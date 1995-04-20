Sharp Scalper

El indicador "Sharp Scalper" es una herramienta de negociación de alta frecuencia diseñada para operaciones rápidas y a corto plazo en el mercado de divisas. Se centra en identificar el movimiento rápido de los precios y generar señales para la mejor entrada. Este indicador es conocido por su capacidad para capturar pequeñas oportunidades de beneficio varias veces a lo largo del día, lo que lo hace ideal para los scalpers que buscan sacar provecho de la volatilidad del mercado. El indicador "sharp scalper" emplea algoritmos avanzados para detectar las tendencias y fluctuaciones del mercado, ayudando a los operadores a tomar decisiones rápidas e informadas.


PAR : EUR/USD , USD/JPY , GBP/USD , USD/CHF , AUD/USD , USD/CAD , NZD/USD , EUR/AUD, GBP/JPY , XAUUSD , EUR/AUD , EUR/JPY

Marco temporal: 1 Minuto

COMPRA : Cuando aparezca la flecha azul

Vender : Cuando aparezca la flecha roja

Establezca el objetivo y el stop-loss en el nivel de soporte y resistencia más cercano


Nota: Se recomienda operar con un spread bajo.




Productos recomendados
BinaryScalping
Andrey Spiridonov
Indicadores
BinaryScalping es un indicador profesional para operar con opciones binarias y scalping. El algoritmo del indicador se basa en el cálculo de puntos de pivote para cada período de tiempo por separado, se analiza la ubicación del precio del instrumento de negociación en relación con los puntos de pivote y se calcula la probabilidad de una operación comercial. El indicador tiene incorporado un filtro de señales de negociación basado en la tendencia global. El indicador se instala de la forma habitu
BinaryUniversal
Andrey Spiridonov
Indicadores
BinaryUniversal - indicador de señal para opciones binarias y forex. En su trabajo, el indicador utiliza un complejo algoritmo de generación de señales. Antes de formar una señal, el indicador analiza la volatilidad, los patrones de velas, el soporte importante y los niveles de resistencia. El indicador tiene la capacidad de ajustar la precisión de las señales, lo que hace posible aplicar este indicador tanto para el comercio agresivo como para el conservador. El indicador se configura de la fo
NostradamusMT4
Andrey Spiridonov
1 (1)
Indicadores
NostradamusMT4 es un indicador de gran alcance del conjunto de comerciante profesional. El indicador se basa en el método original de cálculo de precios de Andrei Spiridonov (PRECIO ESTIMADO) para el precio actual de la vela. Ventajas El indicador no se redibuja. Funciona en cualquier marco de tiempo. Funciona con cualquier instrumento de trading. Perfectamente adecuado para scalping y el comercio de opciones binarias. Parámetros Color - color de la línea del PRECIO FUTURO ESTIMADO . Cómo tra
Limitless MT4
Dmitriy Kashevich
Indicadores
El MT4 ilimitado es un indicador universal adecuado para todos los operadores principiantes y experimentados. funciona en todos los pares de divisas, criptomonedas, acciones en bruto MT4 ilimitado: ya está configurado y no requiere configuración adicional Y ahora lo principal ¿Por qué MT4 ilimitado? 1 falta total de redibujo 2 dos años de pruebas por los mejores especialistas en comercio 3 la precisión de las señales correctas supera el 80% 4 tuvo un buen desempeño en el comercio durant
WanaScalper MT4
Isaac Wanasolo
1 (1)
Indicadores
Un indicador de scalping basado en patrones matemáticos, que en promedio da señales con SL relativamente pequeños, y también ocasionalmente ayuda a captar grandes movimientos en los mercados (más información en el video). Este indicador tiene tres tipos principales de notificaciones: El primer tipo advierte de una posible/próxima señal en la siguiente barra El segundo tipo indica la presencia de una señal lista para entrar en el mercado/abrir una posición El tercer tipo es para los niveles SL y
Ideal Arrow Signal Pro
Yaroslav Varankin
Indicadores
Esta herramienta ha demostrado su eficacia cuando se ha probado en el mercado Forex en el par de divisas EUR/USD. También probamos esta herramienta para Opciones Binarias y fue capaz de mostrar señales de buena calidad en el cambio de divisas EUR/USD. SEÑALES NO RENDERY MOVER LA FLECHA POR 1 VELA COMO MÁXIMO ESTO ES EXTREMADAMENTE RARO ENCONTRAR Las señales de este instrumento se forman durante la vela. Vale la pena entrar en el comercio después de cerrar la vela en la que se generó la señal. L
