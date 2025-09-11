Sniper Delta Imbalance MT4

Sniper Delta Imbalance es una herramienta profesional para el análisis profundo de delta - la diferencia entre los volúmenes comprador y vendedor. Lleva el análisis del volumen al siguiente nivel, permitiendo a los operadores ver en tiempo real quién controla el precio -compradores o vendedores- y encontrar puntos de entrada precisos basados en las acciones de los principales participantes del mercado. Esta herramienta representa un estilo único de análisis basado en la relación entre los volúmenes de demanda y oferta, y puede utilizarse para detectar quién tiene el control sobre el precio.

En el núcleo del indicador se encuentra un enfoque único: el uso de datos agregados del mercado para construir histogramas delta, señales y un panel de análisis. Esto garantiza la precisión de los cálculos y permite a los operadores ver la reacción de los grandes actores directamente en el gráfico.

Características principales:

Datos en tiempo real
A diferencia de la mayoría de indicadores que sólo analizan el pasado y generan señales retardadas (a posteriori), Sniper Delta Imbalance trabaja con datos de mercado en tiempo real.

Esto le da una ventaja crítica: no sólo ve lo que ya ha sucedido - ve lo que está sucediendo en este momento y quién está impulsando el próximo movimiento de precios: compradores o vendedores.

Responde a la pregunta más importante: ¿Quién controla actualmente el precio y sigue manteniendo el control?

Desequilibrio Delta: la diferencia entre los volúmenes de compra y de venta.

  1. Delta positivo (valor verde): señala el dominio de compradores agresivos que absorben liquidez a precios Ask, impulsando a menudo las cotizaciones al alza.

  2. Delta negativo (valor rojo): señala el dominio de vendedores agresivos que golpean la liquidez a precios de Oferta, presionando el precio a la baja.

Esto define claramente quién controla el mercado: los compradores o los vendedores. Permite a los operadores ver las acciones de los principales participantes en tiempo real para realizar previsiones de precios más precisas.

Detección de puntos de entrada:

  • Las señales de continuación aparecen cuando surgen "volúmenes impulsores".

  • Las señales de reversión se forman cuando aparecen "volúmenes de parada".

Análisis Multi-Tiempo (MTF):
Puede analizar la delta de cualquier marco temporal directamente en su gráfico. Por ejemplo, ver señales M15 o H1 mientras opera en M5.

Visualización avanzada:

  • Elegante panel de información: Muestra la Oferta actual, la Demanda, el volumen total, la delta y el porcentaje de delta en tiempo real.

  • Marcadores gráficos: Las señales de los indicadores se muestran automáticamente como círculos en las velas del gráfico principal, lo que facilita la detección de los puntos de entrada.

  • Visualización de valores: Los valores numéricos delta se muestran junto a los marcadores para una estimación rápida de la intensidad de la señal.

Alertas y notificaciones

  • Alertas emergentes.

  • Notificaciones push a tu smartphone.

  • Alertas por correo electrónico.

  • Alertas sonoras personalizables (elige tu propio archivo de audio).

🎁 Bono Indicador 👉 Estadísticas Delta Pro

Una potente herramienta analítica complementaria para recopilar y analizar estadísticas delta por sesiones de negociación y plazos.

Este indicador complementario está diseñado para recopilar, analizar y visualizar datos delta históricos agregados, ayudándole a afinar los filtros del indicador principal Sniper Delta Imbalance con la máxima precisión.

Para qué sirve

  • Recopilación automática de estadísticas: Analiza los datos históricos de un número determinado de días.

  • Comparación de sesiones: Calcula estadísticas separadas para las sesiones de negociación asiática, europea y americana (personalizables según los horarios de sesión de su broker).

  • Análisis multihorario: Recoge datos de varios marcos temporales simultáneamente.

  • Métricas clave para cada combinación de "sesión-marco temporal":

    • Delta positivo máximo (Max+) y Delta positivo medio (Avg+)

    • Delta negativo máximo (Max-) y Delta negativo medio (Avg-)

    • Número de señales en cada categoría

Por qué es importante:
Las estadísticas recopiladas proporcionan una base basada en datos para configurar el Filtro Delta en el indicador principal. En lugar de adivinar los niveles del filtro, puede configurar los valores basándose en los datos históricos reales de su instrumento.

Ejemplo: Si las estadísticas muestran que el delta positivo medio (Avg+) en EURUSD durante la sesión europea en M5 es de 120, puede configurar el filtro en torno a 150-200 para filtrar las señales débiles y conservar sólo las más fuertes.

