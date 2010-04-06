Trader Prop firm Pro

Trader Propfirm Pro - 专业交易员的专家顾问

注意：“专家的当前价格是一个发布价格，目的是为前5个购买者提供试用工具的机会，并留下他们的体验反馈。购买5个后，下一个价格将是500美元，最终价格将是1200美元。”

Trader Propfirm Pro 是一款专为私募基金交易员开发的先进专家顾问，兼容测试账户和资金账户。该系统使用神经网络和人工智能优化图表分析，识别月度趋势，并在较短时间框架的图表中执行精准的交易。

该 EA 使用基于神经网络的系统追踪月度主要趋势，然后在较短时间框架的图表上进行分析，找到最佳的进场点。此外，它通过支撑位和阻力位优化进场点，适应价格的可能回调，并使用高度调整的网格恢复丢失的订单，最大化利润。

Trader Propfirm Pro 配备了内部保护系统，可以避免在高波动性时期进行交易，还具有点差过滤器和时间过滤器，以优化性能。它还提供设置每日目标的功能，并拥有严格的风险管理系统，以最小化大幅回撤的风险，保持损失在可控范围内。

完全控制风险和日回撤：EA 包含一个基于日回撤的额外止损过滤器，确保不会超出风险限制，并为交易员提供恢复账户的机会。

借助神经系统自动调整的外部指标，Trader Propfirm Pro 避免了重复的亏损模式，为交易员提供简单实用的体验。只需激活神经网络，专家顾问会自动进行所有优化。

Trader Propfirm Pro 提供两种操作模式：

模式 1：优化特定策略 模式 2：同时优化两种策略 此外，还提供三种类型的止盈：

按金额止盈 所有订单的总止盈 带有利润切割的止盈，避免网格中过多的订单 该网格使用智能系统计算精确的支撑位和阻力位，避免过多浮动订单的积累，确保快速安全的平仓。

通过 Trader Propfirm Pro，您将获得一款智能、实用且完全优化的专家顾问，最大化您的私募基金交易结果。



