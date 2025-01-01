DocumentaçãoSeções
LinesEndStyle (Método Set)

Retorna o sinalizador que indica o estilo de plotagem de extremidades de linhas ao desenhar uma curva usando linhas .

ENUM_LINE_END  LinesEndStyle()

Valor de retorno

Valor do sinalizador que indica o estilo de extremos de linhas ao desenhar uma curva usando linhas.

LinesEndStyle (Método Get)

Define o sinalizador que indica o estilo de plotagem de extremidades de linhas ao desenhar uma curva usando linhas

void  LinesEndStyle(
   ENUM_LINE_END  end_style      // valor do sinalizador
   )

Parâmetros

end_style

[in]  Valor do sinalizador que indica o estilo de extremos de linha ao desenhar uma curva usando linhas.