HFT Prop Firm US30 Pro

El Asesor Experto (EA) llamado HFT Prop Firm es una solución innovadora diseñada específicamente para la aprobación en mesas de negociación propietarias que permiten la negociación de alta frecuencia (HFT). Este EA ofrece dos modos de operador únicos, conocidos como Trader Mode 1 y Trader Mode 2, proporcionando flexibilidad a los usuarios durante el proceso de aprobación.





El EA HFT Prop Firm destaca por ofrecer dos opciones distintas para las operaciones HFT: Normal HFT y Turbo HFT, ambas ejecutando órdenes en milisegundos para optimizar la eficiencia de las operaciones. Los operadores también tienen la comodidad de utilizar configuraciones preestablecidas, ajustadas para diferentes tamaños de cuenta, que van de 50.000 a 500.000. Además, el proceso de aprobación de la cuenta se lleva a cabo rápidamente, completándose en un plazo de 10 días, y en muchos casos, puede ser aprobado el mismo día, dependiendo de la configuración personalizada elegida por el usuario.





El mayor diferenciador de este EA es su versatilidad, ya que no sólo satisface las necesidades de los operadores que buscan la aprobación en mesas de operaciones propias, sino que también se puede utilizar en cuentas reales después de la aprobación. Los usuarios tienen la opción de seleccionar entre el modo Trader normal o la opción Grid Trader para las operaciones diarias. Esto hace de HFT Prop Firm un robot completo y fácil de configurar, que se adapta perfectamente tanto a los traders que buscan aprobación en mesas propietarias como a los que desean operar en cuentas reales.





Es crucial tener en cuenta que las opciones HFT se han desarrollado específicamente para fines de aprobación en cuentas de prueba. Para su uso en cuentas reales, el usuario debe personalizar la configuración, optando por la opción Grid Trader o Day Trader. Este enfoque permite que la HFT Prop Firm sea una herramienta integral, que satisface las necesidades específicas de los operadores de mesa, proporciona aprobación y la capacidad de operar diariamente, lo que la hace única en el mercado de mesas de operaciones propietarias.





El EA HFT Prop Firm es compatible y se puede utilizar en las principales empresas prop de hoy en día, proporcionando una experiencia eficiente y flexible para los operadores que buscan la aprobación y el funcionamiento en las mesas de operaciones propietarias de renombre.