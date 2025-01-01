Klasse CiOpen
CiOpen ist eine Klasse für den Zugriff auf die Reihen von Balkeneröffnungspreisen.
Beschreibung
Klasse CiOpen bietet den Zugriff auf die Reihen von Balkeneröffnungspreisen.
Deklaration
class CiOpen: public CPriceSeries
Kopf
#include <Indicators\TimeSeries.mqh>
Vererbungshierarchie
CiOpen
Gruppen der Klassenmethode
Methoden geerbt von der Klasse CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
Methoden geerbt von der Klasse CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
Methoden geerbt von der Klasse CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Type, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
Methoden geerbt von der Klasse CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent
Methoden geerbt von der Klasse CPriceSeries
BufferResize, MinIndex, MinValue, MaxIndex, MaxValue, GetData, Refresh