ScalpGuard Pro Arrows
Obaida Kusibi
Indicadores
Este indicador está diseñado para scalping en plazos bajos (M1-M15) en mercados volátiles como los principales pares de divisas (por ejemplo, EURUSD, GBPUSD). Genera señales de compra (flecha verde hacia arriba) y de venta (flecha roja hacia abajo) que no se repiten, basándose en el cruce de la EMA confirmado por el impulso del RSI y los cruces del MACD, minimizando las señales falsas en mercados oscilantes. Cómo utilizarlo: Coloque el indicador en su gráfico MT4. Busque las flechas en el gráf
Scalper M5 system
Andrey Kozak
Indicadores
El "sistema Scalper M5" es una poderosa herramienta diseñada para estrategias de especulación en el mercado Forex. Con una precisión de hasta el 95%, este indicador proporciona señales confiables para abrir operaciones sin repintar. Emplea un enfoque simple pero eficaz para identificar oportunidades comerciales a corto plazo, lo que lo hace adecuado para operadores de todos los niveles. El algoritmo del indicador considera varios factores, como el impulso de los precios, la volatilidad y las te
ADG gainMASTER
Alvin Garcia
Indicadores
Este asesor entra en el mercado en la apertura del mercado de Londres . Tiene una función automática que da señales de compra (flecha verde hacia arriba) y venta (flecha roja hacia abajo) cuando el indicador cumple con los requisitos de alta probabilidad. Stop loss se basan en ATR. Take profit recomendado es 20pips . El sistema de comercio es adecuado tanto para los operadores experimentados y principiantes. El marco de tiempo es M5 . Saldo mínimo de cuenta: $100 con .01 tamaño de lote. Los pa
Towers
Yvan Musatov
Indicadores
Towers - Indicador de tendencia, muestra señales, se puede utilizar con una relación de riesgo óptima. Utiliza algoritmos fiables en sus cálculos. Muestra momentos favorables para entrar en el mercado con flechas, es decir, utilizar el indicador es bastante sencillo. Combina varios filtros para mostrar flechas de entrada al mercado en el gráfico. Dada esta circunstancia, un especulador puede estudiar el historial de señales del instrumento y evaluar su eficacia. Como puede ver, operar con un ind
Mast
Sergei Zakhariia
Indicadores
El indicador de flecha de tendencia MT4 es una potente herramienta de análisis técnico que ayudará a los operadores a determinar la dirección de la tendencia en los mercados financieros. Este indicador se basa en el uso de varios algoritmos matemáticos y métodos de análisis de precios, lo que le permite dar señales precisas y transparentes para entrar en el mercado. El marco temporal de trabajo es H1. La descripción del indicador incluye flechas hacia arriba y hacia abajo que indican la direc
Powerful Binary Options
Ellan Dirgantara Tholkhah
Indicadores
Esta es la señal de opciones binarias que todos han estado buscando. Esto en una versión modificada de la Garuda Scalper, que ha sido modificado para los operadores de opciones binarias. ¡Las señales son muy únicas! Por qué esto es tan eficaz para las opciones binarias es porque es un sistema de seguimiento de tendencia, entiende que la tendencia es su amigo. Se aprovecha de la compra / venta después de la retirada en la continuación de la onda de tendencia actual. Debido a que las señales se ge
Full STO
Roman Smoroda
Indicadores
Indicador STO completo (incluye todas las versiones de tres indicadores STO: Premium, Gold, Silver) - STABLE TRADE OPTION está diseñado para el comercio automático de opciones binarias.  ¡¡¡¡¡LEA CUIDADOSAMENTE!!!!! IMPORTANTE En un terminal cree dos plantillas con diferentes vencimientos, una plantilla para las 18:01, 18:02 con vencimientos de 1 a 15 minutos y una plantilla para las 22:00 con vencimientos de 10 a 20 minutos. Winrate: 71% en los últimos 5 años Gestión del dinero: 0,3% del d
Target Striking
Dmitriy Kashevich
Indicadores
Target Striking - ¡Una de las mejores herramientas para operar con opciones binarias! ¡Está configurado tan poderosamente que usted puede operar no sólo en los pares de divisas, sino también en el petróleo crudo de oro! ¡También puede probar en cryptocurrency! Ideal para el comercio de pares de divisas, el porcentaje de transacciones fiables es más de + 75%. ¡La herramienta de comercio ya está configurado para el mejor beneficio! ¡Sólo Target Striking puede desbloquear el potencial del mer
