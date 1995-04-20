Sharp Scalper
- Indicadores
- Mazin Salim Said Ba Abbad
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
El indicador "Sharp Scalper" es una herramienta de negociación de alta frecuencia diseñada para operaciones rápidas y a corto plazo en el mercado de divisas. Se centra en identificar el movimiento rápido de los precios y generar señales para la mejor entrada. Este indicador es conocido por su capacidad para capturar pequeñas oportunidades de beneficio varias veces a lo largo del día, lo que lo hace ideal para los scalpers que buscan sacar provecho de la volatilidad del mercado. El indicador "sharp scalper" emplea algoritmos avanzados para detectar las tendencias y fluctuaciones del mercado, ayudando a los operadores a tomar decisiones rápidas e informadas.
PAR : EUR/USD , USD/JPY , GBP/USD , USD/CHF , AUD/USD , USD/CAD , NZD/USD , EUR/AUD, GBP/JPY , XAUUSD , EUR/AUD , EUR/JPY
Marco temporal: 1 Minuto
COMPRA : Cuando aparezca la flecha azul
Vender : Cuando aparezca la flecha roja
Establezca el objetivo y el stop-loss en el nivel de soporte y resistencia más cercano
Nota: Se recomienda operar con un spread bajo.