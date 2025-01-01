DokumentationKategorien
LinesEndStyle (Set-Methode)

Gibt das Flag zurück, das auf den Stil der Enden der Linien beim Zeichnen einer Kurve mit Linien angibt.

ENUM_LINE_END  LinesEndStyle()

Rückgabewert

Flag, das den Stil der Linienenden beim Zeichnen einer Kurve mit Linien angibt.

LinesEndStyle (Get-Methode)

Setzt das Flag, das den Stil der Linienenden beim Zeichnen einer Kurve mit Linien angibt.

void  LinesEndStyle(
   ENUM_LINE_END  end_style      // Flag
   )

Parameter

end_style

[in]  Flag, das den Stil der Enden der Linien beim Zeichnen einer Kurve mit Linien angibt.