- Type
- Name
- Color
- XMax
- XMin
- YMax
- YMin
- Size
- PointsSize
- PointsFill
- PointsColor
- GetX
- GetY
- LinesStyle
- LinesIsSmooth
- LinesSmoothTension
- LinesSmoothStep
- LinesEndStyle
- LinesWidth
- HistogramWidth
- CustomPlotCBData
- CustomPlotFunction
- PointsType
- StepsDimension
- TrendLineCoefficients
- TrendLineColor
- TrendLineVisible
- Update
- Visible
LinesEndStyle (Метод Set)
Возвращает флаг, указывающий на стиль отрисовки концов линий при отрисовке кривой линиями.
|
ENUM_LINE_END LinesEndStyle()
Возвращаемое значение
Значение флага, указывающего на стиль концов линий при отрисовке кривой линиями.
LinesEndStyle (Метод Get)
Устанавливает флаг, указывающий на стиль отрисовки концов линий при отрисовке кривой линиями.
|
void LinesEndStyle(
Параметры
end_style
[in] Значение флага, указывающего на стиль концов линии при отрисовке кривой линиями.