Gann Candles

Este indicador de velas de Gann incorpora una serie de estrategias de W.D. Gann en un único indicador de trading. Gann fue un trader legendario que vivió entre 1878 y 1955. Comenzó como agricultor de algodón y empezó a operar a los 24 años en 1902. Sus estrategias incluían geometría, astronomía, astrología, ciclos de tiempo y matemáticas antiguas. Aunque Gann escribió varios libros, ninguno de ellos contiene todas sus estrategias, por lo que se necesitan años de estudio para aprenderlas. También era un devoto erudito de la Biblia y de las antiguas culturas griega y egipcia, y era masón de grado 33 del Rito Escocés.





En un esfuerzo por simplificar lo que creo que son las mejores estrategias de Gann, las reduje a un indicador que simplemente colorea las barras de precios preexistentes cuando esas estrategias están sincronizadas frente a cuando no lo están. Esto reduce en gran medida el posible desorden en los gráficos. Además, reduje la cantidad de configuraciones de entrada a solo dos:





FastFilter y

SlowFilter

Tanto FastFilter como SlowFilter deben configurarse en 5 o más, como se indica en la pestaña Entradas al adjuntar el indicador a su gráfico.





Las velas de Gann funcionan en gráficos regulares basados ​​en el tiempo (M5, M15, M20, etc.) y gráficos personalizados (Renko, barras de rango, etc.). El indicador no se vuelve a pintar.





Al usar la configuración predeterminada, las velas azules forman patrones de precios alcistas, las velas grises forman patrones de precios planos (laterales) y las velas blancas forman patrones de precios bajistas. La forma más sencilla de operar con velas de Gann es comprar al cierre de una vela azul y salir al cierre de una vela gris, y luego vender al cierre de una vela blanca y salir al cierre de una vela gris. Las imágenes de velas de Gann en un gráfico (a continuación) hablan más o menos por sí solas.





AVISO LEGAL: Nada de lo contenido en esta publicación puede interpretarse como asesoramiento comercial o de inversión. Todos y cada uno de los ejemplos proporcionados anteriormente simplemente ilustran las características técnicas y el uso hipotético del indicador publicado en este documento.