Binary Option Fire
Yaroslav Varankin
Indicadores
Este indicador está diseñado para scalping en el mercado Forex y el comercio de opciones binarias. Una señal aparece en la apertura de una nueva vela. Recomendaciones de uso: Para Opciones Binarias: Se recomienda abrir operaciones cuando aparece una señal en la primera vela. Una señal de compra aparece cuando la X azul sustituye a la roja, mientras que una señal de venta se produce cuando la X roja sustituye a la azul, como se muestra en las capturas de pantalla. Para el mercado Forex: Realice
FREE
Price Grid Navigator
Dora Nafwa Mwabini
Indicadores
Indicador Price Grid Navigator El Price Grid Navigator es una potente e intuitiva herramienta de trading diseñada para ayudar a los traders a identificar dinámicamente los niveles clave de soporte y resistencia. Proporciona señales visuales claras para posibles puntos de entrada, salida y zonas de reversión, convirtiéndose en una herramienta esencial para traders de todos los niveles de experiencia. Al calcular y graficar dinámicamente estos niveles, el indicador ofrece una representación visua
FREE
Binary Options Momentum Signals
Majeed Odubela
Indicadores
INTRODUCCIÓN AL SISTEMA : El Sistema Momentum de Opciones Binarias está diseñado específicamente para el comercio de opciones binarias. A diferencia de otros sistemas e indicadores que fueron adoptados de otros entornos comerciales para las opciones binarias. No es de extrañar por qué muchos de estos sistemas no hacer dinero. Un hecho muy importante que debe tenerse en cuenta es el hecho de que la aplicación de Martingala no es necesario. Por lo tanto lo que es más seguro para el uso de los com
Market Maestro MM4
Andriy Sydoruk
Asesores Expertos
Market Maestro: Su socio ideal para el comercio automatizado de divisas Si está buscando un asistente fiable para operar en el mercado de divisas, Market Maestro es exactamente lo que necesita. Este moderno robot de Forex está construido utilizando las últimas tecnologías y algoritmos, lo que le permite analizar eficazmente los datos del mercado y tomar decisiones de negociación informadas en tiempo real. Características principales de Market Maestro 1. Capacidad multidivisa para amplias oportun
Smart Reversal Signal
Evgeny Belyaev
3 (2)
Indicadores
Smart Reversal Signal es un indicador profesional para la plataforma MetaTrader 4; ha sido desarrollado por un grupo de operadores profesionales. Este indicador está diseñado para el comercio de Forex y opciones binarias. Al comprar este indicador, usted recibirá: Excelentes señales del indicador. Soporte gratuito del producto. Actualizaciones regulares. Varias opciones de notificación: alerta, push, correos electrónicos. Puede utilizarlo en cualquier instrumento financiero (Forex, CFD, opciones
BinaryIndicator
Andrey Spiridonov
Indicadores
BinaryIndicator es un indicador de alta precisión para el comercio de opciones binarias. Muestra excelentes resultados en scalping. Este indicador se basa en el análisis multifactorial de los indicadores de tendencia, así como osciladores de confirmación, que al final da una mayor precisión de las señales. Ventajas del indicador Mayor precisión de las señales. Excelentes resultados al negociar opciones binarias con un tiempo de expiración corto de M30 a M1 . Funciona en cualquier marco temporal
Scalping Entry Points
Vitalyi Belyh
Indicadores
Scalping Entry Points - es un sistema de comercio manual que puede ajustarse a los movimientos de precios y dar señales para abrir operaciones sin volver a dibujar. El indicador determina la dirección de la tendencia por el nivel central de soporte y resistencia. El indicador de puntos proporciona señales para entradas y salidas. Adecuado para operaciones intradía manuales, reventa y opciones binarias. Funciona en todos los plazos e instrumentos comerciales. El indicador da varios tipos de alert
Scalping Code
Thomas Bradley Butler
Indicadores
