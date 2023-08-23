Atm Gbpusd Robot v1

5

ATM GBP/USD Roboter V1: Erhöhen Sie Ihre Trading-Exzellenz

So wie Bayern die Bundesliga dominiert, dominiert mein EA den Forex-Markt!

Erleben Sie mit dem ATM GBP/USD Robot V1 ein revolutionäres Forex-Tool. Diese automatisierte Lösung wurde entwickelt, um eine herausragende Performance bei Prop-Firm-Konten und Live-Trading-Setups zu liefern und ist auf den Erfolg zugeschnitten.

Hauptmerkmale:

  • Breite Kompatibilität: Nahtlose Integration mit den Konten der führenden Prop-Firmen, einschließlich,MFF, True Forex Funds, FTMO und mehr. Auch für Live-Konten ab $200 geeignet.

  • GBP/USD-Spezialisierung: Profitieren Sie von dem Währungspaar GBP/USD, einem konstanten Performer. Prüfen Sie jetzt unser Angebot

  • Anpassungsfähigkeit und Flexibilität: Anpassbare Einstellungen für Classic-, ECN- und PRO-Kontotypen, beliebige Hebel und den M15-Zeitrahmen. Kompatibel mit anderen EAs zur Erstellung einer personalisierten Handelsstrategie.

  • Optimale Investition: Beginnen Sie Ihre Handelsreise mit einer Mindesteinlage von 200 $ oder maximieren Sie die Ergebnisse mit einer empfohlenen Einlage von 1000 $. Erleben Sie die Fähigkeit des ATM Robot, Ihr Handelspotenzial zu steigern.

Werden Sie Mitglied unserer Gemeinschaft:

  • Verbinden Sie sich mit Tradern: Schließen Sie sich einer dynamischen Gemeinschaft von Händlern an, die Erkenntnisse, Strategien und Set-Dateien für eine optimale Leistung des ATM GBP/USD Robot V1 austauschen.

  • Entdecken Sie mehr: Entdecken Sie zusätzliche Handelswerkzeuge und Angebote in unserem MQL5-Verkäuferprofil, um Ihr Handelserlebnis zu verbessern.

  • Bleiben Sie auf dem Laufenden: Bleiben Sie über die neuesten Entwicklungen, Strategien und Erfolgsgeschichten informiert, indem Sie unserer Telegram-Community beitreten: FTMO Handelsroboter.

Beginnen Sie Ihre Reise:

Entfesseln Sie die Kraft des ATM GBP/USD Robot V1 und begeben Sie sich auf einen Weg des beständigen Handelserfolgs. Steigern Sie noch heute Ihre Handelskompetenz!


Bewertungen 2
black_hyena
14
black_hyena 2023.12.19 16:27 
 

This EA is surely a money machine. Believe me, its too good to be true. In just four trading days testing it, the bot grew my account by over 90%. It does place long term trades I must say as most of the trades it took were holding for three days. The overall rating from me is EXCELLENT, thanks to the author.

Auswahl:
MichaellaJans
587
MichaellaJans 2025.02.17 21:11 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Tshivhidzo Moss Mbedzi
3353
Antwort vom Entwickler Tshivhidzo Moss Mbedzi 2025.02.18 14:46
Bro, just optimize the EA like everyone else—it’s simple. Or use the set files provided in the pictures. For me, free EAs are just tools I’m willing to share so people can experiment with them and provide feedback. I don’t care about ratings. However, I do give priority support to paid users because they’ve invested in it. If you have a problem with that, you’re free to leave. I’m not here to entertain or assist you, and I owe you nothing.