Características adicionales:

  • Panel elegante: Todos los datos se muestran en un panel personalizable directamente en el gráfico.

  • Exportación CSV: Exporte todas las estadísticas recopiladas a un archivo CSV para un análisis más profundo en Excel u otras herramientas.

Delta Statistics Pro transforma la configuración de filtros de un "arte" a una ciencia, proporcionando una sólida base analítica para la toma de decisiones basadas en datos estadísticos.

Recomendaciones para la configuración

  • Instrumento de negociación: Los parámetros de los indicadores dependen del instrumento. Cada par tiene sus propios volúmenes mínimos, medios y máximos, así como picos anormales. Esto debe tenerse en cuenta a la hora de configurar el filtro delta.

  • Selección del marco temporal: Diferentes marcos temporales pueden requerir diferentes ajustes del filtro. Las operaciones a corto plazo suelen requerir ajustes más sensibles, mientras que las operaciones a largo plazo requieren ajustes más suaves.

  • Horarios de las sesiones: Los volúmenes varían mucho de una sesión a otra. Las sesiones europeas y americanas suelen tener mayores volúmenes que las asiáticas. Ajuste su indicador en consecuencia. Las estadísticas de volumen específicas de cada sesión son muy recomendables para obtener la máxima eficacia.

Instrumentos de negociación:

Índices: US30, SP500, NQ, DX. Incluidas las acciones.

Metales: XAUUSD, XAGUSD

Materias primas: Brent, WTI

Divisas: EURUSD, GBPUSD, correlacionado con DX.

Sniper Delta Imbalance no es sólo un indicador, sino una herramienta de nivel profesional para los operadores que entienden la importancia del análisis del volumen. No tiene análogos reales, ya que combina una potente funcionalidad, ajustes flexibles y facilidad de uso.

Aprenda a ver el mercado a través de los ojos de los principales actores - y añada la confianza a sus operaciones que sólo el análisis de volumen puede proporcionar.

1. El indicador "Delta Statistics Pro" está diseñado para recopilar y agregar datos de mercado.

Su tarea clave es proporcionar estadísticas precisas, que se utilizan para afinar los filtros del indicador principal, mejorando significativamente la calidad de las señales generadas.

2. El indicador "Vol Limit"es una herramienta creada específicamente para trabajar en tándem con el Sniper Delta Imbalance.

Proporciona un filtrado adicional del ruido del mercado, permitiéndole centrarse únicamente en los volúmenes y desequilibrios significativos.

3. La guía detallada de estrategias de trading es el resultado de dos años de desarrollo y pruebas.

Incluye una descripción exhaustiva de una estrategia de negociación ya preparada que libera todo el potencial de la combinación de indicadores.

4.Recomendaciones personales y apoyo - usted recibirá instrucciones paso a paso, y yo personalmente le ayudará a entender todos los detalles de configuración y responder a sus preguntas.

¡Para más detalles, póngase en contacto conmigo en mensajes privados!

Nagib Mahfuj Nayem
47
Nagib Mahfuj Nayem 2025.12.17 04:43 
 

Outstanding support from Konin. A true masterpiece indeed. As a trader with more than 10 years of experience, I can clearly recognize the quality—this is genuinely a real gem.

Pedro Roque
105
Pedro Roque 2025.11.03 19:19 
 

I have recently purchased this product and it may be a little to early to review it properly, however I need to highlight some initial points that really caught my attention from the beginning as they different so much from what I am used to see. 1) Support from creator is beyond expectations, the level of detail in answering questions or explaining the mechanics of this product its just state of the art. 2) The initial performance of this product is apparently very good. For this I will need more time, but from what I have seen up to now, it fully delivers as advertised. Very happy to have this tool. I was in a limbo trying to understand Elliott Wave (very complex) with mixed results. Now I can see much better as I am not trying to predict the market anymore, rather going with the market flow. Thank you!

surebethere123
231
surebethere123 2025.10.27 05:21 
 

I would like to give my review for Konin's excellent indicator and the guidance he has provided. The indicator is highly insightful as it offers understanding of volume dynamics and the balance between buyers and sellers, allowing me to see who is in control of each candle. Konin delivered very clear and detailed explanations on how to use the indicator effectively. He provided practical examples, explained the recommended settings and shared proven strategies that he has personally used. His approach made it easy to understand and apply the tool in my trading. I also appreciate his generosity in offering thoughtful advice to my trading approach. I believe that following his guidance closely will contribute significantly to my improvement. Overall, this has been a very value for money purchase. The indicator is of high quality and truly stands out as a superior tool. I am very satisfied and would highly recommend it to others.

