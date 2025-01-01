Класс CiOpen
Класс CiOpen является классом для доступа к сериям цен открытия баров.
Описание
Класс CiOpen обеспечивает доступ к сериям цен открытия баров.
Декларация
class CiOpen: public CPriceSeries
Заголовок
#include <Indicators\TimeSeries.mqh>
Иерархия наследования
CiOpen
Методы класса по группам
Методы унаследованные от CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
Методы унаследованные от CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
Методы унаследованные от CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Type, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
Методы унаследованные от CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent
Методы унаследованные от CPriceSeries
BufferResize, MinIndex, MinValue, MaxIndex, MaxValue, GetData, Refresh