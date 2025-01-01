ДокументацияРазделы
LinesEndStyle (Метод Set)

Возвращает флаг, указывающий на стиль отрисовки концов линий при отрисовке кривой линиями.

ENUM_LINE_END  LinesEndStyle()

Возвращаемое значение

Значение флага, указывающего на стиль концов линий при отрисовке кривой линиями.

LinesEndStyle (Метод Get)

Устанавливает флаг, указывающий на стиль отрисовки концов линий при отрисовке кривой линиями.

void  LinesEndStyle(
   ENUM_LINE_END  end_style      // значение флага
   )

Параметры

end_style

[in]  Значение флага, указывающего на стиль концов линии при отрисовке кривой линиями.