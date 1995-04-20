El indicador "Sharp Scalper" es una herramienta de negociación de alta frecuencia diseñada para operaciones rápidas y a corto plazo en el mercado de divisas. Se centra en identificar el movimiento rápido de los precios y generar señales para la mejor entrada. Este indicador es conocido por su capacidad para capturar pequeñas oportunidades de beneficio varias veces a lo largo del día, lo que lo hace ideal para los scalpers que buscan sacar provecho de la volatilidad del mercado. El indicador "sharp scalper" emplea algoritmos avanzados para detectar las tendencias y fluctuaciones del mercado, ayudando a los operadores a tomar decisiones rápidas e informadas.





PAR : EUR/USD , USD/JPY , GBP/USD , USD/CHF , AUD/USD , USD/CAD , NZD/USD , EUR/AUD, GBP/JPY , XAUUSD , EUR/AUD , EUR/JPY

Marco temporal: 1 Minuto

COMPRA : Cuando aparezca la flecha azul

Vender : Cuando aparezca la flecha roja

Establezca el objetivo y el stop-loss en el nivel de soporte y resistencia más cercano





Nota: Se recomienda operar con un spread bajo.