Scalping Code es para scalping de tendencia. Es simple de usar y es rentable. Puede trabajar en cualquier marco de tiempo y cualquier activo. Este indicador puede ser usado solo o junto con otro sistema. La flecha no se repinta o recalcula. Las reglas son las siguientes: Una flecha azul por encima de la media móvil es una compra. Una salida para la compra por encima de la media móvil es una flecha roja u objetivo. Una flecha roja por debajo de la media móvil es una venta. Una salida para el ro
Scalping Channel mq
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex "Scalping_Channel" para MT4. - El canal de scalping tiene límites de volatilidad basados ​​en ATR. - Ideal para operaciones de scalping: - Ingresar en operaciones a través de la disposición de una orden límite pendiente en la línea media. - Considerar entradas alcistas cuando se forma un canal ascendente estable verde y al menos 1 vela se cerró por encima del borde superior (ver imágenes). - Considerar entradas bajistas cuando se forma un canal descendente estable rojo y
KBO V2 For Binary Option
Md Meraz Mahmud
Indicadores
Muy bien. Este indicador funciona en MT4 y es muy fácil de usar. Cuando recibes una señal de él, esperas a que la vela con la señal se cierre y entras en tu operación al comienzo de la siguiente vela nueva. Una flecha roja significa vender y una flecha verde significa comprar. Todas las flechas vienen con Popup Alert como para una fácil identificación de la señal de comercio. ¿Está de acuerdo con eso? 100% no repintado Trabajo Todos los principales pares de divisas, 1 minuto marco de tiempo d
Bruces Price Predictor Dashboard
Bruce Webb
Indicadores
Este es un Indicador de Tablero basado en el Indicador Pronosticador de Precios de Bruce . Este tablero le dará una visual para ver la dirección de la tendencia sin tener que cambiar a través de marcos de tiempo, por lo que siempre se puede operar en dirección de la tendencia, con poco esfuerzo. Recomiendo www.CoinexxBroker.com como un gran corredor y el que yo personalmente uso *Flechas del Dashboard no repintadas *Solo para MT4 de Escritorio *Grande para Scalping *Grandioso para Swing Trading
Signal histogram scalper
Murodil Eminjonov
Indicadores
El indicador "Signal histogram scalper" es un indicador general en forma de histograma y señales sin redibujado ni retraso. El indicador "Signal histogram scalper" muestra en el gráfico los mejores puntos de entrada a lo largo de la tendencia. Es mejor utilizarlo junto con otros indicadores de tendencia como filtro. El indicador muestra buenos resultados en el marco temporal M5. La señal se genera después del cierre de la vela y aparece en forma de círculos verdes y rojos. El indicador "Signal h
Max LotSize
Luis Alberto Atuncar Sanchez
5 (2)
Indicadores
Indicador de Tamaño de Lote Descubre el tamaño adecuado de lote para utilizar en tus operaciones basado en el margen disponible. Este indicador proporciona información valiosa para la gestión del riesgo. Si el indicador muestra un valor de 0, significa que tu saldo o margen disponible es insuficiente para operar. Es importante mantener niveles de margen adecuados para prácticas de trading seguras. Este indicador está diseñado exclusivamente para la plataforma MT4, una plataforma de trading popul
FREE
Shark Surfer
Roman Sheikin
Indicadores
Shark Surfer es un indicador de nueva generación que aplica un trading de seguimiento de tendencia bien establecido. El producto es adecuado tanto para scalping como para operaciones a medio y largo plazo. Shark Surfer analiza un símbolo seleccionado y muestra los niveles recomendados de entrada en el mercado, take profit y stop loss. Shark Surfer opera con todos los símbolos y plazos. También dispone de notificaciones por correo electrónico y push sobre las nuevas señales de negociación. El ind
Binary Booster
Yaroslav Varankin
5 (1)
Indicadores
Indicador de comercio de opciones binarias: Una herramienta fiable para sus operaciones Este indicador está diseñado específicamente para el comercio de opciones binarias y ha demostrado su alta calidad, fiabilidad y precisión adecuada, dependiendo de la dinámica del gráfico. Puntos clave: Interpretación de Señales: Cuando aparece una señal de cruz azul, indica una posible entrada en una operación, aunque se considera una señal débil por sí sola. Sin embargo, si la cruz azul va acompañada de un
Aspara111
Gesang Pangestu
Indicadores
