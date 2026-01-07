Largo plazo, Asesor Experto.

El Asesor Experto abre órdenes en ambas direcciones.

Cuando las órdenes abiertas crean el primer nivel sin pérdida, las paradas se abren a un cierto nivel.

Una orden perdedora pone la orden contraria recordando la pérdida y abre stops cuando se alcanza la rentabilidad - Profit=1;. Cada orden recuerda su balance a un cierto nivel - Min Dist=200;





Parámetros

Magic Number - número mágico de la orden.

- número mágico de la orden. Min Dist - distancia entre las órdenes y su cierre.

- distancia entre las órdenes y su cierre. Min Lots - lote de la orden.

- lote de la orden. Incremento - incremento de la orden en porcentaje %.

- de la orden en porcentaje %. Incremento 2 - incrementar la orden contraria en porcentaje %.

- incrementar la orden contraria en porcentaje %. Profit - abrir stops cuando se alcanza el beneficio de una orden.

- abrir stops cuando se alcanza el beneficio de una orden. Profit 2 - abrir stops cuando se alcanza el beneficio de todas las órdenes abiertas.

- abrir stops cuando se alcanza el beneficio de todas las órdenes abiertas. Order Max - limita el número de órdenes abiertas. 0 significa que no hay restricciones y no se mostrarán en el panel.

Los parámetros están establecidos por defecto.

Panel en la ventana

Magic Number = muestra el número mágico de la orden.

muestra el número de la orden. Spread = muestra el spread .

. Dist Min = muestra la distancia entre órdenes.

Margen Libre de la Cuenta = muestra los fondos para la apertura de órdenes.

Beneficio Fijo = muestra los fondos ganados .

los fondos . Beneficio Actual = muestra los fondos de las órdenes abiertas.

las órdenes abiertas. Orden Max = muestra el límite de las órdenes abiertas.

Explicación



Compruebe el robot en el probador de estrategias antes de trabajar con cualquier símbolo.

Dist Min se establece automáticamente si Spread es mayor que Dist Min.



Incremento de orden - "0" significa que no hay incremento.

Le aconsejo que utilice el robot en varios símbolos a la vez , si las finanzas lo permiten.



