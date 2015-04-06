Neuron Gold

EA Neuron Gold — Inteligencia Neural para XAUUSD en M30

Neuron Gold es un Asesor Experto avanzado, diseñado exclusivamente para operar XAUUSD en el timeframe M30.
Utiliza dos estrategias automáticas independientes, que pueden funcionar juntas o por separado, y además incluye un panel completo de control manual integrado en el gráfico.

Estrategias Automáticas de Neuron Gold

1. Estrategia de Patrones de Bandera

Detecta automáticamente las formaciones clásicas de continuación (bull flag y bear flag).
El EA identifica:

  • consolidación inclinada

  • dirección de la bandera

  • punto de ruptura

  • continuación de la tendencia

Las operaciones se ejecutan solo cuando el patrón está completamente formado y confirmado, lo que aumenta significativamente la precisión de las entradas.

2. Estrategia de Ruptura y Confirmación de Soporte y Resistencia

El EA rastrea zonas clave de S/R y detecta:

  • ruptura real (breakout)

  • retroceso/pullback

  • confirmación de la ruptura

  • punto óptimo de entrada

Esto evita falsos breakouts y genera entradas extremadamente precisas.

Ambas estrategias pueden utilizarse simultáneamente, formando un sistema híbrido altamente eficiente.

Red Neural — Requisito para el Máximo Rendimiento

Para activar el modelo interno de aprendizaje, el usuario debe:

  • configurar “Neural Network = true”

  • hacerlo antes de cualquier backtest

  • mantenerlo activado también en cuenta real

La red neural calibra automáticamente los indicadores, ajusta los filtros de entrada y optimiza el comportamiento general del EA según las condiciones del mercado.

Panel Inteligente Integrado en el Gráfico

El panel muestra:

  • Spread

  • Swap de compra y venta

  • Beneficio máximo

  • Balance y equity

  • Información del activo

  • Botones de trading manual y control de órdenes pendientes

El indicador propietario integrado también genera señales visuales para entradas manuales directamente en el gráfico.

Rendimiento Comprobado

Neuron Gold ha sido probado desde 2023 hasta la fecha, con:

  • Modelado del 100% con ticks reales

  • Ratio de Sharpe de 4.5

  • Alta estabilidad durante períodos de fuerte volatilidad del oro

Seguridad y Gestión de Riesgo

Incluye:

  • Stop Loss fijo y dinámico

  • Trailing Stop inteligente

  • Filtro de spread

  • Filtro de horario

  • Protección contra volatilidad extrema

  • Control automático de exposición


