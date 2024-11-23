Trader Prop firm Pro

Trader Propfirm Pro - 전문가 트레이더를 위한 Expert Advisor

Trader Propfirm Pro는 프로펌 트레이더를 위해 특별히 개발된 고급 Expert Advisor로, 데모 계정과 자금 지원 계정 모두에 호환됩니다. 이 시스템은 신경망과 인공지능을 사용하여 차트 분석을 최적화하고, 월간 트렌드를 식별하며, 더 낮은 시간대 차트에서 정확한 진입을 실행합니다.

신경망 기반 시스템을 사용하여, EA는 월간 큰 트렌드를 추적하고, 그 후 작은 시간대 차트에서 차트 분석을 적용하여 최적의 진입점을 찾습니다. 또한, 지원 및 저항 수준을 통해 진입을 최적화하고, 가격 수정에 적응하여 정밀한 그리드로 잃어버린 주문을 회복하며, 이익을 극대화합니다.

Trader Propfirm Pro에는 높은 변동성이 있는 시기에 거래를 방지하는 내부 보호 시스템과 스프레드 필터 및 성능 최적화를 위한 시간 필터가 포함되어 있습니다. 또한, 일일 목표 설정 기능을 제공하며, 큰 드로우다운의 위험을 최소화하고 손실을 제어하는 엄격한 리스크 관리 시스템이 있습니다.

리스크 및 일일 드로우다운에 대한 완전한 제어: EA는 일일 드로우다운에 기반한 추가적인 스톱 필터를 포함하여, 리스크 제한을 초과하지 않도록 보장하고, 트레이더에게 계좌를 회복할 기회를 제공합니다.

신경 시스템에 의해 자동으로 조정되는 외부 지표를 사용하여, Trader Propfirm Pro는 반복적인 손실 패턴을 피하고 트레이더에게 간단하고 실용적인 경험을 제공합니다. 신경망을 활성화하면, Expert Advisor가 모든 최적화를 자동으로 수행합니다.

Trader Propfirm Pro는 두 가지 작동 모드를 제공합니다:

모드 1: 특정 전략을 최적화 모드 2: 두 가지 전략을 동시에 최적화 또한 세 가지 유형의 테이크 프로핏이 있습니다:

금융에 의한 테이크 프로핏 모든 주문을 합산한 총 테이크 프로핏 그리드에서 과도한 주문을 피하기 위한 이익 절단 테이크 프로핏 그리드는 지원 및 저항의 정확한 지점을 계산하는 스마트 시스템을 사용하여 과도한 플로팅 주문을 피하고, 빠르고 안전한 종료를 보장합니다.

Trader Propfirm Pro를 사용하면 지능적이고 실용적이며 완벽하게 최적화된 Expert Advisor로 프로펌에서의 결과를 극대화할 수 있습니다.


