- Type
- Name
- Color
- XMax
- XMin
- YMax
- YMin
- Size
- PointsSize
- PointsFill
- PointsColor
- GetX
- GetY
- LinesStyle
- LinesIsSmooth
- LinesSmoothTension
- LinesSmoothStep
- LinesEndStyle
- LinesWidth
- HistogramWidth
- CustomPlotCBData
- CustomPlotFunction
- PointsType
- StepsDimension
- TrendLineCoefficients
- TrendLineColor
- TrendLineVisible
- Update
- Visible
LinesEndStyle (Metodo Set)
Ottiene la flag che indica le linee di fine stile di disegno quando utilizza linee per tracciare una curva.
|
ENUM_LINE_END LinesEndStyle()
Return Value
Un valore della flag che indica le linee di fine stile di disegno quando si utilizzano linee per tracciare una curva.
LinesEndStyle (Metodo Get)
Imposta la flag che indica le linee di fine stile di disegno quando si utilizzano linee per tracciare una curva.
|
void LinesEndStyle(
Parametri
end_style
[in] Valore della flag che indica l'estremità della linea che traccia lo stile quando si utilizzano linee per tracciare una curva.