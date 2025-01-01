DocumentazioneSezioni
LinesEndStyle (Metodo Set)

Ottiene la flag che indica le linee di fine stile di disegno quando utilizza linee per tracciare una curva.

ENUM_LINE_END  LinesEndStyle()

Return Value

Un valore della flag che indica le linee di fine stile di disegno quando si utilizzano linee per tracciare una curva.

LinesEndStyle (Metodo Get)

Imposta la flag che indica le linee di fine stile di disegno quando si utilizzano linee per tracciare una curva.

void  LinesEndStyle(
   ENUM_LINE_END  end_style      // valore flag 
   )

Parametri

end_style

[in] Valore della flag che indica l'estremità della linea che traccia lo stile quando si utilizzano linee per tracciare una curva.