить свой счет.

С помощью автоматически регулируемых внешних индикаторов, управляемых нейросистемой, Trader Propfirm Pro избегает повторяющихся схем потерь, предлагая трейдеру простой и практичный опыт. Просто активируйте нейросеть, и экспертный советник выполнит всю оптимизацию автоматически.

Trader Propfirm Pro предлагает два режима работы:

Режим 1: Оптимизация конкретной стратегии. Режим 2: Оптимизация двух стратегий одновременно. Кроме того, есть три типа take profit:

Take profit по деньгам. Общий take profit, суммируя все ордера. Take profit с разрывами прибыли, избегая чрезмерных ордеров в сетке. Сетка использует умную систему для расчета точных уровней поддержки и сопротивления, избегая чрезмерного накопления плавающих ордеров и обеспечивая быструю и безопасную фиксацию прибыли.

С Trader Propfirm Pro вы получаете умного, практичного и полностью оптимизированного экспертного советника, который поможет вам максимально эффективно работать на проп-фирмах.