Este indicador le permite el comercio de opciones binarias y especialmente programado para obtener el impulso para seguir la tendencia que está sucediendo en el mercado en vivo. Este indicador se basa en la fuerza de la tendencia, la corrección de precios y análisis técnico avanzado, esto es 100% NO REPAINT. Este indicador específicamente para el comercio manual, le sugiero que utilice una plataforma que utiliza un tiempo de caducidad Timeframe : M1 o M5 Tiempo de expiración : 1 Vela Par : Cualq
Los compradores de este producto también adquieren
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
Indicadores
Gann Made Easy es un sistema de comercio de Forex profesional y fácil de usar que se basa en los mejores principios de comercio utilizando la teoría del Sr. W. D. Gann. El indicador proporciona señales precisas de COMPRA y VENTA, incluidos los niveles de Stop Loss y Take Profit. Puede comerciar incluso sobre la marcha utilizando notificaciones PUSH. POR FAVOR, CONTÁCTEME DESPUÉS DE LA COMPRA PARA OBTENER CONSEJOS DE COMERCIO, BONIFICACIONES Y EL ASISTENTE DE EA "GANN MADE EASY" ¡GRATIS! Probable
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (101)
Indicadores
¡Actualmente 20% OFF ! ¡La mejor solución para cualquier novato o trader experto! Este software funciona con 28 pares de divisas. Se basa en 2 de nuestros principales indicadores (Advanced Currency Strength 28 y Advanced Currency Impulse). Proporciona una gran visión general de todo el mercado de divisas. Muestra los valores de Advanced Currency Strength, la velocidad de movimiento de las divisas y las señales para 28 pares de divisas en todos los (9) marcos temporales. Imagine cómo mejorará
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indicadores
Un indicador exclusivo que utiliza un algoritmo innovador para determinar con rapidez y precisión la tendencia del mercado. El indicador calcula automáticamente los niveles de apertura, cierre y beneficios, proporcionando estadísticas de negociación detalladas. Con estas características, puede elegir el instrumento de negociación más adecuado para las condiciones actuales del mercado. Además, puede integrar fácilmente sus propios indicadores de flecha en Scalper Inside Pro para evaluar rápidamen
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
4.67 (9)
Indicadores
Game Changer es un indicador de tendencia revolucionario, diseñado para usarse en cualquier instrumento financiero y transformar su metatrader en un potente analizador de tendencias. El indicador no se redibuja ni se retrasa. Funciona en cualquier marco temporal y facilita la identificación de tendencias, señala posibles reversiones, actúa como mecanismo de trailing stop y proporciona alertas en tiempo real para una respuesta rápida del mercado. Tanto si es un experto, un profesional o un princi
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Indicadores
M1 SNIPER es un sistema de indicadores de trading fácil de usar. Se trata de un indicador de flecha diseñado para el marco temporal M1. Puede utilizarse como sistema independiente para scalping en M1 o como parte de su sistema de trading actual. Aunque este sistema de trading fue diseñado específicamente para operar en M1, también puede utilizarse con otros marcos temporales. Originalmente, diseñé este método para operar con XAUUSD y BTCUSD. Sin embargo, también lo encuentro útil para operar en
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
Indicadores
Apollo SR Master es un indicador de Soporte/Resistencia con características especiales que facilitan y hacen más fiable la operación con zonas de Soporte/Resistencia. El indicador calcula las zonas de Soporte/Resistencia en tiempo real, sin retrasos, detectando máximos y mínimos locales. Para confirmar la nueva zona de Soporte/Resistencia, el indicador muestra una señal especial que indica que la zona de Soporte/Resistencia puede considerarse y utilizarse como una señal de VENTA o COMPRA. En est
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
Indicadores
OFERTA DE NAVIDAD PRECIO A SOLO 70 DOLARES POCOS EJEMPLARES SOLO HASTA EL 25 DE DICIEMBRE A MEDIANOCHE HAZTE CON TU EJEMPLAR EN ESTA NAVIDAD SMC Blast Señal con FVG, BOS y tendencia Breakout El SMC Blast Signal es un sistema de trading preciso para Meta Trader 4 que utiliza Smart Money Concepts (SMC) , incluyendo Fair Value Gaps (FVG) y Break of Structure (BOS) , para identificar operaciones de alta probabilidad. Incorpora un Filtro de Tendencia que utiliza una media móvil de marco temporal sup
