Pan PrizMA CD Phase es un análogo del indicador МetaТrader 5 , y es una opción basada en el indicador Pan PrizMA . Detalles . El promediado por un polinomio cuádrico-cuártico aumenta la suavidad de las líneas, añade impulso y ritmo. La extrapolación mediante la función sinusoide cerca de una constante permite ajustar el retardo o adelanto de las señales. El valor del parámetro fase - estado de la onda (cuyo significado se aproxima a la fase trigonométrica o al ángulo de rotación del radio-vector