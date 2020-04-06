Experts Advisors Yudistira

Yudistira - Robot Inteligente de Seguimiento de Tendencias

Yudistira es un Asesor Experto (EA) avanzado diseñado para capitalizar las fuertes tendencias del mercado utilizando un enfoque disciplinado y estratégico. Llamado así por el sabio y noble guerrero del Mahabharata, Yudistira encarna la paciencia, la precisión y la fuerza en las decisiones comerciales.

Construido para MetaTrader 4, este EA utiliza una poderosa combinación de indicadores técnicos, incluyendo la 50 EMA, 200 EMA, MACD y ATR para identificar oportunidades de alta probabilidad de seguimiento de tendencias. El sistema abre automáticamente posiciones de compra o venta basadas en confirmaciones de cruces y señales de impulso, asegurando que las operaciones se alinean con la dirección dominante del mercado.

Características principales:

  • Confirmación de Tendencia: Utiliza el cruce de 50 EMA y 200 EMA como filtro de tendencia principal.

  • Validación del Momento: Confirma las señales de entrada con el histograma MACD y el comportamiento de la línea de señal.

  • Gestión dinámica del riesgo: Calcula los niveles de Stop Loss y Take Profit utilizando el ATR para una protección adaptativa de la volatilidad.

  • Una operación por dirección: Asegura sólo una operación abierta en la misma dirección para evitar la sobreexposición.

  • Trailing Stop: Bloquea los beneficios a medida que se desarrolla la tendencia, utilizando un mecanismo inteligente de trailing.

  • Totalmente automatizado: Funciona de forma independiente, lo que permite a los operadores mantener un enfoque de manos libres sin dejar de participar en los mercados de tendencia.

Yudistira es ideal para los operadores que valoran la coherencia, la estructura y la automatización inteligente en su estrategia de negociación. Ya sea que esté buscando mejorar su sistema actual o implementar un seguidor de tendencia confiable, Yudistira está listo como su aliado estratégico en los mercados.