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indicadores
FX Power: Analiza la Fuerza de las Divisas para Decisiones de Trading Más Inteligentes Descripción General FX Power es tu herramienta esencial para comprender la fuerza real de las principales divisas y el oro en cualquier condición de mercado. Al identificar divisas fuertes para comprar y débiles para vender, FX Power simplifica las decisiones de trading y descubre oportunidades de alta probabilidad. Ya sea que quieras seguir las tendencias o anticipar reversiones utilizando valores extremos
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indicadores
¡ACTUALMENTE 20% DE DESCUENTO ! ¡La mejor solución para cualquier operador novato o experto! Este indicador está especializado en mostrar la fuerza de la divisa para cualquier símbolo como Pares Exóticos, Materias Primas, Índices o Futuros. Es el primero de su clase, cualquier símbolo se puede añadir a la 9 ª línea para mostrar la verdadera fuerza de la moneda de Oro, Plata, Petróleo, DAX, US30, MXN, TRY, CNH etc. Se trata de una herramienta de trading única, de alta calidad y asequible porqu
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indicadores
Currency Strength Wizard es un indicador muy poderoso que le proporciona una solución todo en uno para operar con éxito. El indicador calcula el poder de este o aquel par de divisas utilizando los datos de todas las monedas en múltiples marcos de tiempo. Estos datos se representan en forma de índice de moneda fácil de usar y líneas eléctricas de moneda que puede usar para ver el poder de esta o aquella moneda. Todo lo que necesita es adjuntar el indicador al gráfico que desea operar y el indicad
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
Indicadores
Trend Ai indicator es una gran herramienta que mejorará el análisis de mercado de un operador al combinar la identificación de tendencias con puntos de entrada procesables y alertas de reversión. Este indicador permite a los usuarios navegar por las complejidades del mercado forex con confianza y precisión Más allá de las señales primarias, el indicador Trend Ai identifica puntos de entrada secundarios que surgen durante retrocesos o retrocesos, lo que permite a los operadores capitalizar las c
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
Indicadores
Quedan 3 copias a $65, el próximo precio es $120 SMC Easy Signal fue construido para eliminar la confusión en torno al concepto de dinero inteligente, convirtiendo los cambios estructurales como BOS (Break of Structure) y CHoCH (Change of Character) en simples señales de compra y venta. Simplifica la operativa en la estructura del mercado identificando automáticamente las rupturas y retrocesos en el momento en que se producen, lo que permite a los operadores centrarse en la ejecución en lugar
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indicadores
Dynamic Forex28 Navigator: la herramienta de trading de Forex de última generación. ACTUALMENTE CON UN 49 % DE DESCUENTO. Dynamic Forex28 Navigator es la evolución de nuestros indicadores populares de larga data, que combina el poder de tres en uno: Indicador avanzado Currency Strength28 (695 reseñas) + Indicador avanzado Currency IMPULSE con ALERT (520 reseñas) + Señales combinadas CS28 (bonificación). Detalles sobre el indicador https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 ¿Qué ofrece el indi
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indicadores
¡Actualmente 20% OFF ! Este tablero de instrumentos es una pieza muy poderosa de software de trabajo en múltiples símbolos y hasta 9 marcos de tiempo. Se basa en nuestro indicador principal (Mejores críticas: Advanced Supply Demand ).  El tablero de instrumentos da una gran visión general. Se muestra:  Valores filtrados de Oferta y Demanda, incluyendo la calificación de fuerza de la zona, Pips distancias a / y dentro de las zonas, Destaca las zonas anidadas, Da 4 tipos de alertas para los sím
Market Structure Patterns MT4
Samuel Manoel De Souza
5 (17)
Indicadores
