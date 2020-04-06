Visite Tradinbots4u.com para descargar este bot y recibir un 50% de descuento

El Recovery Master es un sistema de ingeniería de precisión para restaurar cuentas de trading con confianza. Construido sobre la probada estrategia de recuperación de zona y salvaguardado por un límite máximo de reducción, que evita el comportamiento martingala fuera de control, mientras que la recuperación de la mayor parte de sus pérdidas comerciales. Las actualizaciones anteriores introdujeron un potente soporte para scalping y estrategias de disparo rápido sin comprometer la integridad de la recuperación. Las nuevas actualizaciones simplifican su uso para los operadores que tienen poca experiencia con un robot de trading.

Información importante - Lea esto para prevenir problemas:

Apalancamiento: 1:100 más siempre será mejor

siempre será mejor Internet consistente para una ejecución ininterrumpida

Una cuenta de cobertura

Las versiones demo sólo funcionan en el probador de estrategias

El TP para las operaciones abiertas en un back-test es siempre de 100 pips

Ajustes:

Tamaño de Stop-loss - Es la distancia que debe moverse el precio para que se abran operaciones de recuperación. Debe estar en pips. ReducciónMáxima - Controla el porcentaje máximo de reducción del saldo que el bot puede perder antes de cerrar todas las operaciones. Stop Trading When Max Drawdown Is Reached - Cierra el bot cuando se alcanza la Reducción Máxima. Mostrar Cuadro de M ando - Muestra un cuadro de mando dinámico que contiene información útil en el gráfico. Este panel aumenta la duración de los backtests, por lo que puede optar por desactivarlo.

Ajustes sólo demo:

Usar recuperación - Permite al bot recuperar pérdidas Abrir operación - Indica al bot si debe abrir operaciones de compra o de venta. El tamaño del lote es siempre el mínimo permitido, por lo que si abre más operaciones aumentará el tamaño del lote. Número de operaciones a abrir - Indica al bot cuántas operaciones abrir. Allow the trading of EURUSD and XAUUSD - Permite al bot operar con EURUSD o XAUUSD. Esta configuración es necesaria debido a la naturaleza de cómo se crean las versiones demo.



