Leedme bien, porque voy a vender mi estrategia de más de 11 años de estudio:

  • Este indicador dibuja muchos niveles: gruesos y punteados teniendo en cuenta el ATR.
  • En el 90% de los días toca uno grueso y uno punteado.
  • Se actualizan diariamente.
  • Si el precio ha tocado un nivel grueso y uno puntuado un día, se acaba la operativa y esperas al siguiente día para buscar lo mismo.
  • Si el precio se queda a milímetros de tocar un nivel, y no llega, es probable que vaya a buscar otro nivel grueso o otro nivel punteado, pero siempre un nivel grueso y uno punteado.
  • Estos toques se dan desde la apertura de cada mercado que operes, pero sólo está analizado para el Dax, Nasdaq y el SP500. No sé si funcionará para otros mercados.
  • Es decir, desde la apertura del mercado Europeo para el Dax, y desde la apertura del mercado Americano para el Nasdaq y SP500. Operar fuera de estos rangos no garantiza resultados.
    *Este indicador es sólo para análisis; el uso en trading es bajo tu propio riesgo. No se garantizan ganancias.
    *Los rectángulos y el check verde en las capturas de pantalla no forman parte del indicador.

Recomendación: Analizar en gráficos de 30 minutos para el DAX, SP500 y Nasdaq, dentro de sus horarios de negociación porque hay más volatilidad.
En las propiedades del indicador puedes seleccionar cuántos periodos poder ver, cámbialo a tu gusto para probarlo.
Puedes ayudarte de otros indicadores favoritos que ya tengas.
Antes de comprar, te animo a que lo pruebes.