Disponible para   MT4   y   MT5 . Únete al canal Market Structure Patterns para descargar materiales de estudio y/o información adicional. Publicaciones relacionadas: Market Structure Patterns - Introducción Consíguelo ahora con 50 % de descuento | Precio anterior $90 | Oferta válida hasta el 31 de diciembre | Una gran actualización llegará pronto y el precio original será ajustado. Market Structure Patterns   es un indicador basado en   Smart Money Concepts   que muestra   elementos SMC/ICT
Katana Scalper Pro
Yuki Miyake
5 (3)
Indicadores
Título: KATANA Scalper Pro - Precision Momentum & Price Action Suite ¡ Descripción del producto: Agotado y Encore especial para el resto del año! El precio especial de lanzamiento ($35) de 10 ediciones limitadas se agotó inmediatamente. Debido a una respuesta que superó con creces nuestras expectativas, ¡continuamos con urgencia el "Precio Encore de $35"** por el resto del año**! Estado actual. Precio especial durante el año: $35 (hasta las 23:59 del 31/12/2025) Después de año nuevo: 5
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indicadores
¡Actualmente con 33% de descuento! ¡La mejor solución para cualquier tráder principiante o experto! Este indicador es una herramienta comercial única, de alta calidad y asequible, porque incorpora una serie de características patentadas y una nueva fórmula. Con esta actualización, podrá mostrar zonas de doble marco temporal. No solo podrá mostrar un marco temporal más alto, sino también mostrar ambos, el marco temporal del gráfico MÁS el marco temporal más alto: MOSTRANDO ZONAS ANIDADAS. A todos
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Indicadores
Una estrategia intradía basada en dos principios fundamentales del mercado. El algoritmo se basa en el análisis de volúmenes y ondas de precios utilizando filtros adicionales. El algoritmo inteligente del indicador da una señal solo cuando dos factores de mercado se combinan en uno. El indicador calcula ondas de cierto rango en el gráfico M1 utilizando los datos del marco de tiempo más alto. Y para confirmar la onda, el indicador utiliza el análisis por volumen. Este indicador es un sistema come
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indicadores
Volatility Trend System - un sistema de comercio que da señales para las entradas. El sistema de volatilidad da señales lineales y puntuales en la dirección de la tendencia, así como señales para salir de ella, sin redibujar ni demoras. El indicador de tendencia monitorea la dirección de la tendencia a mediano plazo, muestra la dirección y su cambio. El indicador de señal se basa en cambios en la volatilidad y muestra entradas en el mercado. El indicador está equipado con varios tipos de alert
RFI levels PRO
Roman Podpora
Indicadores
Indicador de avance       determina los niveles y zonas de reversión del mercado   , permite esperar a que el precio regrese al nivel y entrar al comienzo de una nueva tendencia, y no a su final. Él demuestra       niveles de reversión       donde el mercado confirma un cambio de dirección y forma más movimiento. El indicador funciona sin necesidad de redibujar, está optimizado para cualquier instrumento y revela su máximo potencial cuando se combina con el       LÍNEAS DE TENDENCIA PRO      
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicadores
El indicador analiza el volumen desde cada punto y calcula los niveles de agotamiento del mercado para ese volumen. Consiste en tres líneas: Línea de agotamiento del volumen alcista Línea de agotamiento del volumen bajista Línea que indica la tendencia del mercado. Esta línea cambia de color para reflejar si el mercado es bajista o alcista. Puedes analizar el mercado desde cualquier punto de inicio que elijas. Una vez que se alcance una línea de agotamiento de volumen, identifica un nuevo punto
FX Volume
Daniel Stein
4.62 (37)
Indicadores
FX Volume: Experimente el Verdadero Sentimiento del Mercado desde la Perspectiva de un Bróker Resumen Rápido ¿Desea llevar su estrategia de trading a otro nivel? FX Volume ofrece información en tiempo real sobre cómo los traders minoristas y los brókers están posicionados, mucho antes de que aparezcan informes retrasados como el COT. Ya sea que busque beneficios consistentes o simplemente quiera una ventaja más profunda en los mercados, FX Volume le ayuda a identificar desequilibrios important
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Indicadores
