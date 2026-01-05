AstroBot es un Asesor Experto diseñado para el marco temporal de 10 minutos en EURUSD, EURJPY y USDJPY. Busca automáticamente zonas de precios "sobreextendidas" y posibles retrocesos y, a continuación, gestiona las operaciones basándose en reglas predefinidas.

Cómo funciona

Lógica de entrada:

El EA utiliza las Bandas de Bollinger (límites del rango de precios) y el MACD (confirmación del impulso). Si el precio se acerca a la zona inferior de Bollinger y el MACD confirma, abre una COMPRA . Si el precio se acerca a la zona superior de Bollinger y el MACD confirma, abre una VENTA .

Complementos de la parrilla:

Si el precio se mueve en contra de la posición, el EA puede añadir operaciones usando una distancia GridStepPips , incrementando el volumen vía Fibonacci o Multiplicador (a su elección), hasta MaxOrders .

Bloqueo de beneficios:

Una vez que la cesta alcanza beneficios relativos al precio medio por TrailStartPips, el EA activa un trailing stop y mueve el nivel de stop por TrailStopPips para bloquear beneficios en pullbacks.

Principales ventajas

Operativa totalmente automatizada con reglas claras.

Se adapta a escenarios de retroceso de rango / reversión a la media .

Controles de riesgo flexibles: MaxOrders, GridStepPips, escalado de lotes (Fibo/Multiplier).

Protección anti-duplicación incorporada para evitar entradas repetidas en el mismo nivel.

⚠️ Nota: rejilla + escalado de lotes es un enfoque de alto riesgo (no hay SL inicial duro en el código; el beneficio se protege principalmente a través de trailing). Utilice tamaños de lote pequeños, haga primero un backtest y mantenga los MaxOrders bajo control.

Saldo recomendado: $1000