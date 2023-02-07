Trader Prop firm Pro

Trader Propfirm Pro - Expert Advisor per Trader Professionisti

Il Trader Propfirm Pro è un Expert Advisor avanzato sviluppato esclusivamente per trader di fondi proprietari, compatibile sia con conti demo che con conti finanziati. Questo sistema utilizza reti neurali e intelligenza artificiale per ottimizzare l'analisi grafica, identificare le tendenze mensili e effettuare ingressi precisi su grafici con time frame più brevi.

Con un sistema basato su reti neurali, l'EA traccia la tendenza maggiore del mese e poi applica l'analisi grafica sul time frame inferiore per trovare i migliori punti di ingresso. Inoltre, ottimizza gli ingressi tramite livelli di supporto e resistenza, adattandosi a potenziali correzioni di prezzo con una griglia altamente affinata, recuperando ordini persi e massimizzando i profitti.

Il Trader Propfirm Pro include un sistema di protezione interno che evita operazioni durante periodi di alta volatilità, oltre a filtri di spread e filtri orari per ottimizzare le prestazioni. Offre anche una funzione per la creazione di obiettivi giornalieri e un rigoroso sistema di gestione del rischio per ridurre al minimo il rischio di drawdown elevati, mantenendo le perdite sotto controllo.

Controllo totale sul rischio e sul drawdown giornaliero: l'EA include un filtro aggiuntivo di stop, basato sul drawdown giornaliero, garantendo che i limiti di rischio non vengano superati e dando al trader la possibilità di recuperare il suo conto.

Con indicatori esterni automaticamente regolabili dal sistema neurale, Trader Propfirm Pro evita schemi ripetitivi di perdita, offrendo un'esperienza semplice e pratica per il trader. Basta attivare la rete neurale e l'Expert Advisor si occuperà automaticamente di tutta l'ottimizzazione.

Il Trader Propfirm Pro offre due modalità di funzionamento:

Modalità 1: Ottimizza una strategia specifica. Modalità 2: Utilizza l'ottimizzazione di due strategie simultanee.