Si compras este indicador, recibirás mi Gestor de Operaciones Profesional   + EA  GRATIS. Primero que todo, vale la pena enfatizar que este Sistema de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Curso en línea, manual y descarga de ajustes preestablecidos. El "Sistema de Trading Inteligente MT5" es una solución completa de trading diseñada para traders nuevos y experimentados. Combina más de 10
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (15)
Indicadores
Day Trader Master es un sistema de comercio completo para comerciantes de día. El sistema consta de dos indicadores. Un indicador es una señal de flecha para comprar y vender. Es el indicador de flecha que obtienes. Le proporcionaré el segundo indicador de forma gratuita. El segundo indicador es un indicador de tendencia especialmente diseñado para usarse junto con estas flechas. INDICADORES ¡NO REPETIR Y NO TARDE! El uso de este sistema es muy sencillo. Solo necesita seguir las señales de flech
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (34)
Indicadores
Scalper Vault es un sistema profesional de reventa que le brinda todo lo que necesita para una reventa exitosa. Este indicador es un sistema comercial completo que puede ser utilizado por operadores de divisas y opciones binarias. El marco de tiempo recomendado es M5. El sistema le proporciona señales de flecha precisas en la dirección de la tendencia. También le proporciona señales superiores e inferiores y niveles de mercado de Gann. Los indicadores proporcionan todo tipo de alertas, incluidas
PZ Lopez Trend MT4
PZ TRADING SLU
Indicadores
Este indicador sigue la tendencia del mercado con una confiabilidad inigualable, al ignorar las fluctuaciones repentinas y el ruido del mercado. Ha sido diseñado para intercambiar gráficos intradía de tendencia y plazos pequeños. Su relación ganadora es de alrededor del 85%. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Increíblemente fácil de comerciar Encuentra situaciones de sobreventa / sobrecompra Disfrute de operaciones sin ruido en to
Index Statistics and Session Level Analysis
LEE SAMSON
Indicadores
Deja de adivinar. Empieza a operar con una ventaja estadística. Los índices bursátiles no se negocian como el forex. Tienen sesiones definidas, gaps nocturnos y siguen patrones estadísticos predecibles. Este indicador te proporciona los datos de probabilidad que necesitas para operar índices como el DAX, S&P 500 y Dow Jones con confianza. Qué lo hace diferente La mayoría de los indicadores te muestran lo que pasó. Este te muestra lo que probablemente pasará después. Cada día de trading, el indic
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (29)
Indicadores
El sistema PRO Renko es un sistema de trading de alta precisión especialmente diseñado para operar gráficos RENKO. Se trata de un sistema universal que se puede aplicar a diversos instrumentos de negociación. El sistema neutraliza eficazmente el llamado ruido de mercado, lo que le brinda acceso a señales de reversión precisas. El indicador es muy fácil de usar y solo tiene un parámetro responsable de la generación de señales. Puede adaptar fácilmente la herramienta a cualquier instrumento come
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indicadores
Indicador de tendencia, solución única e innovadora para el comercio y filtrado de tendencias con todas las funciones de tendencias importantes integradas en una sola herramienta. Es un indicador 100% sin repintar de marcos temporales y monedas múltiples que se puede usar en todos los símbolos/instrumentos: divisas, materias primas, criptomonedas, índices y acciones. OFERTA POR TIEMPO LIMITADO: El indicador de detección de soporte y resistencia está disponible por solo 50$ y de por vida. (Precio
Market Structure Break Out
Ashkan Hazegh Nikrou
5 (8)
Indicadores
Market Structure Break Out (MSB) es una herramienta avanzada diseñada para MT4 y MT5 que ayuda a los traders a analizar el movimiento del mercado en forma de estructura. Detecta y muestra señales de trading clave mediante flechas y alertas , tanto en la dirección de la tendencia como en reversas . Una de sus funciones más importantes es el dibujo de zonas de oferta y demanda continuas , lo que permite identificar niveles clave de precios. Además, su capacidad de backtesting en vivo permite a lo
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario