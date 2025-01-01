- Type
LinesEndStyle (Método Set)
Retorna o sinalizador que indica o estilo de plotagem de extremidades de linhas ao desenhar uma curva usando linhas .
|
ENUM_LINE_END LinesEndStyle()
Valor de retorno
Valor do sinalizador que indica o estilo de extremos de linhas ao desenhar uma curva usando linhas.
LinesEndStyle (Método Get)
Define o sinalizador que indica o estilo de plotagem de extremidades de linhas ao desenhar uma curva usando linhas
|
void LinesEndStyle(
Parâmetros
end_style
[in] Valor do sinalizador que indica o estilo de extremos de linha ao desenhar uma curva usando linhas.