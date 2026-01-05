AstroBot
- Asesores Expertos
- Anatolii Rozhkov
- Versión: 1.33
- Activaciones: 5
AstroBot es un Asesor Experto diseñado para el marco temporal de 10 minutos en EURUSD, EURJPY y USDJPY. Busca automáticamente zonas de precios "sobreextendidas" y posibles retrocesos y, a continuación, gestiona las operaciones basándose en reglas predefinidas.
Cómo funciona
-
Lógica de entrada:
El EA utiliza las Bandas de Bollinger (límites del rango de precios) y el MACD (confirmación del impulso).
-
Si el precio se acerca a la zona inferior de Bollinger y el MACD confirma, abre una COMPRA.
-
Si el precio se acerca a la zona superior de Bollinger y el MACD confirma, abre una VENTA.
-
-
Complementos de la parrilla:
Si el precio se mueve en contra de la posición, el EA puede añadir operaciones usando una distancia GridStepPips, incrementando el volumen vía Fibonacci o Multiplicador (a su elección), hasta MaxOrders.
-
Bloqueo de beneficios:
Una vez que la cesta alcanza beneficios relativos al precio medio por TrailStartPips, el EA activa un trailing stop y mueve el nivel de stop por TrailStopPips para bloquear beneficios en pullbacks.
Principales ventajas
-
Operativa totalmente automatizada con reglas claras.
-
Se adapta a escenarios de retroceso de rango / reversión a la media.
-
Controles de riesgo flexibles: MaxOrders, GridStepPips, escalado de lotes (Fibo/Multiplier).
-
Protección anti-duplicación incorporada para evitar entradas repetidas en el mismo nivel.
⚠️ Nota: rejilla + escalado de lotes es un enfoque de alto riesgo (no hay SL inicial duro en el código; el beneficio se protege principalmente a través de trailing). Utilice tamaños de lote pequeños, haga primero un backtest y mantenga los MaxOrders bajo control.Saldo recomendado: $1000