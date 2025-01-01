文档部分
MQL5参考标准程序库科学图表CCurveLinesEndStyle 

LinesEndStyle(设置方法）

获得使用线型模式绘制曲线时指明线型末端绘制样式的标识。

ENUM_LINE_END  LinesEndStyle()

返回值

使用线型模式绘制曲线时指明线型末端绘制样式的标识值。

LinesEndStyle（获得方法）

设置使用线型模式绘制曲线时指明线型末端绘制样式的标识。

void  LinesEndStyle(
   ENUM_LINE_END  end_style      //标识值
   )

参数

end_style

[in]  使用线型模式绘制曲线时指明线型末端绘制样式的标识